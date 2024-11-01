edición general
Sandwich de plátano con mayonesa [ENG]  

Conocido también como el sandwich sureño de plátano, el leve dulzor de la banana se combina con el discreto toque salado de la mayonesa. Para hacer un sándwich de plátano con mayonesa necesitarás pan, plátano y mayonesa.

skaworld #2 skaworld
¿Sandwich de plátano con mayonesa? Que soez... eso en cualquier casa decente se llama calzoncillo slip apretado
Ze7eN #7 Ze7eN *
No me jodas, hombre.

Cambiad la mayonesa por mayonesa de cacahuete y rociar el plátano con un poquito de miel, y además de estar más bueno, es mucho más saludable.
reivaj01 #6 reivaj01
Yo, a veces, hago una receta de Cordero asado con plátano. Probablemente valga también para cochinillo, pero no lo he hecho nunca así que me ciño al cordero.
Ahí va la receta:
Coges un plátano y, si quieres, lo pelas pero yo no lo suelo hacer.
En una fuente de barro pones el cordero con un poco de agua y sal al gusto
Hay gente que le pone romero, pero a mí me gusta más sin nada.
Se mete la fuente en el horno y dependiendo del mismo se le dará una vuelta o dos para que quede crujiente.
Por último se sirve en la mesa en la propia fuente de barro acompañado de una ensalada.
El plátano, lo mejor es dejarlo en la cocina para otra ocasión, por eso yo no lo pelo nunca, como dije al principio.
Imag0 #11 Imag0
Pero como así a pelo??? SIN CEBOLLA????
makinavaja #12 makinavaja
Una de las exquisiteces de la gastronomía estadounidense.... xD xD xD xD xD xD
Graffin #4 Graffin
Para una mejor experiencia se recomienda apartar el pan y comer directamente el plátano mojando la punta en mayonesa antes de cada bocado
alfema #8 alfema
No me parece una combinación muy sabrosa pero viendo que la autora es del país del naranjito pues me lo creo todo.

Hace tiempo se me ocurrió probar crema de cacahuete con mortadela y estaba rica.

A priori, coca-cola para cocinar, no parece que sea gran cosa, pero un día mi tía y madrina hizo un redondo de cerdo sólo con coca-cola y una sopa de sobre de cebolla, estaba tan rica que comí hasta hartarme, pensé que me daba una indigestión de lo lleno que estaba.
#1 j-light
Diossssss...sobre gustos no hay nada escrito, pero hay gustos que mercen palos.

Buf, me quedo tranquilo al ver que la perpetradora es de Milwaukee.
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
#1 Conozco un tipo, que aun vive, que flipa comiendo tortilla de patatas con Huesitos.
Es un ioeput*, ya lo sé.
#10 PerritaPiloto
Está gente que hace carreras de cortacésped y carreras de vehículos que solo pueden ir en línea recta y usan alcohol como combustible no deben publicar recetas de cocina.
TripleXXX #9 TripleXXX
Un amigo cubano me estuvo explicando el otro día lo buena que estaba la coca cola con leche condensada...

Si no tuviese un poco de azúcar la hubiese probado, me gusta probarlo todo, pero es que empalaga solo pensar en ello.
kumo #5 kumo *
Típico sandwich que haría James May en su canal por los loles.

De hecho... Ya sabía yo que me sonaba esta mierda: www.youtube.com/watch?v=Nyh9V7N3E3w xD xD
