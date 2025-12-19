Putin advierte a la UE: “En algún momento tendrán que devolver lo robado”

¿Guerra o paz? Con esta pregunta ha iniciado la presentadora Yekaterina Berezóvskaya el maratón de preguntas y respuestas anual de Vladímir Putin, que se celebró este viernes en el centro de convenciones Gostini Dvor de Moscú. El presidente ruso afirmó que no ve a Ucrania preparada para ceder parte de su territorio a Rusia. Y arremetió contra la Unión Europea a causa del plan, ahora apartado, de usar los activos rusos congelados para financiar a Kyiv. “En algún momento” los europeos “tendrán que devolver lo robado”, ha afirmado.