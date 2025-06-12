edición general
Sánchez: se acabó, o al menos eso dicen las encuestas

Las cuatro encuestas publicadas el 8 de diciembre dibujaron un mismo paisaje: España ha iniciado un cambio de ciclo político que ya casi nadie discute. No existe un terremoto repentino, pero sí una erosión persistente, un desgaste que avanza gota a gota, configurando un escenario nítido que se impone por insistencia.

karakol #8 karakol
Al Perro lo llevan dando por acabado hace más de diez años y todavía sigue aquí.
4 K 73
#18 vGeeSiz
#8 si y cuando acaban con él, amaña unas primarias y sale a flote
1 K 20
Bapho #36 Bapho
#18 bulooooo
0 K 10
#41 vGeeSiz *
#36 pregúntale a Susana Díaz xD

Por cierto, copiarle las tácticas a Trump, me parece buena idea, el individuo es listo pero la masa es imbécil y tildar de "fake news" todo lo que no gusta...trumpista al 200%

Enhorabuena soldado
1 K 20
Bapho #44 Bapho *
#41 A mi ni me gusta ni me disgusta, he votado al PSOE exactamente 1 vez en mis 50 primaveras y cuando me quitaron mi derecho a voto en el extranjero juré no hacerlo nunca más (ya no les votaba pero no lo volveré a hacer), así que te equivocas con este "soldado".

Lo que has dicho simplemente entra dentro del discurso que lleva no se cuantos anyos el PP diciendo y diciendo sin tener ni idea y basándose en cuchicheos y comentarios que una vez alguien que perdió contra Sanchez dijo en un pasillo o a Jiménez Losantos en confidencia.

En fin.
0 K 10
Bapho #47 Bapho *
#46 Koldo y Cerdán.
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

Esto es como cuando un vecino mio criticaba la empresa que habíamos contratado para limpiar la urbanización por que el trabajador al que habían despedido por vago e inútil le dijo a él personalmente que eran muy malos.

En serio, anda que no hay cosas que criticar a Sanchez para que estéis con estas chorradas y bulos.
0 K 10
#50 vGeeSiz *
#47 si si, ríe ríe xD

De Bárcenas nos creemos todo que era tesorero, pero de Cerdán que era el secretario de organización del PSOE no xD xD xD

sois taaaaaaaaaaan tiernos

Bulo: chupito!

Sigues la senda de Trump, así me gusta soldado
0 K 9
Bapho #51 Bapho *
#50 Ya no te quedan excusas que me empiezas con comparaciones de y tu más?
Te queda nada para mentar a ETA y a los independentistas.

Yo de Bárcenas me creo lo que han probado en el juzgado, que está condenado oiga!!

Venga, te ayudo a llegar a tu máximo potencial:
Bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo, bulo.
0 K 10
#52 vGeeSiz
#51 entonces el fiscal general está bien condenado, no?

tu máximo potencial ya lo hemos visto, está entre la primaria y la ESO. Nunca es tarde para acabar la ESO, vamos campeón, tu puedes
0 K 9
Bapho #54 Bapho *
#52 El fiscal general hasta que un tribunal superior no diga lo contrario está bien condenado.
Por cierto, sabes que hay dos votos particulares en contra de esa condena? Esos jueces van contra el derecho? Contra la carrera judicial? Es una crítica y una falta de respeto al TS?
Te va a dar un cortocircuito.

Campeón? jejeje, si es que sois todos iguales.

La ESO? juas, me pongo a ello que si "sólo" con primaria mira cómo te tengo, cuando tenga la ESO no te vas a enterar de donde te viene las tortas, "campeón".
Agur.
0 K 10
#56 vGeeSiz
#54 mira como me tienes? riéndome a carcajadas; quizás como humorista tengas más oportunidades en la vida

Ánimo con la ESO, se te puede hacer cuesta arriba, pero bueno, de todo se sale
0 K 9
Bapho #58 Bapho *
#56 Espera, espera, que se te ha pasado la parte esta de mi comentario, que me cuesta mucho escribir con mi nivel como para que lo ignores, por favor.

El fiscal general hasta que un tribunal superior no diga lo contrario está bien condenado.
Por cierto, sabes que hay dos votos particulares en contra de esa condena? Esos jueces van contra el derecho? Contra la carrera judicial? Es una crítica y una falta de respeto al TS?

