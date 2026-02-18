edición general
Irán condena a ser ahorcado en público a un joven de 18 años por participar en las protestas

Irán condena a ser ahorcado en público a un joven de 18 años por participar en las protestas

Irán ha condenado a muerte a Saleh Mohammadi, de 18 años, por participar supuestamente en una de las últimas manifestaciones contra la República Islámica. Saleh Mohammadi, atleta de lucha libre, asegura que confesó bajo torturas el asesinato de un policía

Comentarios destacados:    
cosmonauta #9 cosmonauta
#8 Pues lo dice la misma entradilla.
3 K 49
#10 pascuaI
#9 Sí, pues entonces el titular parece un poco engañoso.
0 K 8
cosmonauta #12 cosmonauta
#10 Es por eso que hay titulares, entradillas y cuerpos de noticia.
1 K 29
#13 pascuaI
#12 Sí, por supuesto, todas las noticias tienen eso, incluso las que intentan llevar a engaño, como esta, en donde en ningún lugar de la noticia se explica cuál es el motivo por el que se le condena a muerte. Si lo hiciesen, ya no quedaría bien el titular según el cual lo mandan a la horca por protestar contra el gobierno.
0 K 8
#1 famufa
Ya se ve el movimiento de tropas que hay alrededor de ese país estos días...
No hace falta, pero...dadles una excusa.
2 K 26
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Eso beneficia a USA, Israel y la CIA... ¡por favor, votad negativo esta noticia que nadie se entere!
1 K 23
#2 pascuaI
¿Por participar en las protestas o por asesinar a un policía? En otros medios el titular es ese, pero claro, así ya no queda tan llamativo.
1 K 19
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#2 "Saleh Mohammadi, atleta de lucha libre, asegura que confesó bajo torturas el asesinato de un policía"
5 K 65
#8 pascuaI
#5 No he discutido eso, sólo he preguntado si la condena que se le impone es por participar en una manifestación o por haber asesinado a un policía. ¿Tú lo sabes?
2 K 29
alehopio #4 alehopio *
A ver, ¿no habían dejado claro los faros de la libertad y la democracia que es aceptable las torturas para obtener confesiones? como han venido haciendo en los últimos años en todas las cárceles secretas

www.meneame.net/story/campos-concentracion-trump-estan-construyendo-in

Lo que me apena mucho son todas estas personas que se ven atrapadas en toda esta lucha de poderes, y que son los que finalmente terminan asumiendo las consecuencias.
0 K 18
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Lo mismo que en euskal herria pero sin oena de muerte...
1 K 18
Veelicus #6 Veelicus
Muy triste, espero que no lo maten.
Tiene toda la pinta que es una carta mas en la negociacion, un punto que dejaran anotarse a Trump si llegan a un acuerdo o un aviso de lo que pasara si los EEUU atacan y la gente se rebela contra el gobierno.
0 K 11
#11 pozz *
Lo realmente acojonante, es que hay occidenteles fantaseando por esos follacabras de los ayatolas... :palm:
0 K 7
#14 Kuruñes3.0
Terrorista yanki fijo, dirán los vatnik.
0 K 7

