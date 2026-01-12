edición general
13 meneos
198 clics
La Sagrada Familia es un bodrio

La Sagrada Familia es un bodrio

Parece impensable que en la tan civilizada Barcelona se haya repetido un disparate como la continuación de la Sagrada Familia, sin un proyecto arquitectónico mínimamente digno y coherente. Relacionada: www.meneame.net/story/sagrada-familia-monumentalidad-burguesa-violenci

| etiquetas: sagrada família , bodrio , barcelona , gaudí
11 2 3 K 127 actualidad
26 comentarios
11 2 3 K 127 actualidad
Comentarios destacados:      
ayatolah #7 ayatolah *
Menuda ida de olla.
Habla de las molestias a los vecinos con las obras, como si los que han comprado piso ahí o los que se hayan ido a vivir ahí, no supiesen que se estaba construyendo una catedral. (no es algo sobrevenido como el Bernabeu 2.0)

Dice que están tirando pa'lante con la obra metiéndole cosas no programadas... a buen seguro que si los planos estuviesen completos, se respetarían en lo posible, pero por otro lado, a lo largo de la historia en las catedrales con construcciones de muy…   » ver todo el comentario
6 K 66
#2 PerritaPiloto
La Sagrada Familia no es un proyecto digno y coherente, así en general. Las torres tal y como estaban en los 90 ya eran flipantes. Rematarlas con los chirimbolos, aunque estuviesen en el proyecto original, era tan innecesario como hortera. Pero vamos, está es mi opinión, sin ser experta arquitecta ni nada.

La torre central es absolutamente innecesaria, aunque estuviese en la visión de Gaudí. Luego nos quejamos de Santiago Calatrava por hacer cosas con un volumen descomunal para el uso que van…   » ver todo el comentario
5 K 53
Iori #23 Iori
#2 Me gustaría ver atentamente las cuentas para comprobar que ni un solo euro de dinero público ha acabado en esa obra. De verdad.
0 K 7
#24 PerritaPiloto
#23 No pondría la mano en el fuego por ello, pero aparentemente ha sido así. Eso no quita que desde las instituciones culturales catalanas o nacionales no se haya dado publicidad a la Sagrada Familia y eso haya repercutido en ser más conocida y le haya supuesto tener más público pagando por la entrada.
0 K 8
devilinside #1 devilinside
Artículo de mierda. La Sagrada Familia es una maravilla arquitectónica. Al mismo nivel que la Almudena de Madrid
1 K 31
Spirito #3 Spirito *
#1 Así es.

Cada uno en su estilo... pero la Sagrada Familia es una joya arquitectónica indudable, única.
1 K 22
tricionide #6 tricionide
#1 Almudena ? porque no decir la catedral de Burgos, Acueducto de Segovia, La Alhambra esta a esa altura
0 K 9
devilinside #9 devilinside
#6 Porque están exactamente al mismo nivel, muy por debajo de la Catedral de Burgos,el Acueducto o La Alhambra
1 K 21
#10 yarkyark *
#1 Para mi la sagrada Familia esta por encima de la Almudena.

Vete a cualquier parte del mundo y pregunta por La Almudena y la Sagrada Familia a ver cual conocen.
3 K 37
unodemadrid #15 unodemadrid *
#10 Veras cuando hagamos nosotros el toro ese gigante que quieren hacer en el Molar. xD xD
2 K 31
devilinside #17 devilinside
#15 Ahí lo llevas. Van a venir a verlo, no de todo el mundo, de toda la galaxia
0 K 12
devilinside #19 devilinside
#10 Me ratifico en mi idea. También, aunque te sorprenda, viene gente de todas partes del mundo (eso sí, o son muy ancianos o cuando son jóvenes llevan el pelo muy corto) para ver Cuelgamuros
0 K 12
#20 rafeame
#1 ¿comentario flame? xD Hace años leí un artículo que ponía la Almudena a caer de un burro.
0 K 6
devilinside #22 devilinside
#20 Los emojis son para cobardes. Y si la Almudena es fea de cojones por fuera, tendrías que verla por dentro . Sólo vi algo parecido, en cuanto a decoración, en los templos de los cao-dais en Vietnam www.eldiario.es/viajes/templo-cao-dai-tay-ninh-religion-singular-vietn
0 K 12
#8 chocoleches *
Gaudí no fue el primer arquitecto de la Sagrada Familia, las obras se iniciaron con Francisco de Paula del Villar y Lozano al frente, y con un proyecto de estilo neogótico (en línea con las reformas del casco antiguo de la ciudad, ése sí que es un engaño histórico) lo dejó al año de empezar, y Gaudí tomó el relevo.

Y si me dan nombres como -satan es mi señor- Le Corbusier, o Tapies, yo los cogería como referencia para hacer lo contrario de lo que hubieran reclamado. todos hemos visto la…   » ver todo el comentario
1 K 24
Supercinexin #16 Supercinexin
Lo que conozca la gente del mundo es irrelevante. He conocido a múltiples europeos que no se creían que en España nevaba, ni que habían montañas de más de 600 metros de alto.

La gente por lo general no tiene ni puta idea,. incluidos muchos "mu viajaos".
0 K 16
#12 guillersk
Especialito pidiendo casito


A los monstruos no mirar
0 K 10
Cabre13 #25 Cabre13
Pues yo creo que esta veterana historiadora del arte que lleva décadas estudiando el arte español, el modernismo, la arquitectura y por lo menos 30 años criticando el proyecto de Gaudí tendrá sus razones para criticar un proyecto tan megalómano, tan desmedido y tan confuso que no hay consenso respecto a cuales eran los planes y decisiones finales.
Parece que algunos entienden algo así como que dice que habría que tirarlo todo y dejarla a medias pero quizás está diciendo algo como que es una…   » ver todo el comentario
0 K 10
#13 Martillo_de_Herejes
Una tipa desesperada porque le hagan casito y que busca sus 5 minutos de gloria.... Y, encima, mal aprovechados.
1 K 9
baycorps #4 baycorps
Me recuerda a la critica de la época sobre otra obra de Gaudi, la casa "BOTINES". The song remains the same???
1 K 9
Escafurciao #14 Escafurciao
Si, pero el bodrio más alto de su especie.
0 K 8
#21 Martillo_de_Herejes
#18 El punto de soberbia que se necesitaba para continuar las obras y convertirla en la iglesia más alta del mundo.
0 K 6
#26 beltraneja
Recuerdo cuando la vi la primera vez que me decepcionó bastante, no por el edificio en si, sino por lo que sea, no me dio la impresión de grandeza que me dan las otras catedrales, creo que es un problema de ubicación. Muy grande y poco espacio para ver de lejos.
0 K 7
MTM #11 MTM
Habrá que esperar a ver el resultado final. Pero cuesta cambiar la imagen estilizada de la memoria de décadas de ver solo las 4 primeras torres.
0 K 6

menéame