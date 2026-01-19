La rotunda respuesta de Jesús Cintora para acallar las críticas sobre su infancia: "Lo cuento sin ninguna heroicidad"

"Para la cofradía del bulo y del resentimiento, que ya quieren manipular hasta mi infancia. Estaba con la tele y sin tiempo, pero mi madre, la Mariluz, me pide que responda hoy". "Sí, verificamos: de 1977 a 1986 vivimos en un piso del pueblo sin agua caliente, calefacción, frigorífico, lavadora... ¿Hay patriotas de pose que desconocen esa España? Ella calentaba el agua en el fogón de la cocina para bañarnos en la misma pila donde lavaba los cacharros y la ropa, etc.".