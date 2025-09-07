edición general
Las predicciones climáticas de los ’90 sobre el nivel del mar han resultado ser sorprendentemente precisas

Las predicciones climáticas de los ’90 sobre el nivel del mar han resultado ser sorprendentemente precisas  

Una frase que escuchamos a menudo es la de «Dato mata Relato» en referencia a que la fría realidad de las cifras, las evidencias y, en definitiva, los hechos contrastados terminan por imponerse a cualquier narrativa inventada, tergiversada o incluso manipulada ideológicamente. Es posible que en otros tiempos, menos convulsos y complejos, esa cita tuviese razón de ser pero, en nuestros días, se derrumba en medio de la avalancha de infoxicación y la creciente capacidad para crear noticias falsas, muy creíbles y de rápida propagación

8 comentarios
Gry #1 Gry
No no no no! Hay que escogitar las predicciones que han resultado erróneas para probar que el Cambio Climático no está ocurriendo. ¡Mirad, fulano dijo que el mar iba a subir 50cm y solo ha subido 30!
javierchiclana #2 javierchiclana
2 minutos tarde. Estaba preparándola para enviarla. Esta iba a ser mi entradilla: ...a finales de nuestro siglo XXI, el nivel del mar aumentará (según el SSP en el que nos encontremos) entre 75 centímetros y un metro. Para finalizar «tenemos que ser conscientes de que cada una de esas proyecciones tiene asociada una incertidumbre es decir, siempre hay proyecciones por debajo y por encima de ese valor promedio de la proyección. Cuando hablamos de un metro en el peor escenario, más o menos a finales de siglo, incluso eso se puede ir por encima o quedarse algo por debajo»...
Metabarón #3 Metabarón
Playa en Palencia.
javierchiclana #4 javierchiclana
Los estudios de inundabilidad en la costa se ven altamente afectados por la subida del nivel del mar. El ordenamiento urbanístico de hoy es fundamental para ahorrar recursos y salvar vidas en el futuro.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 estamos apañaos entonces
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
No mires arriba, sigue consumiendo que se hunde el chiringuito

Y abajo tampoco mires
#7 jjmf
#6 El problema es que aunque tú dejes de consumir ya hay 8000 millones de personas en el mundo y mañana aún habrá más.
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#7 no es que deje de consumir yo, es que se tomen medidas, por ejemplo avisar de las riadas y que no mueran 800 personas

pero si se da el aviso cuando la AEMET lo mandó, 8 días antes, el consumo se cae,e l turismo para en el puente de octubre

El 7 de noviembre igual, el 1 de julio igual, siempre tarde no molestemos el consumo

No es dejar de consumir, es dejar de matar