O es que te ha dado el cortocircuito??
0 K 10
#59 vGeeSiz
#58 Si claro, de dos magistradas, no te gusta que haya disparidad de opiniones? la democracia por lo que sea te disgusta? no ves positivo que haya voces discordantes en las instituciones?

cuéntame más
0 K 9
Bapho #60 Bapho *
#59 Parece que a quien no le gusta es a ti y los tuyos, que cuando se critica una sentencia os da por insultar y soltar chorradas.

Joer, que alguien que no tiene la ESO te lo tenga que recordar me da esperanzas para alcanzar algún dia tu nivel intelectual.
0 K 10
sotillo #19 sotillo
#8 El Gobierno se rompe capítulo 7291 tomo 230
0 K 10
#40 vGeeSiz
#19 madre mia que bien os la sabéis eh, apenas adoctrinaditos xD
0 K 9
sotillo #53 sotillo
#40 Adoctrinados no, acojonados por la derecha que tenemos pues bastante, vamos que voy a votar por correo no sea que no pueda ir
0 K 10
#55 vGeeSiz
#53 pues eso, adoctrinado para que "los otros" te den miedo xD

Te acuerdas cuando gobernaba Aznar y mataban homosexuales y metían a las mújeres en las cocinas? xD
0 K 9
Don_Pixote #3 Don_Pixote
xD xD pues yo estoy convencido que si se presenta gana y con mejores resultados viendo al panoli de Feijo
6 K 56
#4 VFR
#3 Es posible, las encuestas solo son encuestas. Aunque hay a quien no le gusta que se conozcan
0 K 7
#7 Klamp
#4 sobretodo a feijo, ahora no quiere ni verlas Kappa
2 K 35
alcama #6 alcama
#3 ¿No decía la izquierda que ellos sí penalizaban la corrupción en las urnas?
4 K 49
#38 vGeeSiz
#6 jajajaja y no son violentos, sino dialogantes, excepto si alguien quiere dar una charla que no es de su agrado, entonces se invoca a los "antifascistas"

Y son demócratas, excepto si los jueces no le dan la razón, entonces piden dictadura para eliminar la separación de poderes.

Y son defensores de la mejora de las condiciones laborales, excepto si cobras mas del SMI, entonces no, tienes que palmar
1 K 20
#43 Leon_Bocanegra
#38 Y son defensores de la mejora de las condiciones laborales, excepto si cobras mas del SMI, entonces no, tienes que palmar


Tú sabes quién decide las subidas de salarios que están por encima del SMI?

Porque si lo sabes, sabrás que has escrito una puta gilipollez. Y si no lo sabes , pues ve informandote porque acabas de escribir una puta gilipollez.

Eso sí, tu mientras ve votando a aquellos partidos que se oponen a la subida del SMI verás que chulo.
1 K 22
sotillo #13 sotillo
#3 Y el miedo a que la derecha se cargue el país viendo lo que están haciendo donde gobiernan con y sin vox
0 K 10
Battlestar #61 Battlestar
#3 Lo malo es que lo que pierde el PP gracias al tonto de Feijoo lo recoge el malapersona de Abascal para Vox, Y depende como soplen los vientos aun puedes acabar con un gobierno VOX-PP en lugar de PP-VOx
0 K 10
Jaime131 #1 Jaime131
A ver, gente, que se necesitan negativos por aquí. :troll:
4 K 51
#5 ContracomunistaCaudillo
No he visto roña más persistente en la Moncloa.
3 K 40
sotillo #16 sotillo
#5 Hay un tal Aznar pero se que da mucho asco recordar esos tiempos
0 K 10
colipan #11 colipan
La ostia que se va a llevar el PP va a ser monumental
1 K 32
#20 VFR
#11 Es posible, el tema es si el beneficiado será Abascal u otro
0 K 7
Bapho #39 Bapho
#20 Evidente
0 K 10
#49 omega7767
#11 el PP gana si Feijoo quiere
0 K 11
manzitor #21 manzitor
No lo dicen las encuestas, pero la evidencia de que llenar de mierda la vida política, funciona, la tenemos en US. Ganarán sin que sepamos qué proponen para nuestro país.
2 K 26
#22 Leon_Bocanegra
Que pereza dan los envíos con lloros preventivos en los primeros comentarios.
1 K 23
#26 Leon_Bocanegra
#23 Hombre, por supuesto, faltaría más. La realidad y la verdad.
0 K 11
#28 VFR
#26 No creo que discutas la realidad de las encuestas ni la verdad de sus resultados.
Las encuestas solo son encuestas pero hay quien las toma como una ofensa cuando les dan malos resultados
0 K 7
#30 Leon_Bocanegra
#28 ni he mirado los resultados de la encuesta. Ni me importan. Yo estaba hablando de otra cosa. De lo cansinos que son los llantos preventivos
0 K 11
#32 VFR
#30 Su razón de ser tienen
0 K 7
#34 Leon_Bocanegra
#32 Si, tienes razón, acabo de darme cuenta de que de los 27 envíos que has hecho ,han llegado a portada la friolera de 0 . Lo que te da un 0% de efectividad.
Tus llantos tienen su razón de ser. Pero como consejo:
Tienes dos opciones, una es el llanto preventivo. Parece que no funciona.
La otra opción es dejar de subir basura, porque telita: "periodista digital" "libertad digital" y algún que otro medio del estilo entre tus envíos.

