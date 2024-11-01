Suspendidos nuevamente todos los Rodalies debido a un incidente en el centro de control de la estación de França (cat)

Rodalies ha vuelto a trabajar este lunes, pero solo media hora. A las seis y media de la mañana, una avería en el centro de control de Adif en la estación de França ha vuelto a salir sin trenes de toda Cataluña. Según el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, la avería no tiene nada que ver con el funcionamiento de la reanudación del servicio, que había comenzado temprano, parcialmente y con los autobuses en los tramos aún cortados.
| etiquetas: rodalíes , nueva suspensión , lunes
Es lo que hay. Gente que vota contra sus propios intereses. Todo tiene una causa siempre.
De ahí la necesidad de huir hacia AC, que caerá también, y habrá que seguir huyendo. Ahora mismo tienen montado un filtro de militantes, con entrevistas e investigaciones, pero es evidente que habrá infiltrados igualmente.
Hay otras CCAA que reciben menos aún, y no me refiero al valor absoluto (que es normal por los diferentes tamaños), sino a euros per cápita.
No me he puesto a buscar datos (aunque sería fácil), pero vamos.. que yo recuerde Cataluña no es de las CCAA que reciben menos inversiones nacionales.
Lo que hace el estado español es destinar todo el dinero que puede a Madrid y falsear las cuentas con truquitos.
Vaya gestión de mierda
Lo pruebo en Google translate:
dos quarts de set -> de los cuartos del conjunto
Ah no, que asume portugués. Lo pongo a catalán
dos quarts de set -> las seis y media
Lo hace bien. ¿No será un error "manual"?
Pues sí, la hora se da en catalán como en alemán, debido a los inmigrantes de esas tierras. También el color azul se dice como en alemán.
Se suspèn per segon cop avui Rodalies, 15 minuts després d'haver anunciat la represa
www.3cat.cat/3catinfo/es-repren-de-manera-parcial-el-servei-de-rodalie
Copio por aquí la entradilla por si luego se edita porque me huele a manipulación de #0
"Rodalies ha vuelto a trabajar este lunes, pero solo media hora. A las siete y media de la mañana, una avería en el centro de control de Adif en la estación de Francia ha vuelto a salir sin trenes de toda Cataluña. Según el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, la avería no tiene nada que ver con el funcionamiento de la reanudación del servicio, que había comenzado temprano, parcialmente y con los autobuses en los tramos aún cortados."