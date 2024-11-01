edición general
9 meneos
26 clics

Prohibición de despidos y sanciones a los trabajadores perjudicados por los accidentes ferroviarios

Hoy mismo se acaba de publicar y ya ha entrado en vigor un nuevo real Decreto del Gobierno dictatorial del Perrosanxe que textualmente dice lo siguiente: “Las personas trabajadoras que no hayan podido acudir presencialmente a su puesto de trabajo o iniciar su prestación laboral con puntualidad como consecuencia de los accidentes ferroviarios a los que se refiere el artículo uno o de las alteraciones del servicio a las que se refiere la disposición adicional segunda no podrán ser sancionadas por la empresa ni sufrir perjuicio alguno en su rel...

| etiquetas: laboro , accidente , tren , ferroviario
7 2 1 K 107 politica
3 comentarios
7 2 1 K 107 politica
Mountains #1 Mountains *
Hay que proteger a las víctimas del accidente en todos los ámbitos, también el laboral, por supuesto.

Seguro que PP y VOX hubieran hecho lo mismo, como buenos patriotas que son. [modo ironic off]
1 K 32
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 Uno de ellos (que entonces tenía al otro metido dentro), ya demostró en la crisis del 2008 que su modelo era proteger empresas a costa de trabajadores.

Esto es justo lo contrario. Y por lo visto en pandemia, parece que este modelo funciona mejor.
0 K 12
#2 asgard_gainsborough
Tenía yo entendido que de hace ya mucho tiempo, si te retrasabas por culpa del transporte público, puedes pedir justificante, y entregarlo al trabajo, precisamente para evitar sanciones o cosas de estas.
0 K 10

menéame