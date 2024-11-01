Suspendidos nuevamente todos los Rodalies debido a un incidente en el centro de control de la estación de França (cat)

Rodalies ha vuelto a trabajar este lunes, pero solo media hora. A las seis y media de la mañana, una avería en el centro de control de Adif en la estación de França ha vuelto a salir sin trenes de toda Cataluña. Según el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, la avería no tiene nada que ver con el funcionamiento de la reanudación del servicio, que había comenzado temprano, parcialmente y con los autobuses en los tramos aún cortados.