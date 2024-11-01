edición general
¡Se suspende el Plan Miami!

¡Se suspende el Plan Miami!

El Plan Miami seguirá siendo un sueño para LaLiga, por ahora. Relevent, socio estratégico de la patronal y promotora de lleavr el Villarreal-Barcelona a Estados Unidos el próximo 20 de diciembre, ha anunciado que lo cancela. La decisión se ha tomada a raíz de la gran polémica generada en torno al partido, con los jugadores en pie de guerra por la falta de transparencia y con el Real Madrid denunciando al Consejo Superior de Deportes el proyecto. “LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e...

#2 Perrota
Un poco de razón entre tanto desastre para el fútbol español.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
jajajajajaja y LaPorta y Tebas pensando en lo que iban a ganar.
SVSRTZ #10 SVSRTZ *
Pobre Tebas, con lo corto que le queda los 3,5 millones al año que cobra, ahora encima se queda sin comisión. Va a tener que buscar otra forma de beneficiar al Barça para que no le denuncie y le mande al paro...
#14 Katos *
#10 ya va por 6 nillones solo de la liga y ahora es vicepresidente ademas de la Federación española también.

No he visto a nadie tan inútil que cobre tanto
Ovlak #12 Ovlak *
#11 El número de partidos que tiene que jugar un profesional de élite ha ido creciendo en los últimos años hasta llegar a un límite insostenible. Competiciones antiguas han incrementado el número de partidos y distancia de desplazamientos (champions league, supercopa de españa) y se han creado varias nuevas (mundial de clubes, copa confederaciones, nations league). A eso súmale que la FIFA ha aumentado a casi el doble el número de partidos del mundial. Eso afecta, irremediablemente, al descanso y la salud de los jugadores en forma de lesiones. Se supone que un sindicato debería movilizarse contundemente por estas cosas. Pero claro, igual también significa pinchar la burbuja económica del fútbol y que los jugadores cobren menos.
alfema #1 alfema
Una gran oportunidad para el Madrid y Barcelona, que seguramente es a los que les interesa eso, que jueguen ellos allí.
Gnomo #3 Gnomo
#1 Todos están en contra, menos el subnormal de Tebas.
Que jueguen una final allí o algún campeonato que se inventen si quieren hacer publicidad en EEUU, pero no un partido de liga donde siempre hay uno que juega en “casa”
Ovlak #8 Ovlak *
#3 En realidad, todos, no. RFEF y UEFA dieron el ok. Y Tebas, nos guste o no, está donde está debido a una mayoría de clubes de primera y segunda. Me temo que las protestas iban más encaminadas a la cuestión económica, porque todos quieren pillar cacho. De hecho la AFE, que es la instigadora de las protestas durante los partidos de esta última jornada, en ningún momento dijo estar en contra del partido sino de falta de transparencia y que no se hubiera contado con ellos. Que ya podían también…   » ver todo el comentario
EsUnaPreguntaRetórica #11 EsUnaPreguntaRetórica
#8 ¿Qué tienen de absurdos los calendarios? Pregunto.
Cantro #4 Cantro
Bien hecho. Para mí, una competición nacional se debe jugar únicamente en territorio nacional*


* Con la excepción del Andorra
#15 Katos
A tomar por culo estos fantoches. Por su puesto esto se lo ofrecen AL Barca para segur ayudándole económicamente.

Un equipo en bancarrota que tendría que estar en segunda división y con 23 títulos menos en su palmares
#5 pedromoralesnn_62a8fccf7
Victoria para el Real Madrid que su jugase el, estaría encantado
Esfingo #6 Esfingo
#5 Rechazo la idea desde el principio.
Canha #7 Canha
#5 y el barsa pondría el grito en el cielo. No tiene sentido ninguno jugar un partido de Liga fuera. Finales, las que quieran, no adulteran nada, solo dan verguenza. Pero un partido de liga? Ni de coña
#13 Katos
#5 no se puede decir más con menos.....
neuronas en este caso.

Y por que la liga y el Barca se van a forrar con un partido en una competición que la juega decenas de equipos.

Han pasado a decir que no cobraría nada a admitir que se iban a forrar.

Pues que un equipo tenga esa posibulidsd y los demás no, es efectivamente lo primero que no quiere el Madrid
