Putin advierte a la UE: “En algún momento tendrán que devolver lo robado”

¿Guerra o paz? Con esta pregunta ha iniciado la presentadora Yekaterina Berezóvskaya el maratón de preguntas y respuestas anual de Vladímir Putin, que se celebró este viernes en el centro de convenciones Gostini Dvor de Moscú. El presidente ruso afirmó que no ve a Ucrania preparada para ceder parte de su territorio a Rusia. Y arremetió contra la Unión Europea a causa del plan, ahora apartado, de usar los activos rusos congelados para financiar a Kyiv. “En algún momento” los europeos “tendrán que devolver lo robado”, ha afirmado.
| etiquetas: putin , ucrania , rusia , unión europea , activos rusos
Lo que es surrealista es que Europa, que en teoría no está en guerra con Rusia , se esté planteando "robar" (confiscar, que está prohibido por el derecho internacional) a Rusia
Manda huevos que Putin hable de atraco, cuando el esta anexionándose territorios ucranianos por la fuerza, este Putin vive en una realidad paralela...
Pd: Si buscas en mis comentarios veras que jamás apoye al gobierno de Israel, el que se cree que esta al lado bueno de la historia eres tu, la historia ya nos dice que ya han habido gente como Putin...
Porque ¿Cómo se puede guardar dinero de alguien que te amenaza continuamente con la destrucción?
Ahora dinero ruso servirá para matar rusos invasores
Los lamebotas del fascista y criminal Putin tendrán que aguantarse
Porque los fans de dictadores siempre hacéis lo mismo con tal de que vuestro amo os pase la mano por el lomo
Sois un ejemplo para no seguir: Allí donde haya dictaduras, represión, falta de libertades y propaganda para tontos, justo allí os encuentro siempre
Y sigo celebrando que habrá una fórmula para que Ucrania siga resistiendo a tu amo Putin, porque el mundo libre está decidido a ayudar a Ucrania contra el fascismo… » ver todo el comentario
Robar es un delito por algo.
Putin se esta pasando el derecho internacional por el forro, le da igual lo que digan las leyes, el se siente con el derecho que invadir y anexionarse territorios, eso si, cuando el cree que le están "robando" si que quiere acudir a los tribunales, vamos, los derechos que quiere para el se lo niega a los demás...
Esos sí que no lo saben.
Curiosamente... esto ocurre en un momento donde Europa (y el euro) podria posicionarse como reemplazo al dolar con el enorme desapego generado por el zanahorio y sus tarifas / chantajes.
Pero no. Incluso para eso somos serviles. Si EEUU se carga el dolar con sus propias acciones... nosotros vamos detras a cagarnos el euro tambien. No vaya a ser que caiga el amo y no caigamos con el.
Dicho esto, tampoco me parece la mejor idea lo de usar los activos rusos.