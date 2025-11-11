edición general
33 meneos
28 clics
Amama eleva a 4.000 las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de Andalucía y prepara 200 denuncias

Amama eleva a 4.000 las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de Andalucía y prepara 200 denuncias

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama afirma que los datos que ofrece la Junta no le "cuadran". La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que destapó el caso de los fallos en el Programa del Cribado de Andalucía, cifra en 4.000 las mujeres afectadas y anuncia que ya hay 25 reclamaciones patrimoniales y más de 200 denuncias en preparación contra la Junta de Andalucía.

| etiquetas: amama , 4.000 mujeres , afectadas , fallo cribado , prepara , 200 denuncias
28 5 0 K 315 actualidad
5 comentarios
28 5 0 K 315 actualidad
#2 tierramar *
Tenemos que tener muy claro que los grandes partidos corruptos de España gobiernan contra la población: nos roban, provocan muertes, persiguen a quienes les denuncian: Sipiriman medico de urgencias que lucho contra la corrupción sanitaria en tiempos del PSOE, estando enfermo de cáncer El SAS lo hecho a la calle: deja sin efecto su contrato, dejandolo sin sueldo, sin trabajo,...
Relacionado:…   » ver todo el comentario
4 K 60
#3 tobruk1234
#2 Haber a ellos y a sus mujeres los tratan en la privada pagandola de tus impuestos, seguro que les hacen la prueba y en una hora tienen los resultados.
1 K 26
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Así lo ha avanzado su presidenta, Ángela Claverol, que ha afirmado que no "cuadran" los datos que ofrece el Gobierno andaluz con los que la asociación maneja tras recibir información de miles de casos de afectadas que desconocían que los resultados de sus mamografías no eran concluyentes y, por tanto, debían someterse a una segunda prueba diagnóstica.
1 K 39
OCLuis #4 OCLuis
Que se vayan preparando para recibir las burlas, las criticas y los insultos de los peperos y de toda la fachosfera fiel.
0 K 13
sat #5 sat
Pocas denuncias me parecen. Próximamente en la fachosfera: "Amama están politizados".
0 K 12

menéame