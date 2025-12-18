·
14
Intenso choque entre Alvise e Irene Montero en el Parlamento Europeo
«Lo que acabas de hacer es violencia y si te atreves a hacer esto en el Parlamento Europeo, ¡qué no harás en tu casa cuando crees que nadie te ve!».
etiquetas:
irene montero
alvise
parlamento europeo
Abcdefghijklm
Menudo trozo de mierda que es Alvise, yo no sé quién vota a gentuza como esta
tul
los que son igual de mierdas que el pero mucho mas estupidos
Votos a esa gentuza
Alvise 800.763
Irene 571.902
y? cada vez hay más gilipollas y como sigan ganado poder nos vamos a enterar, nos van a dejar sin nada,
Apostaría por que ambos bajarán o desaparecerán para las próximas
Solo verle la cara da arcadas.
También da verguenza ajena la veneración que suele exhibir belarra hacia montero.
para los retards y cuñados:
Montero se pagó la universidad gracias a las matrículas de honor.... obtuvo una ayuda para contratos predoctorales de Formación de Profesorado Universitario (FPU) en la UAM entre 2013 y 2015, consiguiendo a raíz de esta una estancia formativa en la Universidad de Harvard
Comparar a Montero con Alvise Pérez, en cualquier faceta profesional, solo evidencia un profundo retraso. Si estás leyendo esto y se te ha pasado por la cabeza la x distancia o te ves de alguna manera agraviado con la demagogia barata esa "de que llama a todos los hombres tal o pascual", tienes un serio problema intelectual, hazme caso. Cuanto antes te lo mires mejor.
Duelo de tontos
www.youtube.com/watch?v=ng8FrngZxHc
Lo que ha dicho el Alvise puede ser casualidad o causalidad pero no se puede negar que es la pareja de P.I. y que ascendio siendo ella jefa de gabinete de el a la par que se hacian pareja.
I.M. lo que ha hecho es
acusar
insinuar, ¿sin pruebas?, que es violento en la intimidad.
De 2 que viven de montar numeritos... (el lo ha provocado y ella le ha seguido el juego porque sabia que le daba reditos)
pero que tendrá que ver una relación consentida como la de Irene Montero, con una no consentida como la que denuncia ella misma. El de Alvise es un ataque personal ad hominem clásico, como nos tiene acostumbrados, para que hablemos de otra cosa menos del tema que ralmente interesa.
Ahora viene cuando Irene demuestra que no solo habla y le denuncia en el jugado ya que según ella eso es violencia
Madre mía, ya son vergonzosas las intervenciones en ese fondo y en ese tono en casa, y encima van a mostrarlo fuera...
Qué hermoso sería dedicar las instituciones políticas a hablar de política en lugar de a ponerse verdes entre ellos. Así nos va...
