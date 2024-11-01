Putin advierte a Europa: con la ayuda con drones a Ucrania se "están arrastrando a la guerra con Rusia"

Rusia ha reaccionado este miércoles después de que varios países europeos se hayan ofrecido a contribuir en la producción de drones junto a Ucrania. Ante esta situación, el país de Vladímir Putin ha apostado por amenazar a Europa. Aseguran que los países serán "arrastrados a la guerra con Rusia a un ritmo cada vez más rápido".
| etiquetas: putin , europa , ucrania , rusia
Pero e!
curiosamente la extrema derecha son los mismos que defienden a Putin y Netanyahu , y sus acciones
Menos en menéame
Pobres.
Voto bulo