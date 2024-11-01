edición general
Sarah Santaolalla no es la única: todos los rostros de TVE perseguidos por la censura del PP

El PP extiende sus tentáculos hacia el ecosistema televisivo con el fin de controlar también el discurso mediático. Tras imponer rostros afines y copar los discursos en las televisiones autonómicas de las regiones en las que gobierna, los de Feijóo lideran una cruzada en contra de la televisión pública nacional desde hace tiempo. El último paso ha sido exigir que la cadena prescinda de Sarah Santaolalla, pero, antes, ya habían perseguido a presentadores como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora, Xabier Fortes o David Broncano.

reithor #3 reithor
Los peperos gritando a coro ¡Que vuelva Urdaci! ¡O el NoDo!
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Los pepetarras siempre han añorado la dictadura.
JuanCarVen #4 JuanCarVen
Todo el que no compre su relato es enemigo, y si encima no ayuda a difundirlo más todavía.
Olepoint #5 Olepoint
Es que según el PP y VOX, dar datos es manipular.

El problema del PP, de VOX y de muchos trabajadores que votan a estos partidos, es que confunden 'opinión', con datos.
aupaatu #1 aupaatu
Wyoming,Dani Mateo...... y todos cómicos monologuistas en general
emmett_brown #2 emmett_brown
#1 Pero luego Vicente Vallés ahí sigue, picando noche tras noche.
