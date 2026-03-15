·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10052
clics
Nuevo comunicado marciano de Trump, ahora sobre Irán
7474
clics
Ayuso publica este polémico tuit en plena jornada de reflexión: un historiador le da una réplica de las que no se olvidan
5313
clics
Alumnos del instituto Goya de Zaragoza forman la frase "todas putas" con las manos: "Cuando lo leí, no me lo podía creer. No son tan niños"
6583
clics
Puente retrata a Feijóo con la IA de Elon Musk: una captura de pantalla le sirve frente al bulo
4841
clics
Tel Aviv bajo fuego. EEUU prepara concesiones a Irán. Pánico en Europa con Ormuz
más votadas
420
Shoshana Strock, hija de la ministra de Asentamientos israelí, encontrada muerta tras años de abuso sexual (EN)
483
Muere Gemma Cuervo, la gran dama teatral que la TV hizo eterna con 'Aquí no hay quien viva'
232
«No hay error de cálculo»: el director de la OMS afirma que EE. UU. e Israel están cometiendo crímenes de guerra al atacar hospitales y escuelas (EN)
505
Piden juicio político contra Trump tras revelarse millonaria comisión en acuerdo con TikTok [ENG]
273
Usa ChatGPT y AlphaFold para crear una vacuna ARNm contra el cáncer de su perro moribundo (ING)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
74
clics
Toneladas de basura en el centro de València y monumentos convertidos en urinarios
Botellas, vasos y bolsas desbordaron anoche la plaza de Brujas y zonas aledañas. Los vecinos del centro también 'cazaron' a gente orinando en el patrimonio histórico como la iglesia de Santa Catalina
|
etiquetas
:
fallas
,
valencia
10
2
1
K
157
cultura
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
1
K
157
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
Supercinexin
#7
#8
Pero a las fiestas del Ángel en Teruel no van tres o cuatro millones de personas a mearse, vomitar y dejar básicamente la ciudad entera rebosante de basura y olores. Lo hacen los propios turolenses y unos pocos visitantes de fuera que conocen la fiesta.
Cuando yo era pequeño, adolescente y joven, las Fallas no tenían absolutamente nada que ver con lo que vi yo en 2024, que fue el último año en el que estuve yo en Fallas. Una absoluta burrada. Eso yo no lo he visto nunca.
1
K
40
#1
NPCMeneaMePersigue
Esta fiesta está apunto de colapsar
1
K
31
#4
insulabarataria
#0
#1
Microblogging en el titular
0
K
10
#6
Uda
#1
todas las fiestas son así en todas partes. La gente es repugnante
0
K
10
#10
candonga1
#1
Las Fallas de los ochenta ya las recuerdo así, montones de basura oliendo a meados... y a vómito.
0
K
20
#5
Supercinexin
Todo ésto lo destrozan los turistas y lo pagan los valencianos de su bolsillo.
0
K
20
#7
Uda
#5
esto lo hacen todos. Los valencianos tb. Las fiestas son así en todas partes.
0
K
10
#8
josde
#5
Vamos que los valencianos no mean también en la calle, cuando van de juerga y con la vejiga llena.
0
K
20
#3
plutanasio
Pues que no vayan al carnaval de tenerife, que aunque ponen pottys la gente mea en la calle y como son todas en pendiente hacia el mar hay rios de pis
0
K
11
#2
verocla
Lo de mear se vuelve complicado cuando tienes que andar ni se sabe para encontrar un baño público con la vejiga petá
0
K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cuando yo era pequeño, adolescente y joven, las Fallas no tenían absolutamente nada que ver con lo que vi yo en 2024, que fue el último año en el que estuve yo en Fallas. Una absoluta burrada. Eso yo no lo he visto nunca.