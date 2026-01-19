edición general
7 meneos
72 clics
La rotunda respuesta de Jesús Cintora para acallar las críticas sobre su infancia: "Lo cuento sin ninguna heroicidad"

La rotunda respuesta de Jesús Cintora para acallar las críticas sobre su infancia: "Lo cuento sin ninguna heroicidad"

"Para la cofradía del bulo y del resentimiento, que ya quieren manipular hasta mi infancia. Estaba con la tele y sin tiempo, pero mi madre, la Mariluz, me pide que responda hoy". "Sí, verificamos: de 1977 a 1986 vivimos en un piso del pueblo sin agua caliente, calefacción, frigorífico, lavadora... ¿Hay patriotas de pose que desconocen esa España? Ella calentaba el agua en el fogón de la cocina para bañarnos en la misma pila donde lavaba los cacharros y la ropa, etc.".

| etiquetas: jesús cintora , respuesta , críticas , infancia
5 2 0 K 81 actualidad
4 comentarios
5 2 0 K 81 actualidad
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Pues elespañol no es precisamente un panfleto que defienda esas cosas de esas personas de izquierdas.,
0 K 20
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Para que después digan que la meritocracia y el ascensor social no existe
0 K 15
antesdarle #3 antesdarle
#1 es un hecho que la herencia y la familia juegan un papel determinante en la mayoría de personas millonarias, creer lo contrario es vivir en Narnia
1 K 28
#4 AlexGuevara
Pues su madre ya puede estar orgullosa que Cintora haya llegado por méritos propios (a diferencia de otros) a ser un periodista de primera
0 K 7

menéame