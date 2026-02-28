edición general
El primer ministro británico confirma la participación en el conflicto militar

Starmer afirmó que los aviones británicos «se encuentran hoy en el cielo» de Oriente Medio «en el marco de operaciones defensivas regionales coordinadas para proteger a nuestro pueblo, nuestros intereses y nuestros aliados». La cadena de televisión subraya que el Reino Unido no participó en los ataques contra Irán. Tras criticar la «peligrosidad» de Irán, Keir Starmer señaló que «está claro que nunca se les debe permitir desarrollar armas nucleares. Este sigue siendo el objetivo principal del Reino Unido y de nuestros aliados, incluidos los...

Uge1966 #1 Uge1966
«en el marco de operaciones defensivas regionales coordinadas...»

¡¡¡Defensivas!!! ¿¿¿Defensivas??

Manda hue..... :wall:
#7 guillersk
#1 Estarán defendiendo Israel del ataque de los ayatolás
makinavaja #8 makinavaja
#1 Los piratas se apuntan a todo...
#15 amusgada
#1 chí, es como la canción, ¿qué harías tú, en un ataque preventivo de la URSS? Irak vibes.
wata #2 wata
Los británicos como siempre siendo los pelos del culo de los yankis.
Herumel #10 Herumel
#2 Queda claro que no deben volver a la UE? Que serán el infiltrado del fascismo?
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#10 A mi lo que me queda claro es que de momento somos aliados de esta gente que parece querer provocar una guerra mundial y gracias a los que gobiernan Europa la cosa va a seguir así.
#16 amusgada
#10 tiene nombre "special friendship". Y que es un peazo sionista el Starmer que tela, claro. Por algo se cargaron a Corbyn que al menos no daba vergüenza verle por "antisemita"
Torrezzno #6 Torrezzno *
Y estos son los laboristas. La izquierda, el PSOE anglo. Primero la fascistada de la verificación de edad, luego bombardear países dejados de la mano de Dios.

Para lo que sirven las ideologías eh. Para limpiarse el asshole
pitercio #3 pitercio
A ver, se daba por descontado, si ahí está hasta el hermano del rey en la lista de Epstein. Estos van donde Netanyahu diga.
Io76 #4 Io76
Los británicos están detrás de todas estas mierdas, y los derechuzos patrioteros espagñoles les lamen las botas a diario.
#13 luckyy
Qué asco dan los politicos neoliberales
#18 amusgada
#14 lo de Carney sí que me dejó loca cuando vi el comunicado o_o ¿qué aliados tiene por ahí pa ponerse así?
#5 soberao *
Hace 4 horas en un comunicado decían que no estaban implicados: www.meneame.net/story/alemania-francia-inglaterra-hacen-condena-conjun
Otra fuente de este comunicado: p.dw.com/p/59aR5
Macron ha dicho que no está en los ataques pero que está siguiéndolos.
"France was not informed nor involved in strikes against Iran, Macron says
President Emmanuel Macron said that France was neither told in advance nor ⁠involved in the strikes against Iran." www.france24.com/en/asia-pacific/20260228-live-israel-says-launched-pr
Falta la postura de Alemania que parece que no está participando.
BastardWolf #12 BastardWolf
Este medio es de fiar? Alguna fuente mas?
#9 pirat
No falla
