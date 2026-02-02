Terremoto en Noruega por la amistad de Epstein con Mette Marit y la detención por nuevos delitos del hijo de la princesa un día antes de ser juzgado por violación

Entre los millones de documentos ahora desclasificados se cita unas 1.000 veces a la esposa de Haakon de Noruega. Epstein y Mette Marit se cruzaron correos que van del flirteo a confidencias entre almas aparentemente gemelas. Las revelaciones surgen en una semana horrible para Mette Marit. Mañana se abre el juicio por casi 40 cargos que van de violación a agresiones y tráfico de drogas contra su hijo, Marius Borg Hoiby, al que se añade una nueva detención por agresión, amenazas con cuchillo y quebrantamiento de orden de alejamiento
Después los vecinos de Noruega, Suecia, van de que tienen las mafias que tienen porque "les ha llegado con la inmigración" como si esta gente fueran santos por ser rubitos y de ojos azules...
No veas el historial del niño de la familia real noruega y eso que éste se supone que no es de una familia problemática que se ha criado en un barrio de las afueras mamando desde chiquitito este ambiente...
Este es el año del Premio Nobel de la Paz en papel higiénico para limpiarse el culo. Virgen santísima...
En otros tiempos no solo lo sacaban, lo ejecutaban