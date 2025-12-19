edición general
Putin advierte a la UE: “En algún momento tendrán que devolver lo robado”

¿Guerra o paz? Con esta pregunta ha iniciado la presentadora Yekaterina Berezóvskaya el maratón de preguntas y respuestas anual de Vladímir Putin, que se celebró este viernes en el centro de convenciones Gostini Dvor de Moscú. El presidente ruso afirmó que no ve a Ucrania preparada para ceder parte de su territorio a Rusia. Y arremetió contra la Unión Europea a causa del plan, ahora apartado, de usar los activos rusos congelados para financiar a Kyiv. “En algún momento” los europeos “tendrán que devolver lo robado”, ha afirmado.

| etiquetas: putin , ucrania , rusia , unión europea , activos rusos
actualidad
actualidad
manzitor #1 manzitor
Igual a Putin se le podría decir lo mismo.

HartzBaltz #2 HartzBaltz
#1 Y a Alemania que el ultimo siglo se le ha perdonado todo.

#5 unomas23
#2 Y a israel, y a usa, y a...

#19 omega7767
#5 a Inglaterra

Huginn #8 Huginn *
#1 Que Rusia está "robando" a Ucrania, eso está claro.
Lo que es surrealista es que Europa, que en teoría no está en guerra con Rusia :shit:, se esté planteando "robar" (confiscar, que está prohibido por el derecho internacional) a Rusia
:roll: :roll:

Deviance #17 Deviance
#8 Igual estás insinuando que EE.UU. está utilizando a la UE para pagar los desmanes de una guerra proxy bajo la amenaza de una guerra con Rusia, un oso al que lleva pinchando la OTAN en el culo con un palo desde la guerra fría para que demos la cara, y la pasta, que ya van unos cuantos miles de millones y más que nos piden a los ciudadanos.... No me lo creo ...... o si .... .

Huginn #31 Huginn
#17 No.. No... Dios me libre...

#20 omega7767
#8 una cosa está clara, el derecho internacional es para los débiles

antesdarle #3 antesdarle
La amenaza diaria del puto nazi.

sat #7 sat
Hijo de Putin. Hay que decirlo más. Hijo de Putin más.

Pertinax #4 Pertinax *
Dentro de dos semanas. Prometido.

Fartón_Valenciano #10 Fartón_Valenciano
"Putin dijo que el plan de la UE había fallado porque habría habido “graves consecuencias para los ladrones”. “Robo no es la palabra exacta. Lo que intentan hacer con nosotros es abiertamente un atraco”, añadió"

Manda huevos que Putin hable de atraco, cuando el esta anexionándose territorios ucranianos por la fuerza, este Putin vive en una realidad paralela...

#14 pascuaI *
#10 Si viviese en una realidad paralela, los burócratas corruptos que tanto te gustan no hubiesen tenido dudas en coger el dinerito ruso para mandárselo a Zelesny (no sin antes quedarse ellos con un buen uñazo). Pero sin embargo van a emitir bonos que pagaremos todos los eurotontos...

Fartón_Valenciano #16 Fartón_Valenciano
#14 Mejor que que me gusten "los burócratas corruptos" que un tipo que invade otro país para quedarse los territorios... xD xD xD

#18 pascuaI
#16 No te preocupes, que tus corruptos favoritos también invaden países siempre que les apetece, o envían armas para aquellos que se quedan con territorios que no son suyos, como Israel. Por si por ello te creías en el lado bueno de alguna historia o algo... xD xD xD

Fartón_Valenciano #22 Fartón_Valenciano
#18 La tontearía que tienen encima es grande, fuiste al ataque personal, en fin yo jamás defenderé a un invasor que lo único que quiere es quedarse territorios... xD xD xD

Pd: Si buscas en mis comentarios veras que jamás apoye al gobierno de Israel, el que se cree que esta al lado bueno de la historia eres tu, la historia ya nos dice que ya han habido gente como Putin... :-D

ElenaCoures1 #21 ElenaCoures1
#14 Sí han tenido dudas
Porque ¿Cómo se puede guardar dinero de alguien que te amenaza continuamente con la destrucción?
Ahora dinero ruso servirá para matar rusos invasores
Los lamebotas del fascista y criminal Putin tendrán que aguantarse

