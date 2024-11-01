Una trabajadora del Virgen del Rocío denuncia que hay "pacientes con sangre oculta en heces que llevan más de un año esperando una colonoscopia"

Albunea avisa que los fallos del programa de detección precoz del cáncer de mama sólo es una parte del problema: «Aun no ha salido a la luz el cribado de cáncer de colon, que están intentando reconducir antes de que salga a la luz toda la verdad: pacientes con sangre oculta en heces que llevan más de un año esperando para hacerse una colonoscopia; pacientes con antecedentes familiares de cáncer de colon y más de 50 años de edad esperando a que, en algún momento, les llamen para el cribado… ¿No han tenido suficiente con el horror vivido por las