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Todos los periodistas señalados por Florentino Pérez
El presidente del Real Madrid ataca con dureza a ABC, Juanma Castaño, Segurola, Rubén, Relevo...
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#4
FueraSionistasdeMeneame
Entre todo el humo, confabulaciones, enemigos del madridismo por no chuparle el rifle a su Florentineza y demás, acaba de anunciar la conversión a SAD del Madrid y nadie se ha enterado.
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#5
Deviance
#4
Lo ha explicado Villarroya en malas lenguas hace cuarto de hora....... Efectivamente, pasará a ser una sociedad anónima deportiva.
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#8
Hynkel
#4
A Su Florentineza se le está poniendo cara de Trump.
Y no es ningún secreto que estaba buscando un modelo como el de la NBA o la NFL. Bien que no decía nada de Negreira mientras el Barça estuvo en el proyecto de la Superliga.
De qué sirve que convoque elecciones si en la práctica sólo se puede presentar él. Una cosa es poner un mínimo como firmas de X socios y un cierto aval para que no se presente a candidato Paco el butanero, y otra es dejar en la práctica a todos los posibles opositores fuera.
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#10
ronko
#4
Serían buenas noticias para el dinero público, si no conociéramos a nuestros políticos...
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#11
HASMAD
#4
¿Qué ha dicho?
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#12
FueraSionistasdeMeneame
#11
Que va a valorar el patrimonio del Real Madrid y repartirlo entre los socios, vamos, emisión de acciones. Que no es nuevo, ya viene de hace tiempo vendiendo la idea
elpais.com/deportes/futbol/2025-11-23/florentino-perez-explica-a-los-s
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#3
HeilHynkel
*
Como veo que la merengada se mosquea cuando menciono al jugador más decisivo de la historia del R.Mandril ... pues vuelvo a decirlo.
Flo echa de menos los tiempos de José Plaza.
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#2
lonnegan
Florentino declara la guerra a la prensa. Acojonante.
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#9
Verdaderofalso
#2
le ha faltado Roncero
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#7
Xenófanes
Joer, Segurola recuerdo que lleva rajando del Real Madrid desde por lo menos mediado de los 90. No creo que cambie treinta años después.
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#1
Bonoman
La mejor rueda de prensa desde la portera de Nuñez
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#6
Kantinero
Es dupe, aunque para mi gusto veo esta más completa
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12
comentarios)
menéame
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Y no es ningún secreto que estaba buscando un modelo como el de la NBA o la NFL. Bien que no decía nada de Negreira mientras el Barça estuvo en el proyecto de la Superliga.
De qué sirve que convoque elecciones si en la práctica sólo se puede presentar él. Una cosa es poner un mínimo como firmas de X socios y un cierto aval para que no se presente a candidato Paco el butanero, y otra es dejar en la práctica a todos los posibles opositores fuera.
Flo echa de menos los tiempos de José Plaza.