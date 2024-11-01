edición general
32 meneos
38 clics
Suspendidos nuevamente todos los Rodalies debido a un incidente en el centro de control de la estación de França (cat)

Suspendidos nuevamente todos los Rodalies debido a un incidente en el centro de control de la estación de França (cat)

Rodalies ha vuelto a trabajar este lunes, pero solo media hora. A las seis y media de la mañana, una avería en el centro de control de Adif en la estación de França ha vuelto a salir sin trenes de toda Cataluña. Según el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, la avería no tiene nada que ver con el funcionamiento de la reanudación del servicio, que había comenzado temprano, parcialmente y con los autobuses en los tramos aún cortados.

| etiquetas: rodalíes , nueva suspensión , lunes
26 6 0 K 264 actualidad
31 comentarios
26 6 0 K 264 actualidad
#17 Deperdidos
#16 lo que no tienen es vergüenza. Es increible lo de rodalies. Pasan los gobiernos y sigue hecho una mierda.
3 K 47
#19 ayarin
#17 Las inversiones del estado en Cataluña son casi inexistentes. Sólo llega dinero si lo negocian los partidos catalanes, pero eso depende de la fuerza que tengan y eso a su vez depende de cuanta gente haya en Cataluña votando a partidos españoles.

Es lo que hay. Gente que vota contra sus propios intereses. Todo tiene una causa siempre.
3 K 53
#21 candonga1 *
#20 Pues a ver si despertamos todos... lo explica a la perfección #19
0 K 20
Robus #25 Robus
#19 No tiene sentido votar a partidos Españoles estando en Catalunya, y menos con partidos catalanes tan vendidos como los que tenemos.
0 K 12
#28 ayarin
#25 Lo que es Junts y ERC, los considero controlados por la policía española. Esos políticos están o comprados o amenazados. Ni siquiera parecen catalanes ya.

De ahí la necesidad de huir hacia AC, que caerá también, y habrá que seguir huyendo. Ahora mismo tienen montado un filtro de militantes, con entrevistas e investigaciones, pero es evidente que habrá infiltrados igualmente.
0 K 7
Ainhoa_96 #29 Ainhoa_96
#19 Es ironía, no?

Hay otras CCAA que reciben menos aún, y no me refiero al valor absoluto (que es normal por los diferentes tamaños), sino a euros per cápita.

No me he puesto a buscar datos (aunque sería fácil), pero vamos.. que yo recuerde Cataluña no es de las CCAA que reciben menos inversiones nacionales.
0 K 11
#30 ayarin
#29 Hay que mirarlo mejor. Una cosa son los presupuestos y otra el cumplimiento de esos presupuestos.

Lo que hace el estado español es destinar todo el dinero que puede a Madrid y falsear las cuentas con truquitos.
0 K 7
#31 mstk
#19 Y el dinero que llega se lo quedan los partidos catalanes...
0 K 7
Robus #27 Robus
#17 Porque los gobiernos centrales solo "prometen" que invertirán... e incluso llegan a presupuestar la inversión, pero luego solo ejecutan un 30% de lo presupuestado, por otro lado, en Madrid, ejecutan un 180% de lo presupuestado y les parece normal, aunque allí no haya problemas de mantenimiento ya que llevan toda la vida ejecutando más de lo presupuestado.
0 K 12
#1 candonga1
Se van a acabar las existencias de vaselina en la Tabarnia profunda.

:troll:
2 K 45
#20 Otrebla8002
Vergüenza. Y lo digo desde la caravana que estoy sufriendo desde hace más de una hora en la maldita ronda litoral.
Vaya gestión de mierda
2 K 43
#10 candonga1 *
#7 Ahí lo tienes... no se a cuento de qué tanta fijación con este pequeño detalle:  media
1 K 30
#13 ayarin
#10 Lo he probado, y... no te lo vas a creer, así que pongo captura  media
0 K 7
#3 malditopendejo
Error en la traducción de la entradilla. "Dos quarts de set" no són las siete y media. Son las seis y media.
3 K 26
#7 ayarin *
#3 #6 O sabes catalán o sabes alemán. 6:30 son "dos quarts de set" o bien "zwei viertel sieben".

Lo pruebo en Google translate:
dos quarts de set -> de los cuartos del conjunto

Ah no, que asume portugués. Lo pongo a catalán

dos quarts de set -> las seis y media

Lo hace bien. ¿No será un error "manual"?

Pues sí, la hora se da en catalán como en alemán, debido a los inmigrantes de esas tierras. También el color azul se dice como en alemán.
1 K 10
#9 candonga1
#7 No, el traductor que he utilizado es una versión beta con caracteres orientales que aparece al final de la barra de las direcciones del Mozilla.
0 K 20
robustiano #12 robustiano
#7 ¿"Dos quarts de set"? ¿Qué extraños arcanos son ésos? ?(
0 K 16
#15 ayarin
#12 Es la señalización que se hace con la campana, literalmente. De hecho "les set" se da como "quatre quarts de set".
1 K 21
#22 Borgiano
Luego sale Rufián a volver a lamerle el ojete al ministrus antecessor y arreglao.
1 K 22
#14 candonga1 *
#11 Ha vuelto a caer todo el sistema.

Se suspèn per segon cop avui Rodalies, 15 minuts després d'haver anunciat la represa

www.3cat.cat/3catinfo/es-repren-de-manera-parcial-el-servei-de-rodalie
2 K 45
#16 ayarin
#14 Yo que diría que no tienen redundancia.
0 K 7
#18 Suleiman
#14 Esto ya parece cachondeo....
1 K 33
plutanasio #8 plutanasio
Si necesitan ayuda que la pidan, como decía aquel.
0 K 12
#23 poxemita
Pues no lo entiendo, creo que toda la infraestructura y material de Rodalies ha sido renovada completamente, en uno de los trenes cambiaron una bombilla no hace mucho tiempo.
0 K 11
Robus #24 Robus
#23 sí, cambiaron una que funcionaba por otra de fundida, ya que necesitaban la buena para un cercanias de Madrid.
0 K 12
#26 poxemita
#24 eso no te lo discuto, pero lo importante es lo importante, que ha sido renovada completamente.
0 K 11
Marsela #5 Marsela
Malditos françeses.
0 K 9
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Con lo que vale un bono de esos de transporte, invertid en una sketchep de esas que son cómodas y un buen plumas.
0 K 7
#2 Ingjen *
No entiendo. Siete y media de la mañana? Pero si todavia no son

Copio por aquí la entradilla por si luego se edita porque me huele a manipulación de #0
"Rodalies ha vuelto a trabajar este lunes, pero solo media hora. A las siete y media de la mañana, una avería en el centro de control de Adif en la estación de Francia ha vuelto a salir sin trenes de toda Cataluña. Según el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, la avería no tiene nada que ver con el funcionamiento de la reanudación del servicio, que había comenzado temprano, parcialmente y con los autobuses en los tramos aún cortados."
2 K 7
#6 candonga1 *
#2 No, nada de manipulación... un error de traducción.
1 K 33

menéame