Tony Roma's, Carl's Jr. y los bares de Heineken caen en concurso tras el colapso de Avanza Food

Las redes de restauración que operan en España bajo las marcas Tony Roma's, Carl's Jr. y las enseñas cedidas por Heineken (Official Irish Pub, Gambrinus y Cervecería Cruz Blanca) han quedado automáticamente afectadas por la presentación del concurso de acreedores de Avanza Food, en el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid. Tras la petición directa del accionista mayoritario Abac Capital, abre el procedimiento para la venta urgente de la unidad productiva, con el objetivo de preservar una actividad mínima. Afecta a más de 400 restaurantes.
| etiquetas: tony romas , carls jr , official irish pub , gambrinus , abac capital
La última vez que fui (después de mucho tiempo sin pisarlo) al ver la mierda de ración de patatas que te ponen a precio de oro, ya me convencí de no volver más.
Soy fan de five guys
Y la cerveza malísima.
Cuando ocurre un concurso de acreedores está, como dice la noticia, la opción de subastar la unidad productiva del negocio.
Se publicita con las demás empresas que estén en concurso y cualquier interesado puede comprar la empresa y seguir con el negocio adelante.
A no ser que haya una puja entre varios compradores la empresa la compran por una cantidad testimonial y todo sigue pero con nuevos dueños.
No sigue igual porque la empresa deja de deber dinero. Se cancelan… » ver todo el comentario
Hasta donde he hablado con abogados que se dedican a esto en medianas empresas no suele haber problemas porque los sudores por unos cientos de miles de euros igual ni se preocupan.
Yo puedo decir de primera mano que he visto a un banco ni presentarse con el juez por una deuda de algo más de medio millón de euros.
Pero la deuda de este grupo debe ser grande. Los bancos no van a querer que venda la unidad de negocio y si ven algo raro van a impugnar. (Todo esto son suposiciones)
- Primero cobra la SS
- Luego cobra el administrador (y no poco, ojo, ese cobra si o si, vaya chollo tienen)
- Luego los currelas (si no llega para pagarte, te jodes y sigues viniendo a currar sin cobrar hasta que te despidan, luego denuncia al canto si no… » ver todo el comentario
Antes de comer quinta gama me compro yo el plato y me lo como en casa.
Eso también pasa en restaurante caros. O te crees que las croquetas caseras hechas en el restaurante las hacen en el momento?
Un amigo cocinero de BCN con menú a +50€ había días que se cocinaba +1000 croquetas, de buena calidad y buenos ingredientes, pero iban al congelador.
A mi lo que me jode de esos sitios es que te sirven esa comida que humea por fuera y por dentro sigue medio congelada.
Que tiene que pagar sueldos "altos" para horarios "reducidos" y por eso no puede bajar el menú.
Debería importarte que a nosotros nos importe que a tí te importe?
Y así hasta el infinito
Lo que pasa es que al final si vas con familia te dejas un pastizal en comida, que seamos sinceros, no es muy allá.