Surge una iniciativa solidaria para recaudar fondos y cubrir el agujero del Gordo en Villamanín

Tras el error que creó un vacío de 4 millones de euros, la división entre los agraciados del pueblo leonés por el reparto del premio contrasta con la iniciativa para cubrir el agujero económico

asola33 #3 asola33
"Si cada español pone una peseta, se soluciona el problema"
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
#3 Que grande era la faraona.
japal #6 japal
#3 Ni con esas, no llegaría ni a 300.000 euros
Alegremensajero #7 Alegremensajero
#3 Po le pagamos la multa a la faraona como debe ser {0x1f483} {0x1f483} {0x1f483}
madeagle #9 madeagle
Los iluminados a los que se le ha ocurrido tremenda subnormalidad: Asociación Cultural Relámpago de San Mamede

Iniciativa solidaria para recaudar dinero para los mas necesitados: ¬¬ ¬¬ ¬¬

Recaudar dinero para que a los que les ha tocado la loteria ganen aun mas dinero: :hug: :hug: :hug:

Mira, que vayan a juicio y dejen ya de dar por saco con la telenovela esta
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y lo gestionará Revuelta :troll:
Antipalancas21 #22 Antipalancas21
#21 Es que es un embolado de mucha pasta y lo peor las mayoría de las papeletas cubiertas y sin cobertura del premio, las han comprado gente de fuera del pueblo, en un bar restaurante que hay, esos algunos, aparte de un grupo del pueblo, quieren dinero integro nada de quitas ni otras zarandajas.
Antipalancas21 #15 Antipalancas21 *
Ayer vi a una en la tele, no vecina que tenia dos papeletas y no estaba por la labor de la quita que quieren los del pueblo. si denuncia alguien el premio no se cobra hasta que salga la resolución del juicio, que podría ser un año por lo menos, eso si no se pierde.
Destrozo #4 Destrozo
Si no renuncian todos a una parte, que se lo quede todo el gobierno y no cobra nadie. Ya verás que rápido espabilan.
Barney_77 #12 Barney_77
#4 Yo sigo pensando que aquí no ha habido ningún error. Hay alguien que se lo va a llevar caliente.
#14 Alcalino *
#12 es que todo eso de las participaciones es un peligro, porque las probabilidades de que toque son tan bajas que te puedes permitir vender más participaciones de las que puedes sin que pase nada. Y vete a saber en cuántas cofradías, peñas y demás chiringuitos harán lo mismo año tras año.

A esos les ha pasado que han tenido la mala suerte de que les toque el gordo y se ha descubierto el pastel
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#4 por que se lo va a quedar el gobierno, si denuncia alguien no se cobra hasta que salga el juicio.
Destrozo #21 Destrozo
#16 yo no encuentro una solución fácil a este embolao
pitercio #20 pitercio
Oye ¿al final imprimieron y repartieron papeletas extra después del sorteo o no? Es que esa hipótesis no sé si descartó o siguen cociendo con todas las opciones.
1 K 18
efectogamonal #2 efectogamonal
Como siempre y para no variar, a pagar los platos rotos los mismos idiotas de siempre.

Asín nos va {0x1f525}
asola33 #11 asola33
Es del día 28?
g3_g3 #13 g3_g3
Hay tanta gente en este país que su deporte favorito es pedir dinero en nombre de. :palm:
XtrMnIO #17 XtrMnIO *
Una iniciativa solidaria para los ganadores del gordo de navidad.

Es una buena iniciativa solidaria de derechas, por supuesto. :troll:
#18 drstrangelove
Solo falta el Gaitán, el José Elías y el tonto de cuarto milenio pidiendo pasta para los afectados, y ya tenemos la figura completa.
aironman #10 aironman
Estos al final acaban palmando todo el dinero, al tiempo.
TripleXXX #19 TripleXXX
A ver si no acaban estilo Puerto Urraco...
#8 Tiranoc
Es la primera vez que veo una iniciativa solidaria de este tipo.
#23 Kuruñes3.0
Je, la gente se ha puesto codiciosa y la gallina de los huevos de oro va directa al matadero.
Si tuviesen dos dedos de frente primero cogían la pasta y si eso luego denunciaban.
#24 Vespas
Recaudar fondos para que los ganadores del gordo de la lotería no tengan que renunciar a un solo euro..........

Sonar, suena raro, he de decir.
