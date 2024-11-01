·
Telefónica desmonta por primera vez la fibra de un competidor instalada sin permiso en sus conductos
Casi una década ha tenido que pasar para que Telefónica reciba autorización para desmontar los cables que una operadora competidora introdujo en sus canalizaciones sin pedir permiso.
301
actualidad
#2
alfema
¿Y para cuando denunciar cuando Telefónica te desconecta en la caja terminal óptica (CTO) para conectar a uno de sus clientes porque ya no hay puertos disponibles?.
#3
dakota
#2
en dos clientes mio lo han hecho, uno una gestoria de 20 trabajadores, 3 dias sin Internet! Reclamando y reclamando y nada.. y todo pq el CTO estaba lleno y el instalador para no perder la faena desconecto al que le dio la gana. En otro cliente 2 dias sin Internet.
Suerte que no era época de impuestos pq habría habido muchos problemas con las administraciones y los clientes
#1
Tensk
Será la primera vez que se hace por esa vía.
Suerte que no era época de impuestos pq habría habido muchos problemas con las administraciones y los clientes