edición general
7 meneos
18 clics
La regularización de migrantes no va a colapsar la sanidad pública: “Nos va a beneficiar desde el punto de vista económico y de salud pública”

La regularización de migrantes no va a colapsar la sanidad pública: “Nos va a beneficiar desde el punto de vista económico y de salud pública”

Esta semana ha comenzado el proceso de regularización de personas migrantes en España. Aprobado tras un acuerdo entre el Gobierno y Unidas Podemos, se espera que este procedimiento extraordinario dé la residencia legal a unas 500.000 personas que entraron en el país antes del 31 de diciembre de 2025. El anuncio ha generado dudas y desinformación respecto a las consecuencias de la regularización, entre ellas los posibles efectos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

| etiquetas: regularización , sanidad
5 2 6 K 12 actualidad
28 comentarios
5 2 6 K 12 actualidad
Comentarios destacados:        
lawson #1 lawson *
A no ser qu los beneficios derivados del aumento poblacional reviertan en un aumento del presupuesto para la sanidad pública en lugar de enriquecer a los de siempre, cosa que dudo, la regulación perjudicará seriamente a la sanidad

Un servicio que ya estaba en proceso de degradación y ahora además debe proveerse a más usuarios, solo puede ir a peor si no se aumenta su capacidad

Para muestra, un botón

www.meneame.net/go?id=4168905
7 K 57
#3 HangTheRich
#1 debe proveerse a más usuarios que pagaran mas impuestos

por cierto, los presupuestos de los centros de salud se asignan en funcion de la poblacion que hay empadronada en el sitio.

Por ejemplo, en mi pueblo, hay problemas por que hay pocos medicos ya que la gente no se empadrona. Estos no-empadronados te aseguro que la mayoria muy españoles y mucho españoles que hacen dumping fiscal a Madrid.
4 K 47
Mesto #5 Mesto
#3 Hay un poco de comentario en tu bulo.
2 K 7
#26 HangTheRich
#5 de bulo nada, en mi pueblo habra 5000 empadronados y unas 10-15 mil personas viviendo, muchos empadronados en Madrid por los descuentos de IRPF
0 K 9
Sawyer76 #7 Sawyer76
#3 En los lugares en los que no hay problemas de empadronamiento (básicamente cualquier ciudad) el sistema está igualmente colapsado. Y además da igual la población que haya empadronada si no hay financiación suficiente y el sistema es ineficiente y corrupto. Y lo que dice de las urgencias también es una chorrada, como si fuera más barato por defecto meter a alguien en el sistema de atención primaria que atender en urgencias.
2 K 33
Autarca #14 Autarca *
#1 #3 #7 La sanidad publica ya esta saturada, eso es un hecho que puede contrastar cualquiera que pida cita al medico de cabecera con cierta premura

O que necesite ciertas intervenciones

Mas de 850.000 personas en lista de espera quirúrgica, cifra que va renovando récords cada año

www.meneame.net/story/nueva-cifra-record-casi-850-000-espanoles-engros

Independientemente de este medio millón de personas

www.epdata.es/datos/listas-espera-sanidad-publica/24/espana/106#:~:tex
4 K 56
Autarca #19 Autarca *
#14 Coño!! Yo poniendo meneos antiguos, y resulta que esta este entre los nuevos

www.meneame.net/story/record-853-000-pacientes-lista-espera-mientras-g
0 K 11
anv #21 anv
#14 La sanidad publica ya esta saturada

Ok, pero eso no tiene nada que ver con la regularización de migrantes. Ellos ya tenían acceso a la sanidad pública. La única diferencia es que ahora aportarán para mantenerla.
0 K 7
Autarca #22 Autarca
#21 La única diferencia es que ahora aportarán para mantenerla.

Aportar aportaran, otra cosa es que ese dinero se destine a la sanidad publica

Que teniendo la escoria política que tenemos, seguramente aprovecharan para deteriorar aun mas la sanidad publica culpando a los inmigrantes para enfrentar a los pobres entre si, mientras siguen regando la sanidad privada
1 K 21
anv #25 anv
#22 Aportar aportaran, otra cosa es que ese dinero se destine a la sanidad publica

Bueno, eso ya no tiene que ver con que sean migrantes o no. Ya sabemos que los gobiernos están degradando los servicios públicos para tratar de que la gente contrate seguros privados.