#24 pascuaI
#21 A ti hace un mes te podíamos leer por aquí celebrando que en nada, el dinerito ruso inmobilizado en la UE estaría en manos de Zelesny y sus compinches. Sin embargo hoy la noticia es que en la UE no hay pelotas para llevar a cabo ese robo y los corruptos ucranianos no van a ver el primer céntimo de ese dinero. Ni siquiera para comprarse nuevos inodoros. Así que más bien parece que eres tú, que de lamer botas (y otras cosas) sabes bastante, quien se tiene que aguantar ahora :-D

ElenaCoures1 #26 ElenaCoures1 *
#24 Perdona majo, pero tu ya tienes la lengua negra de tanto untar betún
Porque los fans de dictadores siempre hacéis lo mismo con tal de que vuestro amo os pase la mano por el lomo
Sois un ejemplo para no seguir: Allí donde haya dictaduras, represión, falta de libertades y propaganda para tontos, justo allí os encuentro siempre
Y sigo celebrando que habrá una fórmula para que Ucrania siga resistiendo a tu amo Putin, porque el mundo libre está decidido a ayudar a Ucrania contra el fascismo…   » ver todo el comentario

#23 DenisseJoel
#10 Un robo es un robo, con independencia de su Putin vive o no en una realidad paralela.
Robar es un delito por algo.

Fartón_Valenciano #27 Fartón_Valenciano
#23 "Comentando la decisión de la Unión Europea, conocida de madrugada, Putin dijo que el plan de los países europeos era un “atraco” y aseguró que “en algún momento tendrán que devolver lo robado”. Moscú piensa recuperar por la vía judicial sus activos rusos congelados en los países occidentales debido a la guerra en Ucrania"

Putin se esta pasando el derecho internacional por el forro, le da igual lo que digan las leyes, el se siente con el derecho que invadir y anexionarse territorios, eso si, cuando el cree que le están "robando" si que quiere acudir a los tribunales, vamos, los derechos que quiere para el se lo niega a los demás...

#28 DenisseJoel
#27 Yo lo único que digo es que un robo es un robo. Si tú quieres justificar a ladrones es tu problema, no el mío. Robar está mal.

Fartón_Valenciano #29 Fartón_Valenciano
#28 El que dice que están robando eres tu, no he justificado nada, solo te digo los hechos, si no lo entiendes es tu problema...

nemeame #30 nemeame
#23 No es un robo, esto también es una "operación especial" :troll:

Cantro #25 Cantro
#10 No, él sabe bien en qué realidad se encuentra. Habla para los que creen que es de izquierdas o antiimperialista o un héroe de Rusia.

Esos sí que no lo saben.

Ratef #13 Ratef
¿Quién es el representante de la UE que está negociando con Rusia? Ahora que EEUU va independiente. Ah, que no hay. No estaremos en guerra con Rusia, pero la enemistad/conflicto es innegable. Qué desastre.

Kmisetas #11 Kmisetas
Puede empezar comiéndonos los huevos por detrás y luego empezamos a negociar.

Gry #12 Gry *
Lo mejor es que se sienta precedente y si alguna vez China entra en guerra con Taiwan podremos expropiar todos sus activos en la UE. :-D

StuartMcNight #15 StuartMcNight *
#12 Lo mejor sin duda es que se sienta precedente y asi todos los paises que no son Rusia vean que el euro, sus instituciones financieras y el "orden internacional basado en reglas" no son de fiar. Obviamente, China saldra por patas antes de intentar invadir nada.

Curiosamente... esto ocurre en un momento donde Europa (y el euro) podria posicionarse como reemplazo al dolar con el enorme desapego generado por el zanahorio y sus tarifas / chantajes.

Pero no. Incluso para eso somos serviles. Si EEUU se carga el dolar con sus propias acciones... nosotros vamos detras a cagarnos el euro tambien. No vaya a ser que caiga el amo y no caigamos con el.

siempreesverano #6 siempreesverano
Si un viejo barco hundido puede iniciar una guerra, con esto ya tienen suficiente excusa para iniciarla

Sawyer76 #9 Sawyer76
Quien roba a un ladrón...
Dicho esto, tampoco me parece la mejor idea lo de usar los activos rusos.


