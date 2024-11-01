Moreno Bonilla y Feijóo: el intento de silenciar a las víctimas del cáncer en Andalucía

A Moreno Bonilla no le interesa Andalucía ni sus ciudadanos; le interesa su dinero, su reparto entre clanes clientelares y familiares dentro del PP, ignorando completamente lo que los andaluces esperaban de sus representantes políticos. Mientras la ciudadanía alzaba la voz, Moreno Bonilla se refugiaba en el Palacio de Congresos de Sevilla, junto a Feijóo, eludiendo cualquier autocrítica, intentando ocultar el caos sanitario que afecta a miles de andaluces.La sanidad no es un juguete político.