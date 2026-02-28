Alemania, Francia e Inglaterra condena a Irán en una declaración conjunta por ataques a países de la zona (eng)

Los tres países europeos afirmaron que Teherán «debe abstenerse de llevar a cabo ataques militares indiscriminados». «Pedimos que se reanuden las negociaciones e instamos a los líderes iraníes a buscar una solución negociada. En última instancia, se debe permitir al pueblo iraní decidir su futuro» .La declaración del canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer afirmaba que ninguno de sus países había participado en los ataques, pero que todos estaban en contacto con EE.UU.