El régimen iraní ahorca a un luchador de 19 años por las protestas contra el régimen

La guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra el gobierno islamista de Irán no descuida a este de seguir ejerciendo la represión contra la disidencia, ni sirve de demasiada ayuda a quienes se enfrentan al mismo. En las últimas horas el régimen de los ayatolás ha ejecutado por ahorcamiento a tres personas. Entre ellas a Saleh Mohammadi, luchador de alto nivel -la lucha es deporte nacional en Irán- de 19 años de edad.