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Sánchez entra al debate del orden internacional: "EEUU se está beneficiando de la falta de voluntad de muchas naciones"
El presidente del Gobierno ha destacado en el podcast 'The Rest is Politics' la "unilateralidad" de las acciones de la administración Trump
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sánchez
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#7
vicus.
#6
No hay problema, hasta el Papa está de acuerdo..
1
K
35
#8
mente_en_desarrollo
#7
Joder con el Perro.
Psoiza hasta a Dios.
0
K
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#1
vicus.
*
Da gusto ver cómo se desenvuelve con el idioma, y que buen presidente tiene España, el que más destaca en estos momentos a nivel internacional. Que suerte tenemos y qué poquito puede que dure
1
K
34
#2
mente_en_desarrollo
#1
Ojocuidao.
Yo estoy muy orgulloso de como se comporta nuestro presidente a nivel internacional en estos momentos. Creo que es la primera vez.
Pero no olvidemos quien es y de qué partido. Es posible que simplemente España se le ha quedado pequeña y esté psoizando al mundo entero.
5
K
52
#4
vicus.
*
#2
Pues sí, seguramente España se le ha quedado pequeña y va camino de ser el líder de La Resistencia contra el Imperio y su estrella de la muerte. Puede que este exagerado, pero es que te pone a ver lo que hay, y Sánchez es oro en paño en comparación con el resto, cutres, cobardes y lamemculos sin personalidad alguna.
3
K
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#6
mente_en_desarrollo
*
#4
Bueno, pero que no ponga un consejo religioso que pueda vetar leyes democráticamente votadas como tenía la república con los jedis.
No obstante, sería una buena psoizada.
0
K
15
#3
Sacapuntas
"Qué buen vasallo si tuviera buen señor"
0
K
10
#5
Pivorexico
#3
No pillo el contexto pues no se cita a miembros de VOX o PP
0
K
12
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8
comentarios)
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Psoiza hasta a Dios.
Yo estoy muy orgulloso de como se comporta nuestro presidente a nivel internacional en estos momentos. Creo que es la primera vez.
Pero no olvidemos quien es y de qué partido. Es posible que simplemente España se le ha quedado pequeña y esté psoizando al mundo entero.
No obstante, sería una buena psoizada.