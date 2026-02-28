Alemania, Francia e Inglaterra condena a Irán en una declaración conjunta por ataques a países de la zona (eng)

Los tres países europeos afirmaron que Teherán «debe abstenerse de llevar a cabo ataques militares indiscriminados». «Pedimos que se reanuden las negociaciones e instamos a los líderes iraníes a buscar una solución negociada. En última instancia, se debe permitir al pueblo iraní decidir su futuro» .La declaración del canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer afirmaba que ninguno de sus países había participado en los ataques, pero que todos estaban en contacto con EE.UU.
| etiquetas: alemania , francia , inglaterra , condena , irán
Y aún más que ni condenan ni mencionan el ataque de EEUU e Israel contra una escuela de niñas que ya van más de 90 asesinadas. ¡Qué barbaridad!
Por cierto, ya hay videos de ese asesinato de EEUU e Israel contra las niñas y, ya os lo digo, ¡No lo veáis los que seáis un poco sensibles! ¡No lo veáis!
Yo lo puesto y no he podido verlo más de 5 segundos. Me ha dejado impactado. Ufff.
Cuando se trata de USA e Israel, la prensa adjetiva de una manera: "ataques preventivos", "objetivos militares", etc. En el caso de Irán, la respuesta son "ataques indiscriminados", claro que sí.
Lo de la escuela fue intencionado
No puedes pedir que Irán ponga la otra mejilla como si fuera su misión el recibir sin respuesta.
Queda por ver los que están con Irán porque estos tres mediocres han dicho que para adelante.
Europa tiene que distanciarse de EE.UU. e Israel porque nada va a salir bien.
En todo caso, dado que estás tan preocupado por las vidas iraníes, imagino que podrás poner los enlaces a tus comentarios expresando tu horror y condena por la matanza de civiles iraníes por el régimen de los Ayatolás el mes pasado. ¿Verdad?
Porque yo no los encuentro:
