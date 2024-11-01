·
La jueza vuelve a archivar la causa contra Mónica Oltra y niega que haya indicios contra ella
El fiscal considera que "ninguna de las acusaciones ha precisado" los indicios contra los investigados por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales del exmarido de la dirigente de Compromís
etiquetas
monica oltra
causa archivada
#1
Bapho
*
Veremos si ya paran la farsa o Camps, Ribera Salud y Vox quieren seguir.
4
K
43
#4
jonolulu
#1
No estarán contentos hasta que acabe en una cuneta. La mafia funciona así, que sirva de aviso a navegantes
0
K
13
#6
Harkon
En 15 días se la vuelven a abrir otra vez, así hasta el infinito, mientras tanto el "es muy burdo pero voy con ello" seguirá con su mentira de que tenía que dimitir porque lo había dicho ella que tenía que hacer cualquier político acusado de cualquier cosa (cuando la hemeroteca deja claro que Oltra nunca dijo eso)
1
K
31
#3
elsnons
*
Con Mónica se actuó tarde pero con Contundencia que ahora está de moda decirlo así . Y ahora nada.
0
K
11
#5
paumal
Cuándo le devuelven su vida?
0
K
11
#8
Eukherio
*
Ahora falta que vuelvan a reabrirla y a archivarla de nuevo hasta que aparezca un juez dispuesto a hacer el paripé.
0
K
8
#2
Kikoncito
Que maravilla. ¿lo de las denuncia falsas? Porque denunciar sin precisar algo no se que cojones será.
0
K
7
#9
Marisadoro
#2
“Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas. El día que quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes” -
Mónica Oltra (junio-2022)
1
K
24
#7
Febrero2034
Anda, le han hecho lo mismo que ella hizo tantas veces. Me alegro que haya quedado en nada
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
