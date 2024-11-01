La publicación de un aliado de Trump sobre "detonaciones" nucleares en el estrecho de Ormuz causa revuelo [eng]

El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, partidario del presidente Donald Trump, compartió una publicación afirmando que las "detonaciones termonucleares" podrían crear una nueva vía marítima mientras continúan las interrupciones en el Estrecho de Ormuz en medio de la guerra con Irán. "En lugar de luchar eternamente por un cuello de botella de 34 kilómetros de ancho, abrimos un nuevo canal a través de territorio amigo. Una docena de detonaciones termonucleares y tendríamos una vía marítima más ancha que el Canal de Panamá"
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es.wikipedia.org/wiki/Taiga_(prueba_nuclear)
Esta idea ignora los tratados internacionales de no proliferación y los fallidos experimentos de ingeniería nuclear de la Guerra Fría, que demostraron la incapacidad de generar canales navegables mediante explosiones.
Resulta inviable debido a la contaminación… » ver todo el comentario
defensaGuerra le digan algo, el tontolpijo de Trumpetas se lo crea, y la lie aun mas.
esta basura y sus seguidores,
evidentemente son analfabetos y mezquinos,
y estan orgullosos de demostrarlo dia si y dia tambien,
que es lo peor...
www.aa.com.tr/es/mundo/arabia-saudita-planea-construir-un-canal-en-su-
se podria hacer uno al norte de los emiratos arabes unidos de unos 35-40 km pero tiene pinta de ser muy montañoso.
p.d. me ha recordado mucho a la deficiencia cognitiva profunda de los que disparan a los tornados.