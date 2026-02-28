edición general
Alemania, Francia e Inglaterra condena a Irán en una declaración conjunta por ataques a países de la zona (eng)

Los tres países europeos afirmaron que Teherán «debe abstenerse de llevar a cabo ataques militares indiscriminados». «Pedimos que se reanuden las negociaciones e instamos a los líderes iraníes a buscar una solución negociada. En última instancia, se debe permitir al pueblo iraní decidir su futuro» .La declaración del canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer afirmaba que ninguno de sus países había participado en los ataques, pero que todos estaban en contacto con EE.UU.

magnifiqus #1 magnifiqus
¿Indiscriminados? Si están apuntando a bases de USA, que son quienes han empezado los ataques :palm:
#2 soberao *
#1 Es un documento oficial que estos tres han consensuado, que cada uno piense lo que quiera, pero este es el nivel.
Spirito #6 Spirito *
#2 Me parece vergonzoso. Increíble.

Y aún más que ni condenan ni mencionan el ataque de EEUU e Israel contra una escuela de niñas que ya van más de 90 asesinadas. ¡Qué barbaridad!

Por cierto, ya hay videos de ese asesinato de EEUU e Israel contra las niñas y, ya os lo digo, ¡No lo veáis los que seáis un poco sensibles! ¡No lo veáis!

Yo lo puesto y no he podido verlo más de 5 segundos. Me ha dejado impactado. Ufff.

HdlgP!!!!!
magnifiqus #23 magnifiqus
#18 ¿Se sabe si han ya condenado el ataque injustificado de USA e Israel en medio de unas conversaciones de paz? ¿O la matanza en una escuela de niñas? ¿O solo estamos ante otro burdo e irrelevante ejercicio de hipocresía y lameculismo?
suppiluliuma #26 suppiluliuma
#23 Espera que llame a mis contactos en los gobiernos de Alemania, Francia e Inglaterra, y les pregunto. Tranquilo, cuando tenga noticias de ellos, les aviso.
magnifiqus #33 magnifiqus
#26 Da igual, lo que diga Europa aquí es irrelevante. A lo único que pueden aspirar es a ponerse en el lado correcto de la historia, y poco más.
#19 unomas23
#6 Esto es insoportable ya.
platypu #3 platypu
#1 han caido drones en un hotel de dubai y otro en la terminal del aeropuerto de Kuwait
magnifiqus #21 magnifiqus
#3 Claro, porque los ataques de Israel y USA han sido seleccionados con escrupulosa precisión. Todos han impactado en objetivos militares, y no se han registrado bajas civiles, ¿verdad? De hecho han atacado en sábado para evitar una masacre. ¿O era para no afectar a la bolsa?

Cuando se trata de USA e Israel, la prensa adjetiva de una manera: "ataques preventivos", "objetivos militares", etc. En el caso de Irán, la respuesta son "ataques indiscriminados", claro que sí.
#31 chavi
#21 Pues si. Escrupulosa precisión.

Lo de la escuela fue intencionado
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 No les jodas el relato.
#7 guillersk
#1 in-dis-cri-mi-na-dos
JuanCarVen #34 JuanCarVen
#1 Este es el cinismo de quien nos gobierna, por dios que salga Borrel que últimamente estaba en modo sincero, dando una opinión cruda, sin florituras.
#8 Suleiman
Patético, menudos lacayos de EEUU... Y encima tiene los santos cojones de decir que no se defiendan... Pueden decir lo mismo de Ucrania?
#36 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#8 Ya le dijeron a China que no hicera nada, cuando le pusieron los aranceles los USA. Menudos lametraserillos al servicio del amo.
Bonzaitrax #13 Bonzaitrax
"En última instancia, se debe permitir al pueblo iraní decidir su futuro.", pues las tres putitas nunca han dicho lo mismo del pueblo palestino. Van ejecutados más de 64.000 niños palestinos por los nazis de la estrella de David.
Veelicus #10 Veelicus
Estamos en el bando de los malos, es una pena, pero asi es, que triste la UE la mierda que es.
#14 soberao *
#10 Esto no es la UE porque UK no está, ni estos tres tienen representación para representar al resto en esto, pero dejan claro que serán los siguientes en unirse en el bombardeo contra Irán porque el no condenar a Israel ni a EE.UU los hace cómplices porque no condenan a los culpables.
No puedes pedir que Irán ponga la otra mejilla como si fuera su misión el recibir sin respuesta.

Queda por ver los que están con Irán porque estos tres mediocres han dicho que para adelante.
#15 DotorMaster
#10 en la UE gobierna el partido popular europeo
#9 senafactual
Pa cagarse! xD Estos últimos años la política europea está siendo surrealista.
Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
Europa siempre sumisa a EE.UU. ¿Donde está el derecho internacional? ¡Que manera de pisotearlo por país Europa es irrelevante!
Europa tiene que distanciarse de EE.UU. e Israel porque nada va a salir bien.
#16 luckyy
Cuandi vamos a echar ca toda esta gentuza de Europa???
#17 unomas23
Qué puta vergüenza. No hay derecho a tanta sinrazón.
DDJ #30 DDJ
La única explicación que le doy a los que han firmado esas declaraciones es que salen en los papeles de Epstein que aún no se han publicado y que poseen los mejores "amigos" de Epstein: Trump e Israel.

No le veo otra explicación
#29 Nusku *
#28 Qué pasa que necesitáis un currículum de comentarios para ver si alguien condena el régimen iraní?

Tan infantiloide eres?
#24 Kuruñes3.0
xD xD xD xD
Panda lameculos
cocolisto #37 cocolisto
Malnacidos unidos.
JuanCarVen #35 JuanCarVen
no hay bando que no sea de los malos.
#27 DenisseJoel
No sé si la UE existe todavía... El hecho de que dos de los países más importantes se alíen con una potencia extranjera para emitir una declaración tan vergonzosa no habla nada bien de la salud de la Unión.
Findeton #4 Findeton
Están cagados y no quieren que células durmientes iraníes atenten en Europa.
Supercinexin #22 Supercinexin
#4 Células durmientes alienígenas. Iraníes no: alienígenas. Alienígenas comunistas-islamistas.
suppiluliuma #20 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM creen que el único con derecho a matar iraníes es el gobierno iraní. :troll:
#25 Nusku
#20 Como si os importaran 2 cojones las muertes causadas por un bando u otro.

A quién coño pretendéis engañar!
suppiluliuma #28 suppiluliuma
#25 Gracias por usar conmigo el plural mayestático, pero me temo que no pertenezco a la realeza.

En todo caso, dado que estás tan preocupado por las vidas iraníes, imagino que podrás poner los enlaces a tus comentarios expresando tu horror y condena por la matanza de civiles iraníes por el régimen de los Ayatolás el mes pasado. ¿Verdad?

Porque yo no los encuentro:

meneame.net/search?q=Irán+iraníes&w=comments&h=&o=date&a
#32 chavi
#20 Veeeeeenga, tu también pueeedes...

Alistate y pallá a pegar tiros
