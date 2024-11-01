¡Se suspende el Plan Miami!

El Plan Miami seguirá siendo un sueño para LaLiga, por ahora. Relevent, socio estratégico de la patronal y promotora de lleavr el Villarreal-Barcelona a Estados Unidos el próximo 20 de diciembre, ha anunciado que lo cancela. La decisión se ha tomada a raíz de la gran polémica generada en torno al partido, con los jugadores en pie de guerra por la falta de transparencia y con el Real Madrid denunciando al Consejo Superior de Deportes el proyecto. “LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e...