Los trabajadores pagaron una media de 820 euros de más en el IRPF por no ajustar el impuesto a la inflación

Entre 2022 y 2025, la inflación en España ha escalado de manera vertiginosa hasta alcanzar un alza acumulada de más del 15%. En el ámbito tributario, este incremento ha dado paso a un fenómeno conocido como progresividad en frío, que surge cuando el esquema del impuesto sobre la renta (IRPF) no se adapta al aumento de los precios. Las consecuencias de estas decisiones llegan en forma de un encarecimiento de la cuota fiscal, que en el caso de un asalariado medio de España alcanza los 820 euros a lo largo del periodo analizado.
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La Comunidad de Madrid deflacta el IRPF por segundo año para ayudar a las familias ante las subidas de precios
www.comunidad.madrid/noticias/2023/10/23/comunidad-madrid-deflacta-irp
La deflación del IRPF en la Región de Murcia
www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/deflacion-irpf-region-murcia_13
Galicia también deflactará la tarifa del IRPF y ahorrará 46 millones a rentas bajas
www.vozpopuli.com/economia/galicia-tambien-deflactara-la-tarifa-del-ir
cc #13
Os acordais de los 80 cuando se pagaban menos impuestos y no había nada de eso? Vaya locura.
Crecimiento Poblacional: En 1980, España contaba con aproximadamente 37,5 millones de habitantes. En 2024, la población supera los 48,5 millones de personas. Este incremento de 11 millones de habitantes (un 29% más) amplía significativamente la base de contribuyentes, tanto en el consumo (IVA) como en las rentas del trabajo (IRPF).… » ver todo el comentario
trabajadopagado mucho en los 80. El porcentaje máximo de IRPF en 1985 era el 65%…
Hoy es el 47%.
El impuesto de lujo (coches por ejemplo) era un 33%…
podemos.info/pablo-iglesias-si-gobernamos-bancos-devolver-euro-familia
4.000 muertos directos por falta de acceso a vacunas si no recuerdo mal, también fue de los que pagaban la sede del PP con dinero negro, las campañas electorales y sobres que recibían todos los cargos incluido el.
Vaya mierda de referente.
Por cierto, te han masacrado a negativos, vete buscando nueva cUenta: www.meneame.net/story/begona-gomez-denunciara-vito-quiles-agresion-caf
"En 2021, un asalariado medio cobraba 24.918 euros, cantidad que ha escalado progresivamente hasta situarse en los 28.530 euros en 2025. Como consecuencia de la no deflactación, explicó Raquel Jurado, técnica del servicio de estudios del REAF, el contribuyente se enfrenta a un “sobrecoste fiscal” de 820 euros a lo largo del periodo analizado. La cantidad supone perder un 22% del incremento salarial, que en este caso ronda los 3.600 euros."
Hay tantas cosas mal en el artículo que no sé ni qué decir...
Subió las escalas del IRPF, especialmente a las clases "medias" (pobres con algo más dinero) y a las "altas" (pobres con nomina más alta que los medios)
Y podemos seguir con la rebaja de los derechos laborales, perdimos 2 años y 12 días por año de indemnización, más salarios de tramitación...
¿Existió el “milagro fiscal” del Gobierno de Aznar?
En tercer lugar, es cierto que bajaron los impuestos. Las bajadas más significativas se realizaron en el IRPF en los años 1998 y 2002
www.eldiario.es/opinion/zona-critica/existio-milagro-fiscal-gobierno-a
Tampoco hace falta hacerlo de forma anual, pero es que no se actualizan los tramos desde 2015:
La última deflactación estatal tuvo lugar en 2015, ya
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Lo que no entiendo es qué ganas tú aparte de regocijarte en tu odio sin origen claro.