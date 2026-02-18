Irán condena a ser ahorcado en público a un joven de 18 años por participar en las protestas

Irán ha condenado a muerte a Saleh Mohammadi, de 18 años, por participar supuestamente en una de las últimas manifestaciones contra la República Islámica. Saleh Mohammadi, atleta de lucha libre, asegura que confesó bajo torturas el asesinato de un policía
| etiquetas: irán , protestas , saleh mohammadi
No hace falta, pero...dadles una excusa.
Lo que me apena mucho son todas estas personas que se ven atrapadas en toda esta lucha de poderes, y que son los que finalmente terminan asumiendo las consecuencias.
Tiene toda la pinta que es una carta mas en la negociacion, un punto que dejaran anotarse a Trump si llegan a un acuerdo o un aviso de lo que pasara si los EEUU atacan y la gente se rebela contra el gobierno.