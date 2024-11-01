La socialista Katie Wilson gana la alcaldía de Seattle en un giro a la izquierda ante el demócrata Bruce Harrell, que buscaba la reelección

Nuevo giro a la izquierda en EEUU. Esta vez, en la alcaldía de Seattle (ciudad de 815.000 habitantes en el estado de Washington). El alcalde Bruce Harrell, quien cumplía su primer mandato y aspiraba a la reelección, ha reconocido este jueves su derrota ante la activista a favor del transporte público Katie Wilson, reconocida como socialista democrática, en lo que supone otra victoria para el ala más progresista de los demócratas en el país en este caso, en la Costa Oeste
Si esta persona en verdad fuese algo izquierdista, los Demócratas no le habrían permitido acercarse a menos de 200 metros de su partido
Pero eso por si solo no te hace "izquierdista"
Si tomamos como medida a usa, la Merkel con sus programas sociales y del estado social aleman deberia de ser catalogada como ultraizquierdista.