Te recomiendo la segunda opción.
0 K 11
#42 VFR *
#34 Tengo la mala de costumbre de mirar lo que dice, no quien lo dice.
Me han tumbado incluso si es una página del gobierno
0 K 7
#45 Leon_Bocanegra
#42 Pues sigue así. Verás que risas.
0 K 11
#48 VFR
#45 me gusta recibir la información, ya juzgaré yo que hago con ella. Pienso , equivocadamente por lo visto, que el resto también quiere recibir información
0 K 7
#57 Leon_Bocanegra *
#48 Si, algunos queremos recibir información, por eso no leemos medios de mierda como periodista digital o libertad digital
0 K 11
#62 VFR
#57 Y algunos impiden que los demás puedan leerlo, esa es la diferencia entre un elección o una imposición
0 K 7
cocolisto #29 cocolisto
Eso es lo que más le fastidia a la derechuza, que se creen sus propias encuestas. Luego llegan las elecciones, reciben una ducha de agua fria y rabian porque de nuevo van a la oposición y sólo les queda el recurso de hablar de elecciones amañadas, que "no gobiernan porque no quieren" y otros disparates.
0 K 20
#2 keenyak
Pero a ver una cosa. Esta propaganda no funciona.
1 K 14
DrEvil #10 DrEvil
Venga esos CM! A ganarse el chusco de pan!
1 K 14
valandildeandunie #12 valandildeandunie *
#10 Y lo que te queda por mamar y llorar, qué? Vas a crear casi el mismo numero de lágrimas que cuentas tienes baneadas xD xD
0 K 12
DrEvil #15 DrEvil
#12 Hombre! Mira quien anda por aquí! Ya le has pedido a un adulto que te lo leyera?
0 K 7
#17 VFR
#10 valandildeandunie ya se lo ha ganado, puede pasar a cobrar
0 K 7
valandildeandunie #24 valandildeandunie
#17 Hombre, una cuenta de reciente creación intentando crear listas de votos? Qué sorpresa xD xD
0 K 12
XtrMnIO #63 XtrMnIO
Estoy deseoso de ver el programa que propone la derecha para levantar a España de las cenizas a las que la ha reducido el apocalipsis del sanchismo. :troll:
0 K 12
valandildeandunie #33 valandildeandunie
#31 Entendemos que tu ignorancia sobre cualquier cosa que necesite un número de más de una cifra es más que evidente. Bastante tienes con crearte tu enésima cuenta sin cagarte encima. De ahí que no seas capaz de entender que los datos internos del CIS, los únicos que daban los microdatos junto con 40DB, y siguen siendo los únicos, decían que pese a que el PSOE estaba hundido, mostraba una fortaleza en otros apartados, apartados como el de segunda preferencia que no te voy a explicar porque no quiero que te cagues encima.

Ah, y da la casualidad que dan números bastantes parecidos a los actuales, querida cuenta para saltarse baneos.
0 K 12
valandildeandunie #27 valandildeandunie
Yo si fuese la carcunda no miraría las encuestas de diciembre de 2021 para no empezar a tener nuevamente sudores fríos como el 23J xD
0 K 12
#35 Sacapuntas
Repasando la historia y echando la vista atrás, se repite lo que le pasó a Suárez y su pérdida total de apoyos. Dimitió y después vinieron unas elecciones y un cambio drástico. Esta vez, lamentablemente, creo que será en sentido contrario.
0 K 11
sotillo #14 sotillo
¿Te parece poca penalización?
0 K 10
#37 pirat
Para que votar si lo dicen las encuestas
0 K 9
tetepepe #9 tetepepe
Los que pueden hacer están haciendo...
...Y mucho.
0 K 7
#25 Poligrafo *
Pues casi lo mejor que puede pasar, a si a unos pocos se les va a caer la venda, que tienen memoria de pez.

Quereis derecha? pues 2 tazas.
0 K 7

