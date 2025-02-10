edición general
La Seguridad Social denegará la jubilación a los trabajadores que no tengan 2 años cotizados dentro de los últimos quince años, aunque hayan cotizado 40 años

Para acceder a la pensión de jubilación hay que cumplir tanto con la carencia genérica, que son tener un mínimo de 15 años cotizado, como la carencia específica, ya que no hacerlo conllevará la suspensión de la pensión. Para acceder a la pensión contributiva de jubilación la Seguridad Social pide al trabajador que cumpla con una serie de condiciones o requisitos. Estas condiciones vienen reguladas tanto en la Ley General de la Seguridad Social como en la Ley 27/2011 (que se puede consultar en este BOE), que es la que establece el actual método

#6 poxemita
Si has cotizado 40 años y llevas 15 sin cotizar tu vida laboral se habrá iniciado hace 55 años y eso que generalmente se empieza con más de 16. Si sumamos son 71 años de edad. Si no ha tenido tiempo para jubilarse es que debería haber seguido cotizando.

#10 yarkyark
#6 Una mierda de titular sensacionalista. La edad de jubilación en España son 67, si no has cotizado los 15 últimos (desde los 52) no puedes tener 40 cotizados. Y ojo que en España el paro cotiza.

Por no hablar de otro sinfín de motivos. Si a los 61 estas en paro te jubilan forzoso. Así que tendrías que lleva desde los 46 sin cotizar.

Si quedas en paro a los 52, el sepe cotiza por ti.

Vamos han puesto algo imposible. Sensacionalista.

#11 meneandotela
#9 entonces lo que dice #10 o #1 es mentira?

#12 jacm
Menos mal algún comentario, concretamente #6 y #10 , demuestra un mínimo de cultura numérica y pensamiento crítico.
Ya vale de tragarnos cualquier titular sin entenderlo.
Aprovecho para decir que la Inseguridad Social no es fiar, pero no por esto.

#17 carlosjpc
#10 Puede que se hayan pasado, pero con 38 cotizados si es posible. Un autonomo que haya cotizado desde los 14 años hasta los 52, a esa edad no puede cobrar subsidio para mayores de 52 porque aunque ha cotizado 15 años, no cumple otro requisito que es haber cotizado 6 años de desempleo (los autonomos no empezaron a cotizar por ese concepto hasta 2019). Llega a los 67 y no ha cotizado 2 años los ultimos 15. Sin llegar al limite te pongo un caso

www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/burgos-provincia/noticias/vecino-

#16 Atusateelpelo
#6 Pero luego entran al trapo porque pensar y echar cuentas, no hablemos ya de leer los meneos, esta sobrevalorado.

#1 Firnas
No es nuevo, como dice la noticia es desde al menos el 2011

#2 obmultimedia
#1 Pues ya toca modificar esa norma tan draconiana e injusta.

#7 guillersk
#2 habrá que esperar un gobierno progresista

#8 obmultimedia
#7 Mientras siga el PSOE gobernando, solo son progresistas de boquilla.

#13 sorrillo
#2 Si has podido vivir 15 años sin trabajar posiblemente no te haga falta ninguna pensión, y si esos 15 años has estado trabajando sin cotizar posiblemente no te merezcas ninguna pensión.

Y si hay algún caso que excepcionalmente sí haya que cubrir que se analice individualmente.

#15 Atusateelpelo
#2 ¿Has echado cuentas antes de comentar?

Jubilacion a los 67 años.
40 años cotizados
15 años sin cotizar

¿Empezo alguien a cotizar a los 12 años?

#18 carlosjpc
#15 pues si miras el "ejemplo practico" es peor aun: "Para entenderlo mejor, imaginemos el caso de Juan, un trabajador que ha estado "al pie del cañón" cotizando un total de 40 años en una fábrica. Sin embargo, a los 49 años la fábrica cierra y Juan deja de trabajar y de cotizar"...

empezó con 9 a cotizar.

#5 Froku
#1 Pues entonces es erróneo poner el titular en futuro

#3 Andreham
Y así es como se hacen contratos en fraude de ley para ayudar a familiares y amigos y que "coticen algo cuando están apunto de jubilarse" y viene Hacienda y cruje al listo.

Win/win: menos jubilación para los pobres y encima multitas ricas.

#14 ansiet
Pues que le quiten la pensión a Marisol y al Pequeño Ruiseñor. :troll:

#9 ChatGPT
Cada vez van poniendo más trabas y recalculando para que los que se vayan a jubilar cobren menos.

Es la estrategia de la rana y el cazo.

#4 ElBeaver
El estado protegiéndose a sí mismo


