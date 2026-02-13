edición general
11 meneos
29 clics
Trabajar y seguir cobrando el paro ya es posible: hasta 480 euros extra al mes

Trabajar y seguir cobrando el paro ya es posible: hasta 480 euros extra al mes

Los desempleados podrán compatibilizar su prestación con un nuevo empleo y mantener parte del subsidio, con un complemento que puede alcanzar hasta 480 euros mensuales según su situación y salario. En tiempos de crisis económica cualquier ayuda es bienvenida. ¿Y si aceptar un trabajo no significara perder el paro de golpe? ¿Y si pudieras empezar a cobrar tu nómina y, al mismo tiempo, recibir un extra del SEPE? Durante años, ese miedo a “perder la ayuda” ha hecho que muchas personas dudaran antes de firmar un contrato.

| etiquetas: trabajar , seguir , cobrando , paro , ya es posible
10 1 0 K 106 actualidad
21 comentarios
10 1 0 K 106 actualidad
Comentarios destacados:    
pitercio #2 pitercio
Subvencionando trabajos de mierda que no dan ni para salir del paro.
12 K 132
Ferran #16 Ferran
#2 Desgraciadamente los “trabajos de mierda” o precarios existen y siempre existiran.

Ahora se hacen “en negro” para que no pierdan el paro, por lo que no cotizan ni estan protegidos.

Imagina una persona que no da abasto con su trabajo y el cuidado de sus hijos/padres/hogar y contrata 2 horas al dia de lunes a viernes a alguien para que le ayude.

No es un trabajo que le permita sobrevivir, pero mejor eso que nada de nada…

¿No es un trabajo ideal y es precario? Sí, pero es algo necesario y que se va a dar de todas formas…
1 K 25
pitercio #20 pitercio
#16 que existan ilegalidades o indignidades no significa que haya que aceptarlas y menos aún financiarlas.
0 K 15
Pertinax #1 Pertinax *
El paro no es una ayuda. Es un retorno de la inversión de un seguro por el que pagas mensualmente.
2 K 37
bronco1890 #9 bronco1890
La duración del extra depende del momento en que actives la compatibilidad. Si lo haces en el mes décimo de prestación, solo podrás cobrarlo durante 30 días. Si esperas al mes undécimo, serán 60 días; en el duodécimo, 90; y a partir del decimotercero, hasta 180 días.
No entiendo que pretenden ¿Que la gente apure el paro un año antes de volver a trabajar?
2 K 35
#17 EISev
#9 igual es para que no lo aprovechen los fijos discontinuos o para ajustar el presupuesto a los que llevan más duración en paro.

Me recuerda a cuando acabé la carrera que me apuntaba a cursos del INEM de AutoCAD y cosas así y nunca me llamaban porque daban prioridad al que cobraba prestación y no s un recién licenciado que no había cotizado suficiente como para generar derechos
0 K 13
Cidwel #11 Cidwel *
#7 Pues países civilizados como Alemania piden cosas como sellos que demuestren que has ido a buscar trabajo para seguir cobrando.

Lo que sí te puedo asegurar al 100% es que no he cobrado paro en mi puta vida. Y que cuando lo haga, pienso explotar cada puto centimo que he contribuido, ya que estoy contribuyendo muy por encima por varios ordenes de magnitud de lo que acabaré percibiendo como pensión
Salud!
1 K 23
andran #10 andran
A los empresaurios les va a venir de puta madre. En lugar de pagarte 1200 euros te pagará 900 y el resto que lo ponga el estado.
1 K 19
Top_Banana #18 Top_Banana
#10 Si te paga 900 tendrá que contratarte menos horas.
0 K 15
#14 Restrepo77
Es eso o regular unos cientos de miles de inmigrantes que sean capaces de coger esos trabajos de mierda por mil y pocos euros al mes… oh wait!

Y luego los fachapobres dicen que tenemos un gobierno de izquierdas, más tontos y se caen de culo.

Por cierto crisis económica mis cojones, familias en crisis atrapadas en el pozo de la vivienda y la subida de precios de los alimentos.
1 K 16
cosmonauta #19 cosmonauta
minijobs.
0 K 16
Yonny #4 Yonny
... "en tiempos de crisis económica" ... ¿perdona?
0 K 10
The_Ignorator #15 The_Ignorator
Pues tendría que ver letra pequeña, pero no me parece mal a priori en vista de experiencias cercanas que he he visto que se cae en 2 casos:
A) Profesional en el paro que decide hacerse autónomo y como al principio no tiene clientes ni seguridad, hace sus curros en B para no destapar y dejar de cobrar el paro por algo que ni es seguro que salga bien y por el camino hasta que ganes "un sueldo" vas a ganar migajas.
B) gente en el paro que decide no aceptar una oferta de empleo porque no es seguro que no le terminen echando en nada gracias a ese periodo de prueba súper ecuánime (y con peor paro)...así que alargan el paro al máximo hasta que no le quede otra
0 K 10
Tertuliano_equidistante #3 Tertuliano_equidistante
Vamos, subvencionar que alguien salga de la lista del paro.
0 K 10
Cidwel #6 Cidwel *
#3 pues... si la alternativa es que no se muevan... o acaban recortando el paro jodiendo a todas las situaciones, o dan cierto incentivo... El estado ganará más dinero incluso pagándole parte de ese paro, ya que la empresa paga una gran parte y con tu salario la otra. Y después de que se le extinga ese paro mientras trabaja, ya no tendrá más paro que pedir, y tendrá que trabajar de nuevo para generar de nuevo su paro.

No digo que sea la mejor solución, pero de esta forma el estado aún es capaz…   » ver todo el comentario
1 K 23
Tertuliano_equidistante #7 Tertuliano_equidistante
#6 La realidad es que solo el concepto del “sabático” ya es para ponerle una bomba al sistema.
No sé cómo gestionan esto en otros países civilizados, pero estoy seguro que en muy pocos te puedes permitir rechazar un trabajo por seguir cobrando el paro.
0 K 10
Ihzan #5 Ihzan
Pagando entre todos lo que deberia pagar el empleador. Perfecto :clap:
0 K 10
alfema #12 alfema
No me parece mala medida, cobras 1000€ de "paro", encuentras un trabajo, pero sólo de media jornada por el que te pagan 500€, con lo que no da para vivir, en la situación actual, dejas de cobrar el "paro" así que pierdes 500€, resultado, no aceptas el trabajo.

Con el nuevo sistema, cobras los 500€ del trabajo más lo que recibas de "paro" complementario, con lo cual ambos ganan, trabajador y estado.

#5 El empleador le pagará lo que corresponda, menos sería ilegal.
1 K 23
Ihzan #13 Ihzan
#12 El empleador pagara el minimo legal, y asi seguiremos sin que los sueldos suban como en los ultimo 20 años.
0 K 10
Rudolf_Rocker #8 Rudolf_Rocker
Porque lo de subir el paro máximo como que va a ser que no, verdad?
0 K 9
Estoeslaostia #21 Estoeslaostia
Siempre se ha podido compatibilizar paro+ subsidios.
Noticia de mierd* para gente de mierd*.
0 K 7

menéame