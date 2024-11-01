Moreno Bonilla y Feijóo: el intento de silenciar a las víctimas del cáncer en Andalucía

A Moreno Bonilla no le interesa Andalucía ni sus ciudadanos; le interesa su dinero, su reparto entre clanes clientelares y familiares dentro del PP, ignorando completamente lo que los andaluces esperaban de sus representantes políticos. Mientras la ciudadanía alzaba la voz, Moreno Bonilla se refugiaba en el Palacio de Congresos de Sevilla, junto a Feijóo, eludiendo cualquier autocrítica, intentando ocultar el caos sanitario que afecta a miles de andaluces.La sanidad no es un juguete político.
| etiquetas: rebelion de la ciudadania , cleptocracia , crimencracia
No olvidar a Spiriman y Justicia por la sanidad, que se rebelaron contra la corrupcion en la sanidad andaluza en tiempos de PSOE. Y el PSOE fue a por los denunciantes, Spiriman medico de urgencias que fue el lider de la rebelion, estando enfermo de cáncer, el PSOE le rescindio el contrato, dejandolo sin trabajo ni sueldo.