Prohibido jugar al balón en el patio: el fútbol, proscrito en un colegio asturiano con el aval de la consejería

El claustro del colegio Celestino Montoto de Pola de Siero ha decidido eliminar el fútbol de su patio por falta de espacio y para generar espacios compartidos de convivencia, y a pesar de que la decisión provocó algunas quejas de familias, la consejería de Educación acaba de avalar la decisión, toda vez que el centro está actuando "conforme a la normativa vigente".
Entiendo perfectamente que se prohíba y de hecho en el mío (en los 90s) iba a rachas aunque yo me quejara amargamente de la prohibición. Cuando sucedía algo (niño llorando por pelotazo) o había muchos niños quejándose de que estaban quedando sin patio pues se prohibía, hasta que se olvidaba a los profesores y se volvía a permitir.
cc #11
Hay muchas soluciones antes que tirar por la fácil de "prohibir" el fútbol...
A bote pronto: ...organizar los recreos por fases, de manera que haya espacio para otras actividades (ah, que eso obliga a reorganizar las clases? Hágase!).. Exigir un tamaño mínimo de patio al colegio que sea...
¿Vas a reorganizar las clases de un ciclo, por ejemplo 4º a 6º según las actividades que vayan a querer hacer los alumnos ese día en un colegio que igual tiene 1 o 2 grupos por nivel? ¿Con qué profesores, por cierto, si la mayoria de los colegios ya van justísimos? Te recuerdo que, aunque los maestros sigan siendo considerados por algunos unos vagos y unos… » ver todo el comentario
Hoy en día es casi igual de importante que sepan y hagan ejercicio regularmente que tener conocimientos académicos.
El fútbol es la excusa. Y el básquet? Y el rugby?
A mí nunca me ha gustado el fútbol, ni verlo ni mucho menos jugarlo.
Cuando era pequeño, hace unos 45 años ya, los que no jugábamos quedábamos relegados a un rinconcito de nada mientras los demás ocupaban todo el patio con sus carreras, pases, etc...
El patio debe ser para todos y quien quiera jugar a fútbol que se vaya a un polideportivo.