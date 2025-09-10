edición general
Tony Roma's, Carl's Jr. y los bares de Heineken caen en concurso tras el colapso de Avanza Food

Las redes de restauración que operan en España bajo las marcas Tony Roma's, Carl's Jr. y las enseñas cedidas por Heineken (Official Irish Pub, Gambrinus y Cervecería Cruz Blanca) han quedado automáticamente afectadas por la presentación del concurso de acreedores de Avanza Food, en el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid. Tras la petición directa del accionista mayoritario Abac Capital, abre el procedimiento para la venta urgente de la unidad productiva, con el objetivo de preservar una actividad mínima. Afecta a más de 400 restaurantes.

#3 #2 Implica despidos y trabajadores jodidos, como siempre.
#43
#40 Five Guys es mucho marketing , demasiado caras para lo reguleras que son.
5 K 44
#50
#43 Cierto. Es una cadena con producto y presentación de hamburguesería de barrio.
0 K 10
#2
y esto qué implica? Que los cierran? Ojala, porque vaya comida,....
2 K 25
#3
#2 Implica despidos y trabajadores jodidos, como siempre.
41 K 334
#2
#2 Existe la posibilidad de no ir....
6 K 50
#14
#4 Por supuesto, pero los niños, jovenes etc caen por ignorancia y comodidad. Y comen mierda.
1 K 21
#28
#4 Y por eso cierran....
0 K 6
#8
#2 El Tony Roma´s en su momento no estaba mal. Recuerdo con cariño sus costillas
9 K 70
#10
#8 En su momento. Hasta que dispararon los precios a la par que bajaban la cantidad y calidad.
10 K 82
#13
#12 No, en serio, estaban bastante buenas, igual que los aros de cebolla, hasta que, como dice #10 se les empezó a ir la pinza con los precios y la cantidad y calidad
6 K 62
#20
#13 Qué grandes recuerdos los aros de cebolla que eran una torre.
4 K 48
#22
#20 Siuuu
0 K 12
#29
#10 Fosters va por el mismo camino :palm:
1 K 19
#64
#29 pero además cuesta abajo y sin frenos.
La última vez que fui (después de mucho tiempo sin pisarlo) al ver la mierda de ración de patatas que te ponen a precio de oro, ya me convencí de no volver más.
0 K 6
#12
#8 Eso es porque eras más joven, y parecía mucho más elegante que ir al Burguer King. porque tenían camarero.
4 K 51
#24
#8 Las costillas y los aros de cebolla eran los mejores con diferencia comparado con otros sitios.
3 K 35
#18
#2 Carl's Jr es de lo mejorcito en Burguers
1 K 20
#21
#18 Creo que te has quedado muy desfasado en el tema de hamburguesas
0 K 10
#40
#18 Carls se caga encima de burger King y McDonald's pero no es lo mejor.
Soy fan de five guys
0 K 10
#60
#18 en burgers frente a las burgers de otras cadenas de comida rápida, no?
0 K 9
#61
#60 Si, claro, no la estoy comparando con las gourmets
1 K 19
#27
#2 de lo peor. Me alegro que cierren, no por los trabajadores, obviamente nadie se alegra de eso, pero hay mucho bar cutre con comida congelada de la peor calidad "para estudiantes".

Y la cerveza malísima.
3 K 37
#38
#2 No necesariamente.

Cuando ocurre un concurso de acreedores está, como dice la noticia, la opción de subastar la unidad productiva del negocio.

Se publicita con las demás empresas que estén en concurso y cualquier interesado puede comprar la empresa y seguir con el negocio adelante.

A no ser que haya una puja entre varios compradores la empresa la compran por una cantidad testimonial y todo sigue pero con nuevos dueños.

No sigue igual porque la empresa deja de deber dinero. Se cancelan…   » ver todo el comentario
5 K 50
#39
#38 Ahora, jugando a adivino. ¿Qué puede pasar? Ni idea.

Hasta donde he hablado con abogados que se dedican a esto en medianas empresas no suele haber problemas porque los sudores por unos cientos de miles de euros igual ni se preocupan.

Yo puedo decir de primera mano que he visto a un banco ni presentarse con el juez por una deuda de algo más de medio millón de euros.

