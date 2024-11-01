edición general
El sionismo entra en pánico ante la posibilidad de perder el control del relato

La ex redactora de discursos de Obama, Sarah Hurwitz, hizo algunas declaraciones muy reveladoras durante su intervención en la Asamblea General de las Federaciones Judías de América del Norte el domingo [16 noviembre 2025], expresando su frustración por la forma en que los judíos más jóvenes están descartando los argumentos a favor de Israel debido a la carnicería que han presenciado en Gaza.

20 comentarios
Comentarios destacados:        
#4 laruladelnorte
Hurwitz prosiguió diciendo que la educación sobre el Holocausto ha comenzado a tener un efecto contraproducente, porque ha estado dando a los jóvenes la impresión errónea de que el genocidio siempre es malo.

Solo una psicópata puede considerar el que haya genocidios buenos. :wall:
14
#9 thror
#4 Literalmente esta reconociendo que lo que esta haciendo Israel es un genocidio
10
#13 unocualquierax
#4
Los seres humanos somos así.
Cuando alguien te hace daño, la culpa es suya, es perverso.
Cuando eres tú quien lo hace a otro, es porque se lo merecía.
Si hacen un genocidio a mi pueblo, los genocidas son unos bestias criminales.
Si el genocidio lo hacemos nosotros, es que se lo merecían.
La razón es mía, la culpa, ajena.
Pero sí, Israel, ahora mismo es un pueblo psicópata.
1
#14 baronluigi
#4 EEUU lo llama "traer libertad".
1
#2 Javi_Pina
Habrá que echarle más billetes
7
#3 Priorat
¿De verdad cree que hay la posibilidad que pierdan el control del relato? Al menos en Europa ya han perdido hace mucho tiempo el relato. Ya debe hacer como un año. Lo han perdido porque por mucho que controles el relato hay cosas que no se aguantan ni por todo el dinero del mundo.
8
#7 DayOfTheTentacle
Nazis nunca más
3
#12 Olepoint
De ahí que la principal arma que usan los que tienen poder y dinero sea la desinformación, de ahí que la mayoría de los medios de descomunicación pertenezcan a los que tienen mucho poder y dinero.

Y luego van los curritos y votan en las urnas a los mismos partidos que esa gente......
3
#20 osids
#12 Creo que hace no mucho lo explico rufián, han conseguido que la gente vote en contra de sus intereses, porque creen que votan a favor de sus ideas pero es que esas ideas te las han metido en la cabeza y ni siquiera son tuyas
0
#5 Torrezzno
Dato mata al relato. Así que los mato a todos para que no haya relato. Plan sin fisuras
2
#10 DayOfTheTentacle
o a los palestinos que asesinan cada día...
2
#6 concentrado
Pero los palestinos que ya no tienen relato porque han perdido la vida les importa menos que nada.
1
#8 Penetrator
¿Han probado a dejar comportarse como unos perfectos hijos de la gran puta?
2
#18 capitan__nemo
Cosas de nazis genocidas supremacistas.
0
#16 Feliberto
Si mira, temblando están.
0
#11 Tiranoc
No sabía yo que en estos temas se pudiera aplicar el criterio de Hurwitz :troll:
0
#15 La_fruta_de_ayuso
Pero no es evidente?
0
#17 Catapulta
Aquí la burbuja es ya tamaño colosal. Que van a tener miedo de perder el relato... Pero si siguen igual que siempre, eso no es muy de alguien que teme perder relato alguno. De hecho estamos a nada de pasar página e invisibilizar otra vez todo lo de Palestina.
0
#1 ElenaCoures1
Serán los jóvenes a los que no les pasó nada en un festival hace un par de años
Y habrá muchos
11
#19 rusito
#1 Tú siempre en el lado correcto de la historia. :troll:
1

