La Seguridad Social denegará la jubilación a los trabajadores que no tengan 2 años cotizados dentro de los últimos quince años, aunque hayan cotizado 40 años

Para acceder a la pensión de jubilación hay que cumplir tanto con la carencia genérica, que son tener un mínimo de 15 años cotizado, como la carencia específica, ya que no hacerlo conllevará la suspensión de la pensión. Para acceder a la pensión contributiva de jubilación la Seguridad Social pide al trabajador que cumpla con una serie de condiciones o requisitos. Estas condiciones vienen reguladas tanto en la Ley General de la Seguridad Social como en la Ley 27/2011 (que se puede consultar en este BOE), que es la que establece el actual método