El presidente de Mercadona: «Pagar impuestos es una cosa muy buena y muy sana»

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha destacado este miércoles que pagar impuestos es «una cosa muy buena y muy sana» y que «el problema no es pagar mucho, el problema es cómo se gestiona». «Todos tenemos pagar impuestos, es una cosa muy buena y muy sana y hay que estar muy orgullosos»,
Sé que todo esto te suena a milonga kirchnerista pero es España.
Mercadona no es una empresa, es una Secta, ahh, y como tengas más de 30a no eres rentable.
Y recordad amigos: No compréis en Mercadona!
Seguro que es el tema central de las tertulias de Ana Rosa y Griso y que acabarán dándole la razón y que ellos siempre han defendido lo mismo.
Pues esto igual. Pagar impuestos está mal, luego gobiernan los suyos y cobran tantos más, entonces el problema ya no son los impuestos, sino como se gestionan. No vaya a ser que tengan que reconocer que han metido la pata.