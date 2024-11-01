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Susana Camarero, consellera de Igualdad del PP en València, llama "prostitutas" a las mujeres del Gobierno

Susana Camarero, consellera de Igualdad del PP en València, llama "prostitutas" a las mujeres del Gobierno  

La consellera de Igualdad del Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca, Susana Camarero, ha cruzado este jueves todas las líneas rojas y se ha referido a las mujeres del Ejecutivo central como "prostitutas". "Consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas", ha señalado en el pleno de Les Corts

| etiquetas: susana camarero , insultos , prostitutas , ministras
20 4 0 K 225 politica
10 comentarios
20 4 0 K 225 politica
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Habló de putas la tacones.
4 K 58
#9 Nasser *
No es un insulto es que está acostumbrada a las PP-rruptas y no ve la diferencia. :roll:
0 K 20
pitercio #7 pitercio
Si son lo que se permite decir, lo que tendrá en el subconsciente la pava sobre los méritos para ascender.
0 K 18
#4 exeware
que quede claro que sea como fuera es desdeñable esa maenra de hablar, pero... la frase no dice eso.. quizas con mas contexto si... pero dice "consienten que el gobierno este lleno de prostitutas" quiero pensar que es su manera de decir que abalos y koldo las liaban pardas...
1 K 18
Cehona #5 Cehona *
#4 Es como llamar putas a las mujeres del Consejo de Ministros.
Menuda educación dan en los colegios de pago, salen muy iletrados y con lengua viperina.
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#8 Leziabell
#4 Yo tambien creo que fue eso lo que le paso, que como tienen que meter con calzador siempre en cualquier tema, a Koldo, a Abalos, a las prespitutas, a Eta y Venezuela, pues al final no sabe ni lo que dice ........
2 K 28
#2 Albarkas *
Editado.
0 K 17
Cehona #6 Cehona
Proverbios 25:23 NVI.
"Con el viento del norte vienen las lluvias; con la lengua viperina, las malas caras".
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hazardum #10 hazardum *
No creo que se refiera a las ministras, la verdad, si no a las amigas de Koldo y abalos, en cualquier caso tampoco creo que el PP esté como para hablar de ese tema, la verdad, y creo que es de poco nivel político estar con esas gilipolleces y siempre con el y tu mas.

Se esta hablando de lo del tema de llorca, si el PP tiene justificaciones, que las den, pero las tonterías estás de patio de colegio de insultar y meter cosas que no vienen a cuentro y los otros ahora estar diciéndole que si las ha llamado también meretrices a las ministras cuando está claro que no iba por ahí los tiros. En fin...
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kinnikuman #3 kinnikuman
Los tacones putearon al habla. :shit:
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menéame