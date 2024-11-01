Susana Camarero, consellera de Igualdad del PP en València, llama "prostitutas" a las mujeres del Gobierno  

La consellera de Igualdad del Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca, Susana Camarero, ha cruzado este jueves todas las líneas rojas y se ha referido a las mujeres del Ejecutivo central como "prostitutas". "Consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas", ha señalado en el pleno de Les Corts
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Menuda educación dan en los colegios de pago, salen muy iletrados y con lengua viperina.
"Con el viento del norte vienen las lluvias; con la lengua viperina, las malas caras".
Se esta hablando de lo del tema de llorca, si el PP tiene justificaciones, que las den, pero las tonterías estás de patio de colegio de insultar y meter cosas que no vienen a cuentro y los otros ahora estar diciéndole que si las ha llamado también meretrices a las ministras cuando está claro que no iba por ahí los tiros. En fin...