Surge una iniciativa solidaria para recaudar fondos y cubrir el agujero del Gordo en Villamanín

Tras el error que creó un vacío de 4 millones de euros, la división entre los agraciados del pueblo leonés por el reparto del premio contrasta con la iniciativa para cubrir el agujero económico
Iniciativa solidaria para recaudar dinero para los mas necesitados:
Recaudar dinero para que a los que les ha tocado la loteria ganen aun mas dinero:
Mira, que vayan a juicio y dejen ya de dar por saco con la telenovela esta
A esos les ha pasado que han tenido la mala suerte de que les toque el gordo y se ha descubierto el pastel
Asín nos va
Es una buena iniciativa solidaria de derechas, por supuesto.
Si tuviesen dos dedos de frente primero cogían la pasta y si eso luego denunciaban.
Sonar, suena raro, he de decir.