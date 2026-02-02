Terremoto en Noruega por la amistad de Epstein con Mette Marit y la detención por nuevos delitos del hijo de la princesa un día antes de ser juzgado por violación

Entre los millones de documentos ahora desclasificados se cita unas 1.000 veces a la esposa de Haakon de Noruega. Epstein y Mette Marit se cruzaron correos que van del flirteo a confidencias entre almas aparentemente gemelas. Las revelaciones surgen en una semana horrible para Mette Marit. Mañana se abre el juicio por casi 40 cargos que van de violación a agresiones y tráfico de drogas contra su hijo, Marius Borg Hoiby, al que se añade una nueva detención por agresión, amenazas con cuchillo y quebrantamiento de orden de alejamiento