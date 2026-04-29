El Supremo cambia las reglas electorales de Estados Unidos con una decisión que limita los derechos de las minorías

El Supremo de Estados Unidos desactivó este miércoles una parte esencial de la Ley del Derecho al Voto de 1965, una de las grandes conquistas de la era de los derechos civiles. En una votación (6-3) en la que el bloque conservador hizo valer su supermayoría, el tribunal dio la razón a los demandantes contra el Estado de Luisiana por haber creado un segundo distrito de mayoría negra. Para ello, sus legisladores se ampararon en la sección segunda de la norma, que quedó cercenada con el fallo del alto tribunal.
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"El fallo, que impide a los Estados rediseñar distritos con criterios raciales, abre la puerta a que los republicanos recuperen circunscripciones de mayoría negra del sur del país".
Pequeño matiz
#2 sí, es por motivos raciales pero era "defensivo", una región de mayoría negra de aprox. 1.5M van quedar sin representación porque su voto se va a diluir con el norte
¿Una tiranía de la mayoría para joder a las minorías díscolas?