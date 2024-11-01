edición general
23 meneos
74 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Sarah Santaolalla apela a la ilegalización de VOX en TVE: "Es un partido fascista"

Sarah Santaolalla apela a la ilegalización de VOX en TVE: "Es un partido fascista"

"(...) Ninguno vive en esas zonas, pero se acerca a barrios humildes y obreros para culpar de los males, de los delitos y de la inseguridad al inmigrante, que es lo fácil". "Y eso es lo que hacen estos grupos fascistas y lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo como en Torre-Pacheco o en Jumilla. Y es lo que seguirán haciendo si se permite, primero, la convocatoria y, segundo, si no se ilegaliza a esta panda"

| etiquetas: sarah santaolalla , ilegalización , vox , rtve
19 4 8 K 81 actualidad
19 comentarios
19 4 8 K 81 actualidad
Comentarios destacados:      
Supercinexin #1 Supercinexin
Todo mi apoyo.
5 K 87
Bretenaldo #12 Bretenaldo
#1 es hablar por hablar: nada le vendría peor a Sánchez que la ilegalización de Vox
0 K 7
#19 surco
#1 El mio no. Cuantos más cordones sanitarios peor. Europa es una muestra de ello. Desde mi punto de vista a este tipo de ideologías populistas se les combate con realidad. Se que esto es controvertido, pero lo mejor que podría pasarnos es que entrasen en un gobierno del PP. Iban a ser 4 años muy desagradables, pero Vox se quedaba sin la mitad de los votos.
Lamentablemente Abascal no va a hacerlo.
0 K 10
Veelicus #3 Veelicus
por menos se ilegalizaron partidos y periodicos
6 K 77
Variable #6 Variable
¿Donde hay que firmar?. Esa gente no es compatible con la democracia.
4 K 61
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo *
Pues yo no voy a pedir que ilegalicen a VOX.

Yo voy a pedir que se aplique la ley de partidos, y si hay algún partido que no condena la violencia y sobre todo, si la alienta, se apliquen las sanciones que la ley establezca.
Pedir ilegalizar cosas que no les gustan, es lo que quieren hacer ellos. Los demócratas no debemos hacer eso, debemos ir con la ley en la mano, no con decisiones arbitrarias.
2 K 33
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Ufff y yo sin cenar
2 K 31
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
No le falta razón...pero es más fácil que la ilegalicen a ella por...por lo que sea, nos da igual.
Fascismo siempre gana.
2 K 29
rogerius #5 rogerius *
#4 Vivimos entonces una distopía de esas de pastilla roja, pastilla azul.
0 K 19
Estoeslaostia #13 Estoeslaostia
#5 esas pastillas se las das a los jueces.
Seguro que la cosa mejora.
1 K 17
rogerius #17 rogerius *
#13 Siempre he sospechado que la II Guerra Mundial la ganaron también los nazis. Vamos, los otros nazis.
0 K 19
#8 NeuronaSur
Hola. Aquí es donde se está hablando de censurar IDEAS?
2 K 24
rogerius #18 rogerius
#8 Piensa lo que quieras.
0 K 19
kinz000 #15 kinz000
Yo creo te punto de vista es el compartido tanto por ella como cualquier demócrata.
1 K 19
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
No . Es una opción de holgazanes. Hay que neutralizarles con astucia e inteligencia, cosa que nos sobra en cuanto dejemos de fumar tanto porro.
1 K 19
balancin #10 balancin
#7 vaya, un comentario digno
1 K 19
elsnons #11 elsnons *
Es fácil decir eso mientras incluso las encuestas de Tezanos le quitan la razón. Ella puede equivocarse pero hay millones dispuestos a votar a VOX y realmente en España para fascistas los tertulianos estúpidos antisistema.
1 K 13
Esku #14 Esku
Aunque puedo estar en desacuerdo en ciertas cosas con ella, es cierto que Vox deberia estar ilegalizado, empezando porque no es internamente democratico y hay testimonios de gente salida de ahi que lo dicen, mas las cosas de financiacion ilegal.
0 K 9
Quel #16 Quel
Prohibir un partido político porque patata. Que actitud tan fascista.
:roll:
0 K 6

menéame