Una trabajadora del Virgen del Rocío denuncia que hay "pacientes con sangre oculta en heces que llevan más de un año esperando una colonoscopia"

Albunea avisa que los fallos del programa de detección precoz del cáncer de mama sólo es una parte del problema: «Aun no ha salido a la luz el cribado de cáncer de colon, que están intentando reconducir antes de que salga a la luz toda la verdad: pacientes con sangre oculta en heces que llevan más de un año esperando para hacerse una colonoscopia; pacientes con antecedentes familiares de cáncer de colon y más de 50 años de edad esperando a que, en algún momento, les llamen para el cribado… ¿No han tenido suficiente con el horror vivido por las

#1 tierramar *
TonyStark #4 TonyStark
Yo esos botecitos con muestras de heces se los hacía llegar por mensajería urgente a Moreno Bonilla.
#6 poxemita
Gran foto la que acompaña la noticia.

El gobierno andaluz debería dar transparencia al tema de los cribados, es la forma de que no te aparezca alguna fuente anónima o una administrativo con ínfulas de sanitaria en TVE empiece a sembrar dudas.
Libre_albedrío #2 Libre_albedrío
¡Que miedo, estar viviendo en Andalucia!. A no ser que tengas una cuenta bancaria, muy abultada.
WcPC #3 WcPC
#2 En Andalucía medio que, como estés en otras comunidades donde el PP lleva gobernado décadas ni te cuento.
TonyStark #5 TonyStark
#2 en Andalucía solo???
#7 tierramar
#2 Que miedo vivir en comunidades con gobernantes ignorantes e incompetentes y corruptos: incapaces de preveer incendios, despues de los incendios han vuelto a rescindir contratos a 4000 bomberos forestales; que miedo vivir en zonas inundables, o cerca de una central nuclear . Que miedo da estar gobernados por ignorantes ademas corruptos. Pero todos los partidos no son iguales: hay partidos que han demsotrado que son incorruptibles y ademas se preocupan de los ciudadanos
