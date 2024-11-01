«¿Quién te ha dado autoridad para arrastrar a nuestra región a la guerra?»: un multimillonario de Dubái critica duramente a Donald Trump [ENG]

«Su Excelencia, el presidente Donald Trump. Una pregunta directa: ¿Quién le ha dado la autoridad para arrastrar a nuestra región a una guerra con Irán? ¿Y en qué se ha basado para tomar esta peligrosa decisión?». Y continuaba: «¿Ha calculado los daños colaterales antes de apretar el gatillo? ¿Y ha tenido en cuenta que los primeros en sufrir esta escalada serán los propios países de la región?». «Ha puesto a los países del Consejo de Cooperación del Golfo y a los Estados árabes en el centro de un peligro que no han elegido.