Pregunta: “¿Considera aceptable que Trump diga: ‘Bien. Robert Mueller ha muerto’?” Bessent: “Todos deberíamos tener un poco de empatía por lo que se le ha hecho a Trump y a su familia.” [ENG]  

Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los EEUU: “Creo que, dado lo que se le ha hecho al presidente Trump y a su familia, es imposible para cualquiera de nosotros entender por lo que ha pasado”. Periodista: “Entonces, ¿no cree que haya nada malo en la publicación que dice: ‘Bien. Robert Mueller ha muerto’?" Bessent: “Creo que todos deberíamos tener un poco de empatía por lo que se le ha hecho a él y a su familia”