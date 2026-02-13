Trabajar y seguir cobrando el paro ya es posible: hasta 480 euros extra al mes

Los desempleados podrán compatibilizar su prestación con un nuevo empleo y mantener parte del subsidio, con un complemento que puede alcanzar hasta 480 euros mensuales según su situación y salario. En tiempos de crisis económica cualquier ayuda es bienvenida. ¿Y si aceptar un trabajo no significara perder el paro de golpe? ¿Y si pudieras empezar a cobrar tu nómina y, al mismo tiempo, recibir un extra del SEPE? Durante años, ese miedo a “perder la ayuda” ha hecho que muchas personas dudaran antes de firmar un contrato.