Sarah Santaolalla no es la única: todos los rostros de TVE perseguidos por la censura del PP

El PP extiende sus tentáculos hacia el ecosistema televisivo con el fin de controlar también el discurso mediático. Tras imponer rostros afines y copar los discursos en las televisiones autonómicas de las regiones en las que gobierna, los de Feijóo lideran una cruzada en contra de la televisión pública nacional desde hace tiempo. El último paso ha sido exigir que la cadena prescinda de Sarah Santaolalla, pero, antes, ya habían perseguido a presentadores como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora, Xabier Fortes o David Broncano.