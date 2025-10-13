·
Sumar propone congelar las subidas de los alquileres y un impuesto para propietarios medianos
Los ministros del ala minoritaria del Gobierno proponen un real decreto ley con medidas urgentes para frenar los precios de la vivienda. Todavía no se ha negociado con el PSOE ni con el ministerio competente
sumar
vivienda
actualidad
12 comentarios
#2
Torrezzno
"Las más relevantes pasan por la congelación de las subidas del precio de todos los alquileres de vivienda habitual que se realicen en España y por un nuevo impuesto para propietarios de vivienda medianos, a partir de cuatro inmuebles. "
Con esto joden a 3/4 partes del congreso y 4/4 de presentadores de la tele. Buen trabajo
1
K
27
#3
DayOfTheTentacle
#2
Con esto puede que arreglen el precio excesivo de los pisos pero no la escasez de estos.
0
K
10
#1
YeahYa
Ya se pueden dedicar a decir gilipolleces o subir más los impuestos...
Hasta que no se intervenga el mercado, estamos perdidos.
0
K
20
#4
Kmisetas
Sumar vuelve a su deporte favorito: castigar a quien trabaja y premiar al que pone la mano.
El “impuesto a propietarios medianos” suena a “te esforzaste por comprarte un piso, ahora paga por ello”.
Eso sí, los ministros con tres viviendas en propiedad no cuentan, claro… esos son “de los buenos”, porque militan en la izquierda rancia que arruina lo que toca, pero con discurso de justicia social y vinito ecológico en Malasaña.
2
K
15
#6
Kantinero
#4
Me encanta esa bilis que os sale a la derecha en cuanto oís la palabra
impuestos
0
K
12
#9
Kmisetas
#6
A mi me encanta ver como la izquierda sigue considerando a SUMAR un partido serio. Cuando Yolanda Díaz sigue manteniendo en el poder a un partido corrupto mientras os habla como si "fuerais" retrasados.
0
K
6
#12
Kantinero
#9
Pues tenéis Perro y Yoli para rato, y ojalá sigan subiendo los impuestos
0
K
12
#10
apsilon
#4
No digas izquierda rancia, di gauche caviar. Suena mas cool
0
K
6
#7
julespaul
En vez de construir viviendas, poner impuestos.
1
K
14
#8
yopasabaporaqui
*
No hay solución fácil. Pero el estado debería volver a poner vivienda social en el mercado. Solo alquiler y a precios razonables para un sueldo mediano, haciendo competencia en zonas tensionadas.
Ah, y limitar el alquiler turístico.
0
K
11
#5
Perrota
Que suban el ipc, y listo.
0
K
10
#11
apsilon
Fantastico, asi los pocos que aun alquilan se pasaran al corto plazo y no te dejaran empadronarte para que no sea vivienda habitual. Genia!
0
K
6
