Trabajar y seguir cobrando el paro ya es posible: hasta 480 euros extra al mes

Los desempleados podrán compatibilizar su prestación con un nuevo empleo y mantener parte del subsidio, con un complemento que puede alcanzar hasta 480 euros mensuales según su situación y salario. En tiempos de crisis económica cualquier ayuda es bienvenida. ¿Y si aceptar un trabajo no significara perder el paro de golpe? ¿Y si pudieras empezar a cobrar tu nómina y, al mismo tiempo, recibir un extra del SEPE? Durante años, ese miedo a “perder la ayuda” ha hecho que muchas personas dudaran antes de firmar un contrato.
Ahora se hacen “en negro” para que no pierdan el paro, por lo que no cotizan ni estan protegidos.
Imagina una persona que no da abasto con su trabajo y el cuidado de sus hijos/padres/hogar y contrata 2 horas al dia de lunes a viernes a alguien para que le ayude.
No es un trabajo que le permita sobrevivir, pero mejor eso que nada de nada…
¿No es un trabajo ideal y es precario? Sí, pero es algo necesario y que se va a dar de todas formas…
No entiendo que pretenden ¿Que la gente apure el paro un año antes de volver a trabajar?
Me recuerda a cuando acabé la carrera que me apuntaba a cursos del INEM de AutoCAD y cosas así y nunca me llamaban porque daban prioridad al que cobraba prestación y no s un recién licenciado que no había cotizado suficiente como para generar derechos
Lo que sí te puedo asegurar al 100% es que no he cobrado paro en mi puta vida. Y que cuando lo haga, pienso explotar cada puto centimo que he contribuido, ya que estoy contribuyendo muy por encima por varios ordenes de magnitud de lo que acabaré percibiendo como pensión
Y luego los fachapobres dicen que tenemos un gobierno de izquierdas, más tontos y se caen de culo.
Por cierto crisis económica mis cojones, familias en crisis atrapadas en el pozo de la vivienda y la subida de precios de los alimentos.
A) Profesional en el paro que decide hacerse autónomo y como al principio no tiene clientes ni seguridad, hace sus curros en B para no destapar y dejar de cobrar el paro por algo que ni es seguro que salga bien y por el camino hasta que ganes "un sueldo" vas a ganar migajas.
B) gente en el paro que decide no aceptar una oferta de empleo porque no es seguro que no le terminen echando en nada gracias a ese periodo de prueba súper ecuánime (y con peor paro)...así que alargan el paro al máximo hasta que no le quede otra
No digo que sea la mejor solución, pero de esta forma el estado aún es capaz… » ver todo el comentario
No sé cómo gestionan esto en otros países civilizados, pero estoy seguro que en muy pocos te puedes permitir rechazar un trabajo por seguir cobrando el paro.
Con el nuevo sistema, cobras los 500€ del trabajo más lo que recibas de "paro" complementario, con lo cual ambos ganan, trabajador y estado.
#5 El empleador le pagará lo que corresponda, menos sería ilegal.
