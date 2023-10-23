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Los trabajadores pagaron una media de 820 euros de más en el IRPF por no ajustar el impuesto a la inflación

Entre 2022 y 2025, la inflación en España ha escalado de manera vertiginosa hasta alcanzar un alza acumulada de más del 15%. En el ámbito tributario, este incremento ha dado paso a un fenómeno conocido como progresividad en frío, que surge cuando el esquema del impuesto sobre la renta (IRPF) no se adapta al aumento de los precios. Las consecuencias de estas decisiones llegan en forma de un encarecimiento de la cuota fiscal, que en el caso de un asalariado medio de España alcanza los 820 euros a lo largo del periodo analizado.

| etiquetas: trabajadores , salario , irpf , inflación
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34 comentarios
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Comentarios destacados:    
asola33 #4 asola33
Es indefendible para el gobierno de turno, no deflactar la renta cada año. Los sueldos bajan y encima les suben los impuestos.
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#6 srskiner
#4 pero hay que tener un minimo de matemáticas y conocimiento de lo que es la inflación para darse cuenta, para los que no, los defensores de la actualizacion anual dd las tablas solo quieren que les bajen los impuestos.
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
La derecha va a ganar las elecciones con esto y que como ha podido pasar.
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alfre2 #8 alfre2
#3 xD xD xD a menos que vayamos a votar y elijamos otra cosa
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Garbns #28 Garbns
#8 bueno, según meneame la derecha ganó las anteriores por mayoría PP+VOX+Junts+PNV+PSOE :troll:
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alfre2 #31 alfre2
#28 por eso hay que tener criterio propio
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Andreham #14 Andreham
#3 ¿Y cuando en lugar de reflactar el IRPF lo que hagan sea bajar el IVA de las obras de arte, congelar o disminuir el SMI (¡así no pagas IRPF!) y dar más ayudas fiscales a los grandes tenedores de viviendas, qué diremos? ¿Que cómo es posible que se hayan comido mi cara los linces ibéricos come caras?
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angelitoMagno #18 angelitoMagno *
#14 ¿Y si deflactan el IRPF, como ya han hecho en varias comunidades con el tramo autonómico, qué diremos?

La Comunidad de Madrid deflacta el IRPF por segundo año para ayudar a las familias ante las subidas de precios
www.comunidad.madrid/noticias/2023/10/23/comunidad-madrid-deflacta-irp

La deflación del IRPF en la Región de Murcia
www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/deflacion-irpf-region-murcia_13

Galicia también deflactará la tarifa del IRPF y ahorrará 46 millones a rentas bajas
www.vozpopuli.com/economia/galicia-tambien-deflactara-la-tarifa-del-ir

cc #13
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asola33 #23 asola33
#18 pues bien hecho. (por hacer lo debido)
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FunFrock #5 FunFrock
No es un bug, es una feature.
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#7 T3rr0rz0n3
Hay que pagar hospitales colegios y carreteras!!

Os acordais de los 80 cuando se pagaban menos impuestos y no había nada de eso? Vaya locura.
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angelitoMagno #9 angelitoMagno
#7 Bueno, si. En los 80 había menos autovías, vías de tren y hospitales. Eso es un hecho.
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ElBeaver #12 ElBeaver *
#9 La evolución demográfica y fiscal de España desde la década de 1980 presenta cambios estructurales profundos que explican el aumento en la recaudación:

Crecimiento Poblacional: En 1980, España contaba con aproximadamente 37,5 millones de habitantes. En 2024, la población supera los 48,5 millones de personas. Este incremento de 11 millones de habitantes (un 29% más) amplía significativamente la base de contribuyentes, tanto en el consumo (IVA) como en las rentas del trabajo (IRPF).…   » ver todo el comentario
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Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#7 y volquetes de putas.
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pedrario #25 pedrario
#7 Y ahora se paga más y los servicios públicos peor que nunca.
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c0re #29 c0re *
#7 no creo que hayas trabajado pagado mucho en los 80. El porcentaje máximo de IRPF en 1985 era el 65%…

Hoy es el 47%.

