La Sagrada Familia es un bodrio

Parece impensable que en la tan civilizada Barcelona se haya repetido un disparate como la continuación de la Sagrada Familia, sin un proyecto arquitectónico mínimamente digno y coherente. Relacionada: www.meneame.net/story/sagrada-familia-monumentalidad-burguesa-violenci
Habla de las molestias a los vecinos con las obras, como si los que han comprado piso ahí o los que se hayan ido a vivir ahí, no supiesen que se estaba construyendo una catedral. (no es algo sobrevenido como el Bernabeu 2.0)
Dice que están tirando pa'lante con la obra metiéndole cosas no programadas... a buen seguro que si los planos estuviesen completos, se respetarían en lo posible, pero por otro lado, a lo largo de la historia en las catedrales con construcciones de muy… » ver todo el comentario
La torre central es absolutamente innecesaria, aunque estuviese en la visión de Gaudí. Luego nos quejamos de Santiago Calatrava por hacer cosas con un volumen descomunal para el uso que van… » ver todo el comentario
Cada uno en su estilo... pero la Sagrada Familia es una joya arquitectónica indudable, única.
Vete a cualquier parte del mundo y pregunta por La Almudena y la Sagrada Familia a ver cual conocen.
Y si me dan nombres como -satan es mi señor- Le Corbusier, o Tapies, yo los cogería como referencia para hacer lo contrario de lo que hubieran reclamado. todos hemos visto la… » ver todo el comentario
La gente por lo general no tiene ni puta idea,. incluidos muchos "mu viajaos".
A los monstruos no mirar
Parece que algunos entienden algo así como que dice que habría que tirarlo todo y dejarla a medias pero quizás está diciendo algo como que es una… » ver todo el comentario