«¿Quién te ha dado autoridad para arrastrar a nuestra región a la guerra?»: un multimillonario de Dubái critica duramente a Donald Trump [ENG]

«Su Excelencia, el presidente Donald Trump. Una pregunta directa: ¿Quién le ha dado la autoridad para arrastrar a nuestra región a una guerra con Irán? ¿Y en qué se ha basado para tomar esta peligrosa decisión?». Y continuaba: «¿Ha calculado los daños colaterales antes de apretar el gatillo? ¿Y ha tenido en cuenta que los primeros en sufrir esta escalada serán los propios países de la región?». «Ha puesto a los países del Consejo de Cooperación del Golfo y a los Estados árabes en el centro de un peligro que no han elegido.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡Sus cojones naranjas! A ver si con un poco de suerte esto se le atraganta a Trump y le mandan a tomar por culo. Han tocado algo muy importante y es que el dinero ya no fluye de la misma manera. Y eso para el entorno de los países que rodean Irán es una putada.
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Entre otras cosas llamarlo su excelencia en lugar de su excrecencia
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
El diosito de los sionistas, que ha ordenado al dictador gringo que ataque un país que no le ha hecho nada.
skaworld #5 skaworld
Pueeees creo recordar q su campaña tambien estaba financiada por gente de esos lares y algunos de sus vecinos como Arabia estuvo dando turrita para que esto sucediese o sea que supongo que es momento de aplicar una de esas divertidas frases yankees que resumen perfectamente este tipo de situaciones

"Play stupid games, win stupid prizes"
#9 unocualquierax
#4 #5
Es que esa es la respuesta a su pregunta :
"¡ Vosotros mismos, idiotas !".
Exactamente lo mismo que les ha pasado a los latinos que le votaron y luego se lamentan porque han deportado a sus familiares.
#8 kreator
premio para Iran que sabía perfectamente donde tenía que hacer pupita para que le aprieten las tuercas al cheeto
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
#8 Pues ciertamente, se ha liado a meter pepinazos a refinerías y otras instalaciones y vaya... casi mejor que hundir un portaaviones.
pepel #6 pepel
Ha sido Dios.
Supercinexin #4 Supercinexin
Vosotros, cediéndole territorio para sus bases y sus agentes militares e invirtiendo petrobillones de petrodólares en sus bolsas.

Siguiente pregunta.
#7 j3j3j3j3
le suda su polla naranja de los daños colaterales , si te descuidas no tendra ni puta idea que significa colateral
