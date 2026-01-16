Prohibido jugar al balón en el patio: el fútbol, proscrito en un colegio asturiano con el aval de la consejería

El claustro del colegio Celestino Montoto de Pola de Siero ha decidido eliminar el fútbol de su patio por falta de espacio y para generar espacios compartidos de convivencia, y a pesar de que la decisión provocó algunas quejas de familias, la consejería de Educación acaba de avalar la decisión, toda vez que el centro está actuando "conforme a la normativa vigente".