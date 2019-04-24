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El régimen iraní ahorca a un luchador de 19 años por las protestas contra el régimen

El régimen iraní ahorca a un luchador de 19 años por las protestas contra el régimen

La guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra el gobierno islamista de Irán no descuida a este de seguir ejerciendo la represión contra la disidencia, ni sirve de demasiada ayuda a quienes se enfrentan al mismo. En las últimas horas el régimen de los ayatolás ha ejecutado por ahorcamiento a tres personas. Entre ellas a Saleh Mohammadi, luchador de alto nivel -la lucha es deporte nacional en Irán- de 19 años de edad.

| etiquetas: régimen , irán , horca
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7 comentarios
6 2 0 K 73 actualidad
#2 marcotolo
tenian que aprender de eeuu
y mandar a esta gente en lotes a su guantanamo particular,
asi evitarian esta propaganda como pasa con eeuu
1 K 21
JackNorte #4 JackNorte *
#2 La propaganda en una guerra es dificil de evitar si montarian un guantanamo tambien saldria. Hagan lo que hagan sea o no verdad en una guerra donde el enemigo va de mano de genocidas y bombardea escuelas, la cuestion no es lo que hagan los iranies que es un sistema teocratico autoritario, sino que hacen los que presumen de faro de la democracia apoyando y alimentando genocidios , jodiendo literalmente a todo el planeta. Los iranies pueden ser lo peor en su territorio , sus enemigos causan mal global.
Ninguno es un mal bueno, pero al menos Iran no va de faro de la democracia.
1 K 26
#6 marcotolo
#4 el comentario era para exponer la hipocresia,
ya que venden a una parte por un acto como deleznable, como lo es,
mientras que la otra lo hace a gran escala de la misma manera pero tapandolo mas,
y mucho iluminado solo señala una de las partes
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Dene #5 Dene
Asesinos
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Veelicus #7 Veelicus
Siempre en contra de las ejecuciones, ya sea en Iran, EEUU, China o Arabia Saudi.
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menéame