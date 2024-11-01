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La publicación de un aliado de Trump sobre "detonaciones" nucleares en el estrecho de Ormuz causa revuelo [eng]

La publicación de un aliado de Trump sobre "detonaciones" nucleares en el estrecho de Ormuz causa revuelo [eng]

El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, partidario del presidente Donald Trump, compartió una publicación afirmando que las "detonaciones termonucleares" podrían crear una nueva vía marítima mientras continúan las interrupciones en el Estrecho de Ormuz en medio de la guerra con Irán. "En lugar de luchar eternamente por un cuello de botella de 34 kilómetros de ancho, abrimos un nuevo canal a través de territorio amigo. Una docena de detonaciones termonucleares y tendríamos una vía marítima más ancha que el Canal de Panamá"

| etiquetas: geopolítica , guerra , militar , armamento , escalada
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16 comentarios
19 3 0 K 205 actualidad
Comentarios destacados:    
Gry #2 Gry *
Los rusos intentaron algo parecido y solo consiguieron crear un lago radioactivo...
es.wikipedia.org/wiki/Taiga_(prueba_nuclear)
8 K 106
alehopio #5 alehopio *
La propuesta de utilizar detonaciones termonucleares para crear un canal en el Estrecho de Ormuz, es técnica y geopolíticamente inviable, conllevando riesgos inaceptables de contaminación radiactiva y destrucción de aliados.

Esta idea ignora los tratados internacionales de no proliferación y los fallidos experimentos de ingeniería nuclear de la Guerra Fría, que demostraron la incapacidad de generar canales navegables mediante explosiones.

Resulta inviable debido a la contaminación…   » ver todo el comentario
3 K 56
#12 Zamarro *
#5 Esperate que el yerno y el otro subnormal del departamento de defensa Guerra le digan algo, el tontolpijo de Trumpetas se lo crea, y la lie aun mas.
1 K 24
#1 Zamarro
Nadie al volante.
5 K 50
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
#1 Un experto en geología, se ve. Que haga PUMMMMM y hala, ya tenemos un bujero.
0 K 16
josde #8 josde
Vaya panda de cerebros retrasados mentales que hay en la política de EEUU, hasta los ex lo son.
3 K 46
joffer #3 joffer
Madre mía
2 K 45
TipejoGuti #6 TipejoGuti
No saben ni lo que es, ni lo que hace, pero tiene unas 5.200 bombas y son los únicos que ya la han usado sobre población civil...
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fofito #7 fofito
Pero que le pasa a esta gente con las bombas,están enfermos.
3 K 37
#4 DotorMaster
Una especie de amenaza velada sobre usar armas nucleares? Veremos.
1 K 31
Herumel #9 Herumel
Y señores, esto son nuestro aliados...
2 K 31
#11 marcotolo
vaya retrasados mentales,
esta basura y sus seguidores,
evidentemente son analfabetos y mezquinos,
y estan orgullosos de demostrarlo dia si y dia tambien,
que es lo peor...
2 K 30
#10 CuiProdestHocBellum
A estos, Ayuso la mata-yayos, les quiere dar una medalla. Y en Madrid, sus votontos, su partido y los medios de desinformación afines le ríen la gracia. Repito... A estos fascistas psicópatas, una presidenta de una comunidad autónoma española les quiere dar una medalla... Olé!!
2 K 27
alehopio #15 alehopio
Desde la desaparición de Netanyahu, están todos como pollo sin cabeza, empezando por Trump.
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Aokromes #14 Aokromes *
me recuerda a esto.

www.aa.com.tr/es/mundo/arabia-saudita-planea-construir-un-canal-en-su-

se podria hacer uno al norte de los emiratos arabes unidos de unos 35-40 km pero tiene pinta de ser muy montañoso.
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johel #16 johel *
Decian que esta gente no sabe como funciona el tema nuclear. Ya no es una teoria, la acaban de avalar con pruebas.


p.d. me ha recordado mucho a la deficiencia cognitiva profunda de los que disparan a los tornados.
0 K 10

menéame