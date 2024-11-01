edición general
La socialista Katie Wilson gana la alcaldía de Seattle en un giro a la izquierda ante el demócrata Bruce Harrell, que buscaba la reelección

Nuevo giro a la izquierda en EEUU. Esta vez, en la alcaldía de Seattle (ciudad de 815.000 habitantes en el estado de Washington). El alcalde Bruce Harrell, quien cumplía su primer mandato y aspiraba a la reelección, ha reconocido este jueves su derrota ante la activista a favor del transporte público Katie Wilson, reconocida como socialista democrática, en lo que supone otra victoria para el ala más progresista de los demócratas en el país en este caso, en la Costa Oeste

Autarca #1 Autarca
A cualquier mierda la llaman izquierda. Hace ya tiempo que sabemos que la socialdemocracia solo es el caballo de trolla del capitalismo en la izquierda, aun asi la propaganda capitalista sigue llamándolo izquierda. Le dan falsas esperanzas a los despistados y de paso previenen el estallido social "esta vez si que es de los vuestros"

Si esta persona en verdad fuese algo izquierdista, los Demócratas no le habrían permitido acercarse a menos de 200 metros de su partido
3 K 48
Varlak #3 Varlak
#1 A ver, está a favor del transporte público ¿No es eso acaso comunismo?
1 K 24
Autarca #4 Autarca *
#3 Eso es bueno

Pero eso por si solo no te hace "izquierdista"
1 K 23
RoterHahn #6 RoterHahn
#4
Si tomamos como medida a usa, la Merkel con sus programas sociales y del estado social aleman deberia de ser catalogada como ultraizquierdista.
1 K 25
Varlak #7 Varlak
#6 Es que Merkel fué educada en la Alemania comunista xD
0 K 10
#5 wai
#1 Venía a decir esto, pero como ya se ha dicho voto positivo y me voy.
0 K 10
#9 soberao
#1 Estar a la izquierda del partido democrata ya es estar bastante a la izquierda en EE.UU. Hay que ver las cosas en su contexto, que no estamos hablando de la socialdemocracia en Suecia.
0 K 14
#2 Quillotro
¿Todavía no he denunciado Trump el amaño de las elecciones?
1 K 26
#8 harverto
A este ritmo, será comunista todo aquél que no quiera privar de sus derechos fundamentales al prójimo, aunque sea más pobre.
1 K 23

