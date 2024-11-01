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Pregunta: “¿Considera aceptable que Trump diga: ‘Bien. Robert Mueller ha muerto’?” Bessent: “Todos deberíamos tener un poco de empatía por lo que se le ha hecho a Trump y a su familia.” [ENG]

Pregunta: “¿Considera aceptable que Trump diga: ‘Bien. Robert Mueller ha muerto’?” Bessent: “Todos deberíamos tener un poco de empatía por lo que se le ha hecho a Trump y a su familia.” [ENG]  

Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los EEUU: “Creo que, dado lo que se le ha hecho al presidente Trump y a su familia, es imposible para cualquiera de nosotros entender por lo que ha pasado”. Periodista: “Entonces, ¿no cree que haya nada malo en la publicación que dice: ‘Bien. Robert Mueller ha muerto’?" Bessent: “Creo que todos deberíamos tener un poco de empatía por lo que se le ha hecho a él y a su familia”

| etiquetas: bessent , robert , mueller , trump , nbc , welker
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
themarquesito #2 themarquesito
Scott Bessent es un sinvergüenza, y me quedo corto con el calificativo.
7 K 139
#8 sliana
#2 está mirando por su culo. Es lo que Isra con los tiranos y mafiosos, si no les bailas el agua estás muerto tú también.
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#7 casicasi
Un psicópata hablando de sentimientos.
2 K 40
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Los poderosos y la empatía.
 media
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karakol #9 karakol
Del pedófilo naranja no se espera nada, pero es que de cualquiera de su gabinete piara, tampoco.

Realmente, tiene mérito reunir a tantas malas personas bajo el mismo techo.
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#11 CuiProdestHocBellum
#9 Hoy en día es más fácil de lo que pensamos. Solo tienes que ver como arropan y aplauden a Mazón decenas de malnacidos en los comités y reuniones del PP. . . Solo con esa imagen, sabiendo que hay tanta gente muerta por culpa de seres tan inútiles y abyectos, no ilustra hasta dónde hemos llegado.
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#10 CuiProdestHocBellum
Lo de los yankis MAGA es delirante, pero en general la gente de derechas es así. Hay algo en su cerebro que les hace defender a los "suyos", por muy hijos de puta y miserables que sean. Cualquier cosa que puedan considerar una ofensa, por nimia que sea, hará que sirva de excusa para las maldades más atroces. Es la "conciencia de clase" que nosotros hemos olvidado. Todos creemos clase media, pero los de arriba lo tienen claro. Son ellos Vs nosotros. Ni la moral, ni la ética…   » ver todo el comentario
1 K 19
alfre2 #5 alfre2
“Empatía Misco”, mascullan desde Palestina.
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aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"todos deberíamos tener un poco de empatía por lo que se le ha hecho a él y a su familia"
Que se le ha hecho exactamente?
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#3 NanakiXIII
#1 La más horrible de las torturas: millonarios.
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#1 pues lo que no se le ha hecho es meterlo en la cárcel por el Asalto al Capitolio o las presiones al gobernador de Georgia para buscar votos o una investigación por sus vínculos con el pederasta Epstein
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Andreham #12 Andreham
Aaaah, pero si un rojo de mierda pone "Bien. Charlie Kirk ha muerto." hay que encarcelar a toda la izquierda mundial, fusilar a todos los periodistas de izquierdas, prohibir usar la mano izquierda, y bombardear todos los países socialistas del planeta porque joder, la izquierda siempre celebrando la muerte de la gente, cómo les vamos a votar con tanto odio que destilan.
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karaskos #13 karaskos
Menuda cosecha de escoria ultra que disfruta el mundo hoy día :palm:

Empatía dice, el cara guiñol hijo puta.
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menéame