Seis años de internamiento por arrancar un ojo a un amigo e introducírselo en el ano

La Audiencia Provincial de León acaba de fijar seis años de internamiento para un berciano que quería arrancarle un ojo a otro para “metérselo por el culo” en un ritual esotérico. El máximo tribunal con jurisdicción en la provincia de León lo absuelve del delito de homicidio por entender que tenía sus facultades mentales perturbadas.
Yo, desconfiaría de su amistad ...
Lo que más me ha llamado la atención (más que la agresión prácticamente, porque lo extraño es que esos dos sigan vivos) es que existe una calle que se llama "Once Mil Vírgenes".
PD: Una vez leída la historia del nombre de la calle, se entiende que fue intencionada la elección de la calle.
¿Qué sustancias estupefacientes en particular?
¿El ritual esoterico pertence a alguna religion, secta o culto?