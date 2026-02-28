El primer ministro británico confirma la participación en el conflicto militar

Starmer afirmó que los aviones británicos «se encuentran hoy en el cielo» de Oriente Medio «en el marco de operaciones defensivas regionales coordinadas para proteger a nuestro pueblo, nuestros intereses y nuestros aliados». La cadena de televisión subraya que el Reino Unido no participó en los ataques contra Irán. Tras criticar la «peligrosidad» de Irán, Keir Starmer señaló que «está claro que nunca se les debe permitir desarrollar armas nucleares. Este sigue siendo el objetivo principal del Reino Unido y de nuestros aliados, incluidos los...
¡¡¡Defensivas!!! ¿¿¿Defensivas??
Manda hue.....
Para lo que sirven las ideologías eh. Para limpiarse el asshole
elineanoticias.com/australia-apoya-el-ataque-de-eeuu-en-teheran/
Canadá también apoya el ataque
xeu.mx/internacional/1408923/canada-y-australia-apoyan-el-ataque-de-eu
Otra fuente de este comunicado: p.dw.com/p/59aR5
Macron ha dicho que no está en los ataques pero que está siguiéndolos.
"France was not informed nor involved in strikes against Iran, Macron says
President Emmanuel Macron said that France was neither told in advance nor involved in the strikes against Iran." www.france24.com/en/asia-pacific/20260228-live-israel-says-launched-pr
Falta la postura de Alemania que parece que no está participando.