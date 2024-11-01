Susana Camarero, consellera de Igualdad del PP en València, llama "prostitutas" a las mujeres del Gobierno  

La consellera de Igualdad del Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca, Susana Camarero, ha cruzado este jueves todas las líneas rojas y se ha referido a las mujeres del Ejecutivo central como "prostitutas". "Consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas", ha señalado en el pleno de Les Corts