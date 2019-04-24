El régimen iraní ahorca a un luchador de 19 años por las protestas contra el régimen

La guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra el gobierno islamista de Irán no descuida a este de seguir ejerciendo la represión contra la disidencia, ni sirve de demasiada ayuda a quienes se enfrentan al mismo. En las últimas horas el régimen de los ayatolás ha ejecutado por ahorcamiento a tres personas. Entre ellas a Saleh Mohammadi, luchador de alto nivel -la lucha es deporte nacional en Irán- de 19 años de edad.
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y mandar a esta gente en lotes a su guantanamo particular,
asi evitarian esta propaganda como pasa con eeuu
Ninguno es un mal bueno, pero al menos Iran no va de faro de la democracia.
ya que venden a una parte por un acto como deleznable, como lo es,
mientras que la otra lo hace a gran escala de la misma manera pero tapandolo mas,
y mucho iluminado solo señala una de las partes
www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/arabia-saudi-
www.amnesty.org/es/latest/news/2023/07/kuwait-five-hanged-as-kuwait-co
www.elmundo.es/internacional/2019/04/24/5cc08661fc6c837d3f8b460a.html