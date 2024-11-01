Sandwich de plátano con mayonesa [ENG]  

Conocido también como el sandwich sureño de plátano, el leve dulzor de la banana se combina con el discreto toque salado de la mayonesa. Para hacer un sándwich de plátano con mayonesa necesitarás pan, plátano y mayonesa.
| etiquetas: sandwich , plátano , mayonesa , receta
Cambiad la mayonesa por mayonesa de cacahuete y rociar el plátano con un poquito de miel, y además de estar más bueno, es mucho más saludable.
Ahí va la receta:
Coges un plátano y, si quieres, lo pelas pero yo no lo suelo hacer.
En una fuente de barro pones el cordero con un poco de agua y sal al gusto
Hay gente que le pone romero, pero a mí me gusta más sin nada.
Se mete la fuente en el horno y dependiendo del mismo se le dará una vuelta o dos para que quede crujiente.
Por último se sirve en la mesa en la propia fuente de barro acompañado de una ensalada.
El plátano, lo mejor es dejarlo en la cocina para otra ocasión, por eso yo no lo pelo nunca, como dije al principio.
Hace tiempo se me ocurrió probar crema de cacahuete con mortadela y estaba rica.
A priori, coca-cola para cocinar, no parece que sea gran cosa, pero un día mi tía y madrina hizo un redondo de cerdo sólo con coca-cola y una sopa de sobre de cebolla, estaba tan rica que comí hasta hartarme, pensé que me daba una indigestión de lo lleno que estaba.
Buf, me quedo tranquilo al ver que la perpetradora es de Milwaukee.
Es un ioeput*, ya lo sé.
Si no tuviese un poco de azúcar la hubiese probado, me gusta probarlo todo, pero es que empalaga solo pensar en ello.
De hecho... Ya sabía yo que me sonaba esta mierda: www.youtube.com/watch?v=Nyh9V7N3E3w