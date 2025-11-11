Amama eleva a 4.000 las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de Andalucía y prepara 200 denuncias

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama afirma que los datos que ofrece la Junta no le "cuadran". La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que destapó el caso de los fallos en el Programa del Cribado de Andalucía, cifra en 4.000 las mujeres afectadas y anuncia que ya hay 25 reclamaciones patrimoniales y más de 200 denuncias en preparación contra la Junta de Andalucía.