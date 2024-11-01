¡Se suspende el Plan Miami!

El Plan Miami seguirá siendo un sueño para LaLiga, por ahora. Relevent, socio estratégico de la patronal y promotora de lleavr el Villarreal-Barcelona a Estados Unidos el próximo 20 de diciembre, ha anunciado que lo cancela. La decisión se ha tomada a raíz de la gran polémica generada en torno al partido, con los jugadores en pie de guerra por la falta de transparencia y con el Real Madrid denunciando al Consejo Superior de Deportes el proyecto. “LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e...
No he visto a nadie tan inútil que cobre tanto
Que jueguen una final allí o algún campeonato que se inventen si quieren hacer publicidad en EEUU, pero no un partido de liga donde siempre hay uno que juega en “casa”
* Con la excepción del Andorra
Un equipo en bancarrota que tendría que estar en segunda división y con 23 títulos menos en su palmares
neuronas en este caso.
Y por que la liga y el Barca se van a forrar con un partido en una competición que la juega decenas de equipos.
Han pasado a decir que no cobraría nada a admitir que se iban a forrar.
Pues que un equipo tenga esa posibulidsd y los demás no, es efectivamente lo primero que no quiere el Madrid