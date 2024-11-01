edición general
Seis años de internamiento por arrancar un ojo a un amigo e introducírselo en el ano

Seis años de internamiento por arrancar un ojo a un amigo e introducírselo en el ano

La Audiencia Provincial de León acaba de fijar seis años de internamiento para un berciano que quería arrancarle un ojo a otro para “metérselo por el culo” en un ritual esotérico. El máximo tribunal con jurisdicción en la provincia de León lo absuelve del delito de homicidio por entender que tenía sus facultades mentales perturbadas.

HeilHynkel #4 HeilHynkel
Eso ¿es el famoso "ojo por el (tercer) ojo"?
Tx4 #8 Tx4
Anonadado me he quedado.
pitercio #1 pitercio
Me lo intenta hacer a mí y le arranco un brazo a mordiscos y le muelo con él a golpes.
mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
#1 Os voy a presentar en la cópula del trueno y os voy a. Correr... Las apuestas :troll:
#3 pcmaster
Con amigos así...
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
#3

Yo, desconfiaría de su amistad ... :roll:
ingenierodepalillos #12 ingenierodepalillos
#6 Joder con los antisociales, así no hay quien se meta ojos por el culo.
#14 Grahml *
La noticia en sí no tiene desperdicio.
Lo que más me ha llamado la atención (más que la agresión prácticamente, porque lo extraño es que esos dos sigan vivos) es que existe una calle que se llama "Once Mil Vírgenes".

PD: Una vez leída la historia del nombre de la calle, se entiende que fue intencionada la elección de la calle.
taSanás #2 taSanás
Paso de entrar en una noticia en la que el titular afirma y en la entradilla “quería”
capitan__nemo #16 capitan__nemo
"salieron juntos de fiesta y consumieron bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes"
¿Qué sustancias estupefacientes en particular?

¿El ritual esoterico pertence a alguna religion, secta o culto?
#11 cajadecartonmojada
Era para que viera dónde se metía.
yoma #15 yoma
Con amigos así, quién necesita enemigos?
EvilPreacher #5 EvilPreacher
Ya Quevedo escribió Gracias y desgracias del ojo del culo.
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Se abusa de la palabra amigo...
a69 #10 a69
Son sus religiones y hay que respetarlas
Natxelas_V #13 Natxelas_V
Su único delito fue amar.