Pero bueno, la gente insiste en votar a la derecha. A ver si Trump nos sigue dando una manito con ese problema.
1 K 18
Autarca #27 Autarca
#25 Si en "derecha" incluyes al PSOE estoy de acuerdo

Pero claro, ahora hay que votar al PSOE porque es el único que puede frenar a VOX
1 K 21
#24 HangTheRich
#7 #14 pues claro que esta colapsado. Es todo parte de la estrategia neoliberal. Primero se des-invierte en lo publico, cuando se hace mierda se critica y se presenta como alternativa lo privado. Estamos dandole miles de millones a la privada para "externalizar" cuando lo que habria que hacer es meter toda esa pasta en la publica y dejarnos de chorradas
2 K 30
Autarca #28 Autarca
#24 Y sabes lo que mas me jode?? La hipocresia con la que lo niegan

Cuando sacaron la ley, aprobada por el PP y el PSOE, que permite a las comunidades invertir todo lo que les de la gana en concertada -que no es mas que una privatización encubierta- las declaraciones que los políticos del PPSOE hacían entre aplaudas de palmeros eran en plan "gracias a nosotros se ha salvado la sanidad publica"
0 K 11
lawson #4 lawson
#1 Perdón quería decir "regularización"
0 K 10
cosmonauta #8 cosmonauta *
#1 No hay aumento poblacional en la regularización.
5 K 70
silvano.jorge #10 silvano.jorge
#1 Las personas regularizadas son personas en edad de trabajar, que usan mucho menos la sanidad que aquellas ya jubiladas, las principales usuarias de los sistemas de salud.
1 K 1
hazardum #11 hazardum
#1 Por un lado es cierto que ira mas gente a la sanidad estandar, pero por otro lado entiendo que ahora mismo irían a urgencias si les pasa algo de todos modos, así que por un lado quizá las consultas normales puedan tener más público, pero a su vez urgencias puede tener menos, y se aportará mas dinero a las arcas públicas. Eso si, si los gobernantes no ponen más dinero para sanidad, pues seguirá degradándose, claro.
2 K 26
anv #23 anv *
#11 Por un lado es cierto que ira mas gente a la sanidad estandar
No es cierto. Los migrantes ilegales ya tenían acceso a la sanidad pública. Es obligatorio por directivas europeas.

#13 La regulación no va a empeorarlo, ya que esta gente ya está aquí. y ya hacen uso de los servicios sanitarios, especialmente los de urgencias.

No sólo los de urgencias. Un extranjero lo único que necesita para acceder a la sanidad pública es presentar un certificado de empadronamiento que…   » ver todo el comentario
0 K 7
#12 malarte
#1 Culpar a los inmigrantes de la degradación de los Servicios sanitarios y no a los gestores que optan por destinar los recursos públicos a otras opciones mas “lucrativas” es de lo más miserable que ha hecho la Derecha de este país, y mira que han dicho barbaridades…
2 K 21
Autarca #18 Autarca *
#12 Te recuerdo que los mecanismos que permiten degradar los servicios sanitarios, fueron aprobados por el PP, el PSOE, CIU, CC y PNV
1 K 21
#13 sisi
#1 La regulación no va a empeorarlo, ya que esta gente ya está aquí. y ya hacen uso de los servicios sanitarios, especialmente los de urgencias.
La diferencia es que al estar regularizados saldrán del mercado negro y se meterán en el blanco, lo que permitirá que cotizen y paguen por lo que usan, y en lugar del medico de urgencias podran usar el de cabecera.
Tampoco es que abusen del medico. Son gente joven y corta de dinero, y esos enferman poco
1 K 18
wata #15 wata
#1 Y donde iban todos esos irregulares cuando estaban enfermos?
0 K 11
anv #20 anv
#1 A no ser qu los beneficios derivados del aumento poblacional reviertan en un aumento del presupuesto para la sanidad pública en lugar de enriquecer a los de siempre, cosa que dudo, la regulación perjudicará seriamente a la sanidad

Recuerda que todos esos migrantes ya estaban utilizando la sanidad pública. Por si no lo sabías, según las directivas europeas nadie puede estar sin sanidad así que si no tienes un seguro privado la sanidad pública te tiene que atender.

Lo que va a pasar…   » ver todo el comentario
0 K 7
Yoryo #2 Yoryo
Es que nadie piensa en los empresaurios?

:troll:
1 K 18
Mikhail #16 Mikhail
#2 Cierto, pobrecillos, ahora tendrán que pagar sueldos de verdad e impuestos por esos trabajadores... {0x1f62d}
1 K 18
Andreham #6 Andreham *
Hay un poco de "no puede ser verdad, porque soy de derechas, y de bulos sé un poco" en el tuyo.

Esto va para #_5 que le gusta acusar a otros de mentir pero no le gusta que le repliquen.
1 K 15
#17 guillersk
Os mean y dicen que llueve
0 K 10
strike5000 #9 strike5000
Personalmente estoy en contra de la regularización porque considero que es premiar a quien ha cometido una irregularidad y porque creo que fomenta el efecto llamada. Es mi opinión.

Ahora, en cuanto a que suponga un beneficio económico, parecen estar dando por hecho que por regularizar su residencia automáticamente se va a proceder a regularizar su situación laboral, y yo no veo relación. Creo que el que contrata a un inmigrante irregular y quiere hacerlo bien se mueve para arreglar sus…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame