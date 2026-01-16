edición general
Prohibido jugar al balón en el patio: el fútbol, proscrito en un colegio asturiano con el aval de la consejería

El claustro del colegio Celestino Montoto de Pola de Siero ha decidido eliminar el fútbol de su patio por falta de espacio y para generar espacios compartidos de convivencia, y a pesar de que la decisión provocó algunas quejas de familias, la consejería de Educación acaba de avalar la decisión, toda vez que el centro está actuando "conforme a la normativa vigente".

nopolar #1 nopolar
Había leído "con el aval de la conserjería". Y me he dicho "claro, si en el fondo son los que mandan".
#11 encurtido
Todos los que hemos sido niños creo que entendemos los inconvenientes de jugar al fútbol en el patio durante el recreo, que básicamente es acaparar toda la pista para algo que como mucho van a jugar 10, y los pelotazos que pueden ser un problema si hay diferencia de edad.

Entiendo perfectamente que se prohíba y de hecho en el mío (en los 90s) iba a rachas aunque yo me quejara amargamente de la prohibición. Cuando sucedía algo (niño llorando por pelotazo) o había muchos niños quejándose de que estaban quedando sin patio pues se prohibía, hasta que se olvidaba a los profesores y se volvía a permitir.
TripleXXX #15 TripleXXX
#5 Una cosa es el ejercicio y otra que te den un balonazo con un misil de reglamento de esos que usan y siempre te queda la duda de si fue a propósito por maricón y preferir un deporte civilizado.

cc #11
DonNadieSoy #2 DonNadieSoy
En el colegio de mi pueblo (provincia de Leon) no se permite Fútbol en el recreo desde antes de la pandemia ya.
colipan #8 colipan
#2 de acuerdo, pero que copen el patio 10 alumnos y el resto a mirar tampoco
Milmariposas #6 Milmariposas
Luego que si los niños no se mueven lo suficiente... Y tampoco es que actualmente jueguen mucho en las calles. :'(
placeres #16 placeres
#6 ¿cuantos niños están jugando al futbol y cuantos tienen que estar pendiente que no les llegue un pelotazo? . Es un tema que siempre ha estado sobre la mesa (A veces metido en temas de feminismo), los campos de futbol ocupan demasiado espacio para el beneficio que dan en los pequeños patios de colegio.
Veelicus #21 Veelicus
#16 igual la cosa es que los colegios tengan mas espacio para jugar en vez de limitar los juegos... porque jugar al futbol es basicamente correr, que es lo que tienen que hacer los chavales/as
Milmariposas #22 Milmariposas
#16 Llámame rarita, pero todos los institutos en los que he dado clase (que han sido cinco en 25 años) tenían un mínimos de dos pistas de fútbol/baloncesto y grandes áreas de jardín para esparcimiento de los no futboleros. Lo mismo en las grandes ciudades eso es poco menos que imposible... pero en las ciudades medianas o pequeñas, es lo más normal del mundo.
#17 Druhftgckgtki
#6 como dice #9 para eso se impide el fútbol, para que todos el que no quiera jugar al futbol pueda moverse lo suficiente y no tenga que quedarse en una esquina sentado para que no le den un balonazo. Mira que yo de chaval he sido de los que jugaban a fútbol. Pero reconozco que el fútbol ocupa la mayor parte del área de recreo y creo que no es justo tampoco
#19 Jacusse
#17 eso se arregla con gente que vigile cómo se ocupa el espacio.

Hay muchas soluciones antes que tirar por la fácil de "prohibir" el fútbol...

A bote pronto: ...organizar los recreos por fases, de manera que haya espacio para otras actividades (ah, que eso obliga a reorganizar las clases? Hágase!).. Exigir un tamaño mínimo de patio al colegio que sea...
Mister_T #24 Mister_T
#19 no te flipes. Bastante organización es ya que tengan los recreos organizados por edades como para encima organizarlos por actividades.

¿Vas a reorganizar las clases de un ciclo, por ejemplo 4º a 6º según las actividades que vayan a querer hacer los alumnos ese día en un colegio que igual tiene 1 o 2 grupos por nivel? ¿Con qué profesores, por cierto, si la mayoria de los colegios ya van justísimos? Te recuerdo que, aunque los maestros sigan siendo considerados por algunos unos vagos y unos…   » ver todo el comentario
#26 Jacusse
#24 exige más recursos.
#5 Jacusse
Todo lo que sea limitar que los niños puedan hacer actividad física es un error. Y si es en deportes de equipo, aún más.

Hoy en día es casi igual de importante que sepan y hagan ejercicio regularmente que tener conocimientos académicos.
#7 oscarcr80
#5 Yo en la EGB daba 2 horas de gimnasia a la semana.
#10 Jacusse
#7 muy poco.
Battlestar #13 Battlestar
#7 Y era la única clase que deseabas que llegara xD
#9 Cuchifrito
#5 Por eso han prohibido el fútbol, para que todos puedan hacer ejercicio en el patio y no se lo impidan un par de grupitos.
#12 Jacusse
#9 a mirar los celulares.
#23 Tensk
#9 ¿Qué dices que van a hacer?
#14 Pixmac
#5 En muchos colegios el patio da para poco más que los niños que juegan al fútbol, restringiendo el espacio para otros niños que quieran jugar a otra cosa. No todo el ejercicio puede ser jugar al fútbol.
#20 Jacusse
#14 muevan el colegio a otro lugar donde te quepa un patio para poder hacer deporte.

El fútbol es la excusa. Y el básquet? Y el rugby?
Gry #29 Gry
#20 Es lo que hacen en muchos lugares, mueven los colegios e institutos a las afueras donde hay sitio para patios amplios y encima si vendes el viejo edificio en el centro para hacer viviendas hasta ganas dinero.
#3 oscarcr80 *
Dónde quedaron aquellos tiempos cuando se jugaba a las canicas o a hacer malabares con la peonza?
#4 Jacusse
#3 porque no tenían para un balón...
tetepepe #25 tetepepe
Me parece perfecto.
A mí nunca me ha gustado el fútbol, ni verlo ni mucho menos jugarlo.
Cuando era pequeño, hace unos 45 años ya, los que no jugábamos quedábamos relegados a un rinconcito de nada mientras los demás ocupaban todo el patio con sus carreras, pases, etc...
El patio debe ser para todos y quien quiera jugar a fútbol que se vaya a un polideportivo.
#28 dclunedo
#27 Si, gracias a vosotros. La diferencia es que yo aún la huelo y vosotros os la merendáis con gusto. :-D
#18 dclunedo
Y si un chaval le da un balonazo a una niña que le detengan por violencia de género... Nos vamos a la mierda.... :wall:
UsuarioXY #27 UsuarioXY
#18 tú ya lo estás.
