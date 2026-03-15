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Toneladas de basura en el centro de València y monumentos convertidos en urinarios

Toneladas de basura en el centro de València y monumentos convertidos en urinarios

Botellas, vasos y bolsas desbordaron anoche la plaza de Brujas y zonas aledañas. Los vecinos del centro también 'cazaron' a gente orinando en el patrimonio histórico como la iglesia de Santa Catalina

| etiquetas: fallas , valencia
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10 comentarios
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Supercinexin #9 Supercinexin
#7 #8 Pero a las fiestas del Ángel en Teruel no van tres o cuatro millones de personas a mearse, vomitar y dejar básicamente la ciudad entera rebosante de basura y olores. Lo hacen los propios turolenses y unos pocos visitantes de fuera que conocen la fiesta.

Cuando yo era pequeño, adolescente y joven, las Fallas no tenían absolutamente nada que ver con lo que vi yo en 2024, que fue el último año en el que estuve yo en Fallas. Una absoluta burrada. Eso yo no lo he visto nunca.
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Esta fiesta está apunto de colapsar
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insulabarataria #4 insulabarataria
#0 #1 Microblogging en el titular
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Uda #6 Uda
#1 todas las fiestas son así en todas partes. La gente es repugnante
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#10 candonga1
#1 Las Fallas de los ochenta ya las recuerdo así, montones de basura oliendo a meados... y a vómito.
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Supercinexin #5 Supercinexin
Todo ésto lo destrozan los turistas y lo pagan los valencianos de su bolsillo.
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Uda #7 Uda
#5 esto lo hacen todos. Los valencianos tb. Las fiestas son así en todas partes.
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josde #8 josde
#5 Vamos que los valencianos no mean también en la calle, cuando van de juerga y con la vejiga llena.
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plutanasio #3 plutanasio
Pues que no vayan al carnaval de tenerife, que aunque ponen pottys la gente mea en la calle y como son todas en pendiente hacia el mar hay rios de pis xD xD xD
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verocla #2 verocla
Lo de mear se vuelve complicado cuando tienes que andar ni se sabe para encontrar un baño público con la vejiga petá
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menéame