La publicación de un aliado de Trump sobre "detonaciones" nucleares en el estrecho de Ormuz causa revuelo [eng]

El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, partidario del presidente Donald Trump, compartió una publicación afirmando que las "detonaciones termonucleares" podrían crear una nueva vía marítima mientras continúan las interrupciones en el Estrecho de Ormuz en medio de la guerra con Irán. "En lugar de luchar eternamente por un cuello de botella de 34 kilómetros de ancho, abrimos un nuevo canal a través de territorio amigo. Una docena de detonaciones termonucleares y tendríamos una vía marítima más ancha que el Canal de Panamá"