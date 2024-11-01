edición general
Moreno Bonilla y Feijóo: el intento de silenciar a las víctimas del cáncer en Andalucía

Moreno Bonilla y Feijóo: el intento de silenciar a las víctimas del cáncer en Andalucía

A Moreno Bonilla no le interesa Andalucía ni sus ciudadanos; le interesa su dinero, su reparto entre clanes clientelares y familiares dentro del PP, ignorando completamente lo que los andaluces esperaban de sus representantes políticos. Mientras la ciudadanía alzaba la voz, Moreno Bonilla se refugiaba en el Palacio de Congresos de Sevilla, junto a Feijóo, eludiendo cualquier autocrítica, intentando ocultar el caos sanitario que afecta a miles de andaluces.La sanidad no es un juguete político.

#1 tierramar
El PP-A intenta maquillar su gestión con discursos sobre estabilidad y progreso económico, pero la ciudadanía ve otra realidad: servicios públicos deteriorados, recortes silenciosos y un desprecio absoluto hacia quienes más necesitan protección. La estrategia de Bonilla y Feijóo es clara: fortalecer la narrativa del partido y presentar a la oposición como enemigos del progreso, mientras el drama sanitario se convierte en un asunto de cifras maquilladas y aplausos internos. La sanidad andaluza…   » ver todo el comentario
#2 tierramar
Es la misma misma reacción que Mazon y Feijoo tienen con las victimas de la DANA, y Feijoo-Rueda, y los presidentes autonómicos de las comunidades incendiadas, que para colmo han rescindido los contratos de 400O bomberos forestales
#3 tierramar *
Y lo que este artículo dice para el PP, es lo mismo en el PSOE. Lo explica muy bien este artículo: www.meneame.net/m/actualidad/presidente-justicia-sanidad-revela-clave-
No olvidar a Spiriman y Justicia por la sanidad, que se rebelaron contra la corrupcion en la sanidad andaluza en tiempos de PSOE. Y el PSOE fue a por los denunciantes, Spiriman medico de urgencias que fue el lider de la rebelion, estando enfermo de cáncer, el PSOE le rescindio el contrato, dejandolo sin trabajo ni sueldo.
#4 pirat
Si votas señorito no esperes empatía.
