La regularización de migrantes no va a colapsar la sanidad pública: “Nos va a beneficiar desde el punto de vista económico y de salud pública”

Esta semana ha comenzado el proceso de regularización de personas migrantes en España. Aprobado tras un acuerdo entre el Gobierno y Unidas Podemos, se espera que este procedimiento extraordinario dé la residencia legal a unas 500.000 personas que entraron en el país antes del 31 de diciembre de 2025. El anuncio ha generado dudas y desinformación respecto a las consecuencias de la regularización, entre ellas los posibles efectos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
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Un servicio que ya estaba en proceso de degradación y ahora además debe proveerse a más usuarios, solo puede ir a peor si no se aumenta su capacidad
Para muestra, un botón
www.meneame.net/go?id=4168905
por cierto, los presupuestos de los centros de salud se asignan en funcion de la poblacion que hay empadronada en el sitio.
Por ejemplo, en mi pueblo, hay problemas por que hay pocos medicos ya que la gente no se empadrona. Estos no-empadronados te aseguro que la mayoria muy españoles y mucho españoles que hacen dumping fiscal a Madrid.
O que necesite ciertas intervenciones
Mas de 850.000 personas en lista de espera quirúrgica, cifra que va renovando récords cada año
www.meneame.net/story/nueva-cifra-record-casi-850-000-espanoles-engros
Independientemente de este medio millón de personas
www.epdata.es/datos/listas-espera-sanidad-publica/24/espana/106#:~:tex
www.meneame.net/story/record-853-000-pacientes-lista-espera-mientras-g
Ok, pero eso no tiene nada que ver con la regularización de migrantes. Ellos ya tenían acceso a la sanidad pública. La única diferencia es que ahora aportarán para mantenerla.
Aportar aportaran, otra cosa es que ese dinero se destine a la sanidad publica
Que teniendo la escoria política que tenemos, seguramente aprovecharan para deteriorar aun mas la sanidad publica culpando a los inmigrantes para enfrentar a los pobres entre si, mientras siguen regando la sanidad privada
Bueno, eso ya no tiene que ver con que sean migrantes o no. Ya sabemos que los gobiernos están degradando los servicios públicos para tratar de que la gente contrate seguros privados.
Pero bueno, la gente insiste en votar a la derecha. A ver si Trump nos sigue dando una manito con ese problema.
Pero claro, ahora hay que votar al PSOE porque es el único que puede frenar a VOX
Cuando sacaron la ley, aprobada por el PP y el PSOE, que permite a las comunidades invertir todo lo que les de la gana en concertada -que no es mas que una privatización encubierta- las declaraciones que los políticos del PPSOE hacían entre aplaudas de palmeros eran en plan "gracias a nosotros se ha salvado la sanidad publica"
No es cierto. Los migrantes ilegales ya tenían acceso a la sanidad pública. Es obligatorio por directivas europeas.
#13 La regulación no va a empeorarlo, ya que esta gente ya está aquí. y ya hacen uso de los servicios sanitarios, especialmente los de urgencias.
No sólo los de urgencias. Un extranjero lo único que necesita para acceder a la sanidad pública es presentar un certificado de empadronamiento que… » ver todo el comentario
La diferencia es que al estar regularizados saldrán del mercado negro y se meterán en el blanco, lo que permitirá que cotizen y paguen por lo que usan, y en lugar del medico de urgencias podran usar el de cabecera.
Tampoco es que abusen del medico. Son gente joven y corta de dinero, y esos enferman poco
Recuerda que todos esos migrantes ya estaban utilizando la sanidad pública. Por si no lo sabías, según las directivas europeas nadie puede estar sin sanidad así que si no tienes un seguro privado la sanidad pública te tiene que atender.
Lo que va a pasar… » ver todo el comentario
Esto va para #_5 que le gusta acusar a otros de mentir pero no le gusta que le repliquen.
Ahora, en cuanto a que suponga un beneficio económico, parecen estar dando por hecho que por regularizar su residencia automáticamente se va a proceder a regularizar su situación laboral, y yo no veo relación. Creo que el que contrata a un inmigrante irregular y quiere hacerlo bien se mueve para arreglar sus… » ver todo el comentario