El impuesto de lujo (coches por ejemplo) era un 33%…
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#27 uvi
#22 O no, lo mismo los bancos devolverían la ayuda que no nos costaría ni un euro a los españoles. O los colegas de Montoro no se hubiesen ahorrado impuestos y multa, por la regularización inconstitucional. O el impuesto al sol no hubiese existido y ahora no tendríamos que ir pagando a inversores y quien sabe a lo mejor seriamos potencia mundial en energías renovables.
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Peka #33 Peka
#27 #22 Sin olvidar las multas que esta recibiendo el estado que pagamos todos por su incompetencia. Junto con Aznar, M.Rajoy de los peores presidentes.

4.000 muertos directos por falta de acceso a vacunas si no recuerdo mal, también fue de los que pagaban la sede del PP con dinero negro, las campañas electorales y sobres que recibían todos los cargos incluido el.

Vaya mierda de referente.

Por cierto, te han masacrado a negativos, vete buscando nueva cUenta: www.meneame.net/story/begona-gomez-denunciara-vito-quiles-agresion-caf
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Macnulti_reencarnado #34 Macnulti_reencarnado
#33 galán, estais acabados. No os quieren ni en vuestra casa. A la gente se le puede engañar una vez, pero no siempre. Esperemos que el nuevo gobierno le eche huevos y empiece a reducir el gasto en apesebrados.
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HAL9K #30 HAL9K
"los incrementos en las retribuciones pueden llevar a los trabajadores a tributar en tramos superiores de la escala y, en consecuencia, pagar más impuestos"

"En 2021, un asalariado medio cobraba 24.918 euros, cantidad que ha escalado progresivamente hasta situarse en los 28.530 euros en 2025. Como consecuencia de la no deflactación, explicó Raquel Jurado, técnica del servicio de estudios del REAF, el contribuyente se enfrenta a un “sobrecoste fiscal” de 820 euros a lo largo del periodo analizado. La cantidad supone perder un 22% del incremento salarial, que en este caso ronda los 3.600 euros."

Hay tantas cosas mal en el artículo que no sé ni qué decir...
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loborojo #21 loborojo
¿Y cuanto han perdido por no ajustar los salarios?
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#1 Edwin.r
Creo que en Euzkadi sí que lo han deflactado.
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Ihzan #2 Ihzan
#1 Si, lo ha deflactado este año un 2%
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#19 uvi
#15 Pero M. Rajoy subió el IVA de las chuches y en campaña dijo que lo bajaría, del 18% al 21% y del 8% al 10%.

Subió las escalas del IRPF, especialmente a las clases "medias" (pobres con algo más dinero) y a las "altas" (pobres con nomina más alta que los medios)

Y podemos seguir con la rebaja de los derechos laborales, perdimos 2 años y 12 días por año de indemnización, más salarios de tramitación...
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Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
#19 y gracias que entró M. Rajoy y no continuo el inutilaco del Zapatitos, devenido en corrupto. Si no ahora estaríamos por detrás de Somalia.
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Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#16 yo sin embargo si que tengo claro que tú defiendes tú pesebre.
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Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
Rojelios, disfrutad lo votado.
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asola33 #13 asola33
#11 El PP, deflactaba cada año? De verdad que no lo sé. Solo votare al que lo prometa.
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Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
#13 ni idea. Lo que si se es que con M. Rajoy trabajábamos para el estado hasta junio, y con el perro hasta julio.
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angelitoMagno #24 angelitoMagno *
#13 Aznar deflactó el IRPF en dos ocasiones.

¿Existió el “milagro fiscal” del Gobierno de Aznar?
En tercer lugar, es cierto que bajaron los impuestos. Las bajadas más significativas se realizaron en el IRPF en los años 1998 y 2002
www.eldiario.es/opinion/zona-critica/existio-milagro-fiscal-gobierno-a


Tampoco hace falta hacerlo de forma anual, pero es que no se actualizan los tramos desde 2015:

La última deflactación estatal tuvo lugar en 2015, ya

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pedrario #26 pedrario
#13 El PP no deflactaba cada año, pero hizo rebaja de IRPF que lo redujo y dejó estable varios años.
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Andreham #16 Andreham *
#11 Sin que sirve de precedente, tienes toda la razón, esto pasa por votar a partidos de derechas como el PSOE.

Lo que no entiendo es qué ganas tú aparte de regocijarte en tu odio sin origen claro.
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UnoYDos #17 UnoYDos
Esto me chirría igual que lo del sueldo medio. Luego te viene un repartidor de burger votante de Vox a decirte que le roban 820 euros de IRPF.
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menéame