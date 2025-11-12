La sociedad narcisista: todos escriben, nadie lee

La irrupción de la inteligencia artificial solo ha acelerado el proceso acercándolo hasta al más corky. La máquina no sustituye al autor: lo multiplica produciendo infinitos textos posibles, infinitas versiones del mismo yo basadas en el robo sistemático del trabajo de otros pero, ese exceso no democratiza el talento, sino que banaliza la expresión. Si antes el problema era quién tenía algo que decir, ahora es quién tendrá tiempo —o disposición— para escuchar.
| etiquetas: narcisimo , escritura , editoriales , algoritmo
Todo el mundo quiere ser visto y recibir likes, subscriptores y mensajes de alabanza.
Y en realidad no hacemos más que reproducir un modelo impuesto, basado en la autocomplacencia, en el que de toda la paja que se genera, solo unas pocas agujas seran catapultadas al "éxito" (acorde a los parametros actuales...)
Los que entendemos esta referencia ya peinamos canas.
En fin. Estos son malos tiempos.
Los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros.