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El Supremo cambia las reglas electorales de Estados Unidos con una decisión que limita los derechos de las minorías

El Supremo de Estados Unidos desactivó este miércoles una parte esencial de la Ley del Derecho al Voto de 1965, una de las grandes conquistas de la era de los derechos civiles. En una votación (6-3) en la que el bloque conservador hizo valer su supermayoría, el tribunal dio la razón a los demandantes contra el Estado de Luisiana por haber creado un segundo distrito de mayoría negra. Para ello, sus legisladores se ampararon en la sección segunda de la norma, que quedó cercenada con el fallo del alto tribunal.

| etiquetas: supremo , cambio , reglas electorales , estados unidos , derechos , minorí
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
cocolisto #1 cocolisto
Para que van andar con tonterías. Derechos, sí pero como un palo
"El fallo, que impide a los Estados rediseñar distritos con criterios raciales, abre la puerta a que los republicanos recuperen circunscripciones de mayoría negra del sur del país".
4 K 78
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Rediseñar distritos electorales con criterios raciales... como si eso fuera algo bueno
0 K 10
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
Ojo, que según está redactado parece que los Demócratas habían creado ditritos negros en el Sur simplemente para ganar allí o porque son wokes o similar, es justo al revés, era una ley defensiva. Los negros en Louisiana son aproximadamente el 32%, y la ley que había ahora impedía al gerrymandering alargar hacia el sur distritos del norte, de mayoría aplastante blanca, y de esta manera diluir el voto negro y que quedasen sin representación, pero ahora ya pueden hacerlo

Pequeño matiz

#2 sí, es por motivos raciales pero era "defensivo", una región de mayoría negra de aprox. 1.5M van quedar sin representación porque su voto se va a diluir con el norte
2 K 48
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#2 A ver, si eres un racista supongo que te encantará que los negros no tengan representación, pero claro, ni siendo racista es algo demasiado ético ni democrático.
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themarquesito #4 themarquesito
Opinión del tribunal firmada por Samuel Alito. Sin sorpresas
3 K 62
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#4 llevamos años hablando de esto
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pepel #5 pepel
Es mejor que las declare armas terroristas. Ahora están de moda.
1 K 31
#10 Poll
¿No és eso en el fondo la democracia?
¿Una tiranía de la mayoría para joder a las minorías díscolas?
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urannio #6 urannio
definitivamente después de leer el artículo no tengo muy claro como la decisión del supremo impacta en los derechos de las minorías.
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themarquesito #7 themarquesito
#6 Suprime el concepto generalmente establecido de "distritos de minoría mayoritaria" que existía para garantizar la representación política de las minorías en el Sur. Ahora los republicanos podrán rediseñar los distritos para diluir el voto negro en sitios como Alabama, Carolina del Sur, Georgia, Carolina del Norte, Luisiana, etc.
1 K 40

menéame