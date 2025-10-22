edición general
10 meneos
12 clics
El presidente de Mercadona: «Pagar impuestos es una cosa muy buena y muy sana»

El presidente de Mercadona: «Pagar impuestos es una cosa muy buena y muy sana»

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha destacado este miércoles que pagar impuestos es «una cosa muy buena y muy sana» y que «el problema no es pagar mucho, el problema es cómo se gestiona». «Todos tenemos pagar impuestos, es una cosa muy buena y muy sana y hay que estar muy orgullosos»,

| etiquetas: juan roig , impuestos , mercadona
8 2 0 K 100 actualidad
29 comentarios
8 2 0 K 100 actualidad
Comentarios destacados:    
fareway #1 fareway
Cuidar a los empleados y no tratarlos como esclavos también lo es.
6 K 67
Findeton #9 Findeton
#1 Mercadona paga más a sus empleados que el resto de supermercados.
0 K 10
fareway #13 fareway *
#9 Nadie ha hablado de dinero, @Findeton. Imagino que tus gafas "ultraliberales" no te dejan ver más allá que dinero contante y sonante. Hay otras cosas - que Milei también desconoce -
0 K 16
Findeton #16 Findeton
#13 ¿Entonces te parece bien que en Día o Alcampo cobren menos?
0 K 10
fareway #20 fareway
#16 Me parece bien que cumplan la ley, que paguen lo que tienen que pagar por convenio y que el trato al trabajador sea correcto. Sin amenazas por estar de baja médica, ni amenazas de despido por no trabajar en plena DANA: respetando al trabajador.

Sé que todo esto te suena a milonga kirchnerista pero es España.
0 K 16
Findeton #23 Findeton
#20 No, a mi me parece bien que pagen MÁS que lo que dice el convenio. Y encima, pagando más, aun así son el supermercado con más rentabilidad. Pagar más a los empleados los hace más productivos.
0 K 10
fareway #25 fareway
#23 Hablar contigo es como dejar entrar en el comedor de casa a un testigo de gehová y esperar que te hable del tiempo.
0 K 16
lonnegan #14 lonnegan
#9 No todo se resume en el sueldo
0 K 11
Findeton #17 Findeton
#14 Entonces bajemos el SMI.
0 K 10
lonnegan #18 lonnegan *
#17 No veo la relación. Pagar un sueldo decente no te exime de respetar los derechos de tus trabajadores. Cosa por la cual Mercadona ha sido denunciada muchas veces.
0 K 11
Findeton #21 Findeton
#18 Si no todo es el sueldo, entonces por qué lo criticarías.
0 K 10
#19 fremen11
#9 Y les permite sindicarse??
0 K 7
obmultimedia #29 obmultimedia
#9 para empezar, a los nuevos les paga el SMI, si pasas de X años te van subiendo el salario, como tengas una sola baja te ponen la cruz y te empiezan a putear hasta el punto de o dimites o te montan un despido disciplinario falso.
Mercadona no es una empresa, es una Secta, ahh, y como tengas más de 30a no eres rentable.
0 K 11
#7 sarri *
Yo sólo venia a dejar esta imagen por aquí

Y recordad amigos: No compréis en Mercadona!  media
3 K 48
panda23 #10 panda23
#7 mejor le dejo el dinero a los gabachos o a los alemanes, claro que sí camarade.
0 K 6
Alegremensajero #12 Alegremensajero
#10 Yo mejor se lo dejo a la frutera de abajo de mi casa y al carnicero y pescadero de la plaza de abastos cercana a mi casa también.
0 K 7
panda23 #15 panda23
#12 el fuetero te vende también el friegasuelos?
0 K 6
Alegremensajero #22 Alegremensajero
#15 No, ese el moro de al lado justo de la frutería.
0 K 7
panda23 #27 panda23
#22 yo prefiero dar mi dinero a mis vecinos que trabajan en el Mercadona, cuestión de prioridades.
0 K 6
Alegremensajero #28 Alegremensajero *
#27 Tu prefieres hacer más rico a Roig que a tus vecinos que tienen tiendas de barrio, para ahorrarte 5 euros, que no somos gilipollas. Cuestión de prioridades...
0 K 7
ubiquae #24 ubiquae
#10 mírate el origen de los productos de mercadona, lo que vas a encontrar te sorprenderá
0 K 10
panda23 #26 panda23
#24 lo que yo compro ahí la mayoría español.
0 K 6
mahuer #6 mahuer
Aquí van sus impuestos que no paga.  media
1 K 29
#3 Jodere
Lo dice uno que vive en Valencia, de como se gestionan los impuestos. xD
1 K 21
#4 z1018
a alguno les ha dado la mañana.

Seguro que es el tema central de las tertulias de Ana Rosa y Griso y que acabarán dándole la razón y que ellos siempre han defendido lo mismo.
1 K 21
satchafunkilus #11 satchafunkilus *
#4 Para el carro, que esto es como cuando algunos negaban el cambio climático y luego, cuando era evidente, decían que si, que existe, pero no es por culpa del hombre.

Pues esto igual. Pagar impuestos está mal, luego gobiernan los suyos y cobran tantos más, entonces el problema ya no son los impuestos, sino como se gestionan. No vaya a ser que tengan que reconocer que han metido la pata.
0 K 7
Torrezzno #2 Torrezzno *
Pues si, el problema es como se gestionan los impuestos. No se a que esperan para implementar blockchain y que hasta el ultimo céntimo de nuestros impuestos esté auditado
0 K 20
Gotsel #5 Gotsel *
Este tipo tiene muy mala por estos lares. A ver cómo gestiona la comunidad estas opiniones...
0 K 14
Alegremensajero #8 Alegremensajero
#5 A mi sus opiniones me sudan las gónadas, como dice el evangelio: "por sus frutos los conoceréis". Y este es el que en plena dana en Valencia tenía a los repartidores trabajando y jugándose la vida para aumentar sus beneficios, esos son sus frutos, y son despreciables.
0 K 7

menéame