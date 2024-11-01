El sionismo entra en pánico ante la posibilidad de perder el control del relato

La ex redactora de discursos de Obama, Sarah Hurwitz, hizo algunas declaraciones muy reveladoras durante su intervención en la Asamblea General de las Federaciones Judías de América del Norte el domingo [16 noviembre 2025], expresando su frustración por la forma en que los judíos más jóvenes están descartando los argumentos a favor de Israel debido a la carnicería que han presenciado en Gaza.
| etiquetas: israel , sionismo , genocidio , pánico , control , relato , gaza , netanyahu
Solo una psicópata puede considerar el que haya genocidios buenos.
Los seres humanos somos así.
Cuando alguien te hace daño, la culpa es suya, es perverso.
Cuando eres tú quien lo hace a otro, es porque se lo merecía.
Si hacen un genocidio a mi pueblo, los genocidas son unos bestias criminales.
Si el genocidio lo hacemos nosotros, es que se lo merecían.
La razón es mía, la culpa, ajena.
Pero sí, Israel, ahora mismo es un pueblo psicópata.
Y luego van los curritos y votan en las urnas a los mismos partidos que esa gente......
Y habrá muchos