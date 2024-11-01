edición general
La semana de la descomposición de Eurovisión por Israel: retirada de países, cruces acusatorios y trofeos devueltos

Sólo han pasado diez días desde la celebración de la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión en la que se certificó la permanencia de Israel en Eurovisión, pero todos los acontecimientos que ha desembocado esta polémica decisión han generado un auténtico terremoto eurovisivo. Retirada de países, boicots, cruces de declaraciones y hasta dos trofeos de ganador devueltos a la organización que no han hecho más que acelerar la descomposición del festival.

israel , eurovisión , retirada
4 comentarios
reithor #1 reithor
A tomar por culo el festival.
Cantro #2 Cantro
Que les aproveche
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Verlo por YouTube tampoco vale
mosfet #3 mosfet
Seguir con este festival es apoyar al genocidio.
