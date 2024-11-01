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Putin advierte a Europa: con la ayuda con drones a Ucrania se "están arrastrando a la guerra con Rusia"

Putin advierte a Europa: con la ayuda con drones a Ucrania se "están arrastrando a la guerra con Rusia"

Rusia ha reaccionado este miércoles después de que varios países europeos se hayan ofrecido a contribuir en la producción de drones junto a Ucrania. Ante esta situación, el país de Vladímir Putin ha apostado por amenazar a Europa. Aseguran que los países serán "arrastrados a la guerra con Rusia a un ritmo cada vez más rápido".

| etiquetas: putin , europa , ucrania , rusia
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Ninethousand
Si no quiere que se le manden drones a Ucrania, siempre puede mandar la retirada de su ejército del territorio invadido y terminar con la guerra. Siempre ha estado en su mano.
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sotillo #3 sotillo
#1 Lo que no deja de ser una escalada
0 K 10
#16 Adam22
#3 No, si los rusos se van a su casa es una desescalada. Una desescalada muy necesaria.
0 K 8
#4 UserNotFound_164
#1 lo malo es que tiene otras opciones
1 K 25
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 mismo argumento que le podríamos decir a los colonos israelís.
Pero e!
1 K 40
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#8 si, y se puede utilizar y se debería

curiosamente la extrema derecha son los mismos que defienden a Putin y Netanyahu , y sus acciones

Menos en menéame :popcorn:
1 K 20
#17 Ninethousand
#8 Bueno, por mi parte yo digo lo mismo y más contra los colonos y los genocidas israelís en general, contra los imperialistas de EEUU y contra cualquiera que se crea que tiene derecho a pisotear a otros sin consecuencias. Me alegro igual de que a Rusia le molesten los drones en Ucrania, que de que a EEUU le molesten los drones en Irán.
2 K 26
security_incident #12 security_incident
#1 Me parece bien. A ver cuándo le mandamos drones a los palestinos también
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Don_Pixote #7 Don_Pixote
:-D a ver si se asoma a una ventana y se cae ya
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
Los pobres OTANazis lloran porque no les dejan llevar a cabo sus golpes de estado y limpiezas étnicas en paz.

Pobres.
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#2 guillersk
No puede ser Putin es nuestro amigo que nos da gasolina barata.

Voto bulo
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pitercio #18 pitercio *
¿Y dónde lo dice? Porque aún no he visto las declaraciones literales del pollo ni de Lavrov. De momento es una interpretación de la sexta, que cuela una frase literal, que digo yo que saldrá de algún sitio.
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Findeton #5 Findeton
Putin lleva 4 años amenazando a Europa. ¿Otra amenaza más? Me la suda bastante.
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Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#5 Trump ya amenazaba a Europa desde mucho antes con sanciones y ahora nos toca aguantarle con Groenlandia y pasarse de frenada con varios líderes europeos como Putin
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Findeton #15 Findeton
#9 ¿Qué tiene que ver Trump con que Putin invada un país europeo?
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#11 Pitchford
Putin solo tiene que hacer un ensayo nuclear en el Mediterráneo o en el Báltico y al día siguiente lo más que llega a Ucrania son paraguas. A ver cuanto aguanta sin demostrar quien manda en Europa, ahora que papaito Usa pasa bastante de nosotros.
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Find #14 Find
#11 Sí, solo tiene que hacerlo
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Sawyer76 #6 Sawyer76
¿Nos ha amenazado Putin? Creo que es la primera vez, estoy acojonado.
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menéame