Las predicciones climáticas de los ’90 sobre el nivel del mar han resultado ser sorprendentemente precisas  

Una frase que escuchamos a menudo es la de «Dato mata Relato» en referencia a que la fría realidad de las cifras, las evidencias y, en definitiva, los hechos contrastados terminan por imponerse a cualquier narrativa inventada, tergiversada o incluso manipulada ideológicamente. Es posible que en otros tiempos, menos convulsos y complejos, esa cita tuviese razón de ser pero, en nuestros días, se derrumba en medio de la avalancha de infoxicación y la creciente capacidad para crear noticias falsas, muy creíbles y de rápida propagación
| etiquetas: predicciones , clima , 90
Y abajo tampoco mires
pero si se da el aviso cuando la AEMET lo mandó, 8 días antes, el consumo se cae,e l turismo para en el puente de octubre
El 7 de noviembre igual, el 1 de julio igual, siempre tarde no molestemos el consumo
No es dejar de consumir, es dejar de matar