Los trabajadores pagaron una media de 820 euros de más en el IRPF por no ajustar el impuesto a la inflación

Entre 2022 y 2025, la inflación en España ha escalado de manera vertiginosa hasta alcanzar un alza acumulada de más del 15%. En el ámbito tributario, este incremento ha dado paso a un fenómeno conocido como progresividad en frío, que surge cuando el esquema del impuesto sobre la renta (IRPF) no se adapta al aumento de los precios. Las consecuencias de estas decisiones llegan en forma de un encarecimiento de la cuota fiscal, que en el caso de un asalariado medio de España alcanza los 820 euros a lo largo del periodo analizado.