Tony Roma's, Carl's Jr. y los bares de Heineken caen en concurso tras el colapso de Avanza Food

Las redes de restauración que operan en España bajo las marcas Tony Roma's, Carl's Jr. y las enseñas cedidas por Heineken (Official Irish Pub, Gambrinus y Cervecería Cruz Blanca) han quedado automáticamente afectadas por la presentación del concurso de acreedores de Avanza Food, en el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid. Tras la petición directa del accionista mayoritario Abac Capital, abre el procedimiento para la venta urgente de la unidad productiva, con el objetivo de preservar una actividad mínima. Afecta a más de 400 restaurantes.