Pero la deuda de este grupo debe ser grande. Los bancos no van a querer que venda la unidad de negocio y si ven algo raro van a impugnar. (Todo esto son suposiciones)
0 K 12
#49
#38 Bueno, hasta donde sé (por experiencia propia), es el administrador concursal puesto por el juzgado quien decide (no el juez directamente), primero sobre las viabilidad de la empresa y decide a quien pagar y a quien no, subastar o no...
- Primero cobra la SS
- Luego cobra el administrador (y no poco, ojo, ese cobra si o si, vaya chollo tienen)
- Luego los currelas (si no llega para pagarte, te jodes y sigues viniendo a currar sin cobrar hasta que te despidan, luego denuncia al canto si no…   » ver todo el comentario
1 K 19
#51
#49 Eso si nadie compra la unidad productiva de la empresa. Si se vende no se pasa a la liquidación de la sociedad pero es el juez el que debe dar el visto bueno al comprador y los deudores pueden estar muy atentos para protestar si ven algo ilegal y así forzar la liquidación
1 K 19
#58
#49 Te has comido a los proveedores que van antes que los acreedores y dentro de ellos primero los materiales y luego los servicios. Los empleados cobrarán sí o sí si no por el reparto por FOGASA, los que no verán un chavo serán los socios (con toda la razón) y muchos de sus proveedores (especialmente los de servicios).
1 K 17
#63
#58 Gracias por completar la info! Cierto! en acreedores quería decir los proveedores (si tienes deudas con ellos son una especie de acreedores indirectos). Hace ya 7 años y era un tocho infumable, yo denuncié de todos modos al ser despedido (por consejo de mi padre), y aunque teóricamente pague el FOGASA de forma automática (tarde y mal), fiate tú!!
1 K 17
#45
#2 implica un señor con un saco gordo lleno de dinero huyendo… legalmente
0 K 9
#62
#59 Pues acabo de comprobar que el Carl's jr del CC Splau. ( el unico en barcelona) , lo han cerrado, una pena, iba de vez en cuando a cenar alli.
1 K 24
#32
Las hamburguesas de Carl's Jr, para ser una franquicia, no están nada mal. Tienen bastante más gracia que las de BK y McDonald's.
1 K 17
#16
desgraciadamente me temo que es el primero de muchos, el modelo está cambiando y la viabilidad de muchos negocios está en el aire.
0 K 15
#25
#16 Qué modelo? Vender comida con cocineros y camareros?
3 K 31
#33
#25 claro, ahora lo que se lleva es Vº Gama, que en el sitio le das un calentón y a servir. No necesitas ni cocina (ni los permisos asociados) la comida no es mala, pero a mí me frustra un poco porque al final es algo que podría comprar yo sin necesidad de ir a un bar. Si voy es para que me atienda gente y me sirvan comidas elaboradas por gente. Si solo me interesara la comida la pediría saltandome el intermediario
0 K 7
#44
#33 Luego se quejaran de que la gente come en el mercadona, que es basicamente lo mismo que te dan en los calentadores de quinta gama.
1 K 15
#56
#44 tienes más razón que un santo.

Antes de comer quinta gama me compro yo el plato y me lo como en casa.
0 K 9
#54
#33 La comida siempre la hace gente y se congela o se refrigera dependiendo.de la salida que le den.
Eso también pasa en restaurante caros. O te crees que las croquetas caseras hechas en el restaurante las hacen en el momento?
Un amigo cocinero de BCN con menú a +50€ había días que se cocinaba +1000 croquetas, de buena calidad y buenos ingredientes, pero iban al congelador.

A mi lo que me jode de esos sitios es que te sirven esa comida que humea por fuera y por dentro sigue medio congelada.
0 K 10
#37
#25 el modelo de sueldos de mierda que no permiten salir a comer fuera de casa
1 K 16
#53
#37 Ellos, los hosteleros, se quejan de lo contrario.
Que tiene que pagar sueldos "altos" para horarios "reducidos" y por eso no puede bajar el menú.
0 K 10
#65
Aquí Carl's tampoco es que sea muy popular, no se como se les ocurrió la idea de llevarlo a España, yo croe que IN n Out pegaría el pelotazo fíjate.
0 K 13
#47
#46 A los que te diriges escribiendo aquí.
1 K 12
#52
#47 Ha llegado la alegría de la huerta.
0 K 10
#55
#52 No sé qué tendrá que ver :roll:
0 K 8
#57
Los "Official Irish Pub" creía que eran franquicias, ¿alguien sabe en qué afectará esto? (mucho más relevante que los Tony Roma's o Carl Jr para mi..)
0 K 11
#41
Estas franquicias son un cáncer para el comercio vecinal, bien colapsadas estén.
0 K 11
#5
Carl's Jr. Fuck you! I'm eating.
0 K 11
#19
#5 Como chapen va a ser un buen hostion para esta marca, con lo buenas que estan sus hamburguesas, les dan mil patadas a las del Burguer king y a las de Mcdonalds.
2 K 33
#59
#19 En efecto, entre comer una suela de zapato con mucho marketing detrás, estaban dignas las hamburguesas, no es el sumun culinaire, pero les daba sopas con ondas.
0 K 13
#6
putada para los empleados...
0 K 10
#7
¿Pero había gente que seguía yendo al Tume Roba's?
0 K 10
#9
#7 al Tony Lorza's
2 K 30
#15
Debería importarme?
0 K 10
#42
#15 Debería importarnos que a ti te importe?
Debería importarte que a nosotros nos importe que a tí te importe?
Y así hasta el infinito
2 K 21
#46
#42 Quienes sois vosotros?
0 K 10
#17
Yo he ido al Tony unas cuantas veces en el último año, y no me ha parecido mal sitio en su categoría. Bastante mejor que el Foster. Y al menos en findes, bastante lleno.
1 K 9
#26
#17 Coincido.
Lo que pasa es que al final si vas con familia te dejas un pastizal en comida, que seamos sinceros, no es muy allá.
1 K 20
#35
El que no tardó en caer, fue ese restaurante de Heineken que abrió Abascal, en Vitoria...no extraña, con semejante capitán, al mando...
0 K 7
#36
Para lo que ofrecen, veneno en forma de cerveza, es decir, Heineken, costillares a la barbacoa, o hamburguesas normalitas... que cierren, y den paso a negocios más imaginativos.
0 K 7
#30
No conozco ni uno
0 K 7
#48
#30 Pues vale. ¿Y?
0 K 8
#34
Mal plan, ya se empieza a ver qué no hay un euro en los bolsillos de los ciudadanos. Espero confundirme pero poco a poco se va ha notar en otros sectores.
0 K 6
#11
Siempre es una lástima una noticia así. Eso sí, la última vez que fui a un Toni Roma’s, me juré a mi mismo que no volvería a cometer el mismo error
0 K 6
#31
#11 A mi me pasó con Foster's Hollywood. Fui un par de veces porque la carne estaba bien, la tercera fue tan horrible lo que nos sirvieron que no he vuelto. Debe hacer 6 años de eso, porque fue pre pandemia.
0 K 10

