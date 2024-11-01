Las ratas de Nueva York se han convertido en una plaga imposible de erradicar. Tienen un secreto: su propio lenguaje

Un equipo de científicos se propuso analizar el comportamiento del Rattus norvegicus neoyorquino empleando tecnologías de vanguardia. A saber: inteligencia artificial para identificar patrones de movimiento, cámaras térmicas para seguir desplazamientos y grabaciones ultrasónicas para captar sus vocalizaciones. El objetivo era comprobar hasta qué punto estas ratas urbanas diferían de los perfiles descritos en estudios generales sobre la especie.
| etiquetas: ratas , nueva york , lenguaje
