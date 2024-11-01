edición general
PP y Vox respaldan los bombardeos contra Irán: "El mundo está mejor sin los ayatolás, sabemos de qué lado estamos

Carmen Fúnez asegura que el Gobierno "está pasando por una mala racha porque sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de WhatsApp"

Anfiarao
De verdad los españoles nos merecemos está mediocridad regre?

cenutrios_unidos
#3 Lo que no se dan cuenta estos hijos de puta es que se puede estar en contra del régimen de los Ayatolás y en contra de los bombardeos de EE.UU que solo buscan más petróleo y de paso tapar las miserias de Epstein que siguen a Trump.

fremen11
#3 A 23 millones de españoles es lo que les mola según un militar senil.....

KLKManin
#3 Si la mayoría lo quiere, sí.

Mangione
sabemos de qué lado estamos  media

MiguelDeUnamano
#8 Del de Marruecos también. xD xD xD  media

Mangione
#23 ¿Y qué va a decir un borracho nazi como él?
Cosas de borrachos nazis...

Sinfonico
Ef fundo esfá mefor fin lof ayatolaf ( la polla de Trump, que no les deja hablar claro)

harverto
Vendidos a Estados Unidos y su cruzada genocida

eltxoa
No pierden oportunidad de traicionar a España!

vicus.
También se estaba mejor sin los chavistas y los han pusto a gobernar Venezuela, también estábamos mejor sin lo taibannes y los han puesto a gobernar Afganistán. A EEUU le importa una mierda la libertad y el progreso de los demás, lo único que les importa es el progreso de ellas y lo de la libertad ya veremos...Así que menos cuento que ya no cuela..

manbobi
Con lo de Rusia Ucrania vox y sus descerebrados no lo tuvieron tan claro al principio.

rutas
"sabemos de qué lado estamos"

En el lado de los lamebotas, como siempre. Lo que digan el amo sionista y su matón yanqui. Cero sorpresas.

kreator
pues nada, ya tenemos tema para las hormigas y los avistadores de ovnis, blanqueo a la carta

Mangione
Un ataque ilegal que golpea un colegio, se carga más de un centenar de niñas, y esa mandril con gafas ...señora sale con sus dos ovarios bien gordos a ser portavoz del patriarcado fascista y decir que saben de qué lado están.

Putos terroristas nazis.

cocolisto
No creo que a estos cobardes colaboradores de asesinos les falte mucho para pedir que bombardeen España para acabar con la dictadura de Perrosanchez.
Las muertes de inocentes,incluidos sus hijos,familiares o ellos mismos sería por una buena causa.

Arzak_
"Los monstruos excepcionales siempre tuvieron la ayuda de los imbéciles" {0x1f60e}

Bien y mejor explicado aquí: vm.tiktok.com/ZNRanSs4t/

MenéameApesta
Si se puede matar para que el mundo sea mejor vosotros sobráis todos.

pirat
Otra que con las prisas se olvida el cerebro en la mesita de noche.
Veremos a quien culpan tras la anexión forzosa de Groenlandia y si siguen en el "lado bueno"...

pitercio
Joder, no se ve ya ni un presunto dirigente sincero que no sea un psicópata.

Escafurciao
El mundo está mejor sin religiones, eso sí es cierto.

pirat
#5 Sin religiosos peligrosos

arreglenenlacemagico
otra vez pedro haciendo el Bobo ,que les dejen reventar las 100 lanzaderas que les quedan y luego les hechas pero no antes que luego el ayatola se vuelve loco y tira misiles a toda europa , bueno la prueba es que atacado hasta los paises que eran neutrales o donde incluso negociaban a esta gente no se le puede dejar ni un misil o no le vale la prueba de que esten las alertas antiterroristas en europa ahora mismo para saber lo que puede pasar

Tkachenko
#17 aprende a escribir

Javi_Pina
El mundo también estaría mejor sin sionistas, donde nos lleva eso.... ?

JackNorte
Sabemos que estais del lado de los genocidas y de quienes los sustentan.

mecheroconluz
Del lado de los fascistas.

FunFrock
Hace un año algunas se cortaron 1 pelo del flequillo x las mujeres de irán...
No entiendo como eso no hizo caer el régimen

Andreham
"El mundo está mejor sin los herederos del franquismo", si lo dice por ejemplo Francia, los lloros serían épicos.

hazardum
Me hubiera gustado ver, que dirían estos trumpistas lameculos si Pedro Sánchez hubiera estado de acuerdo con estos ataques, y que se habrian inventado para llevar la contraria a Pedro, en este caso lo tienen muy fácil, porque pueden criticar a Sánchez a la vez que siguen lamiendo el ojete a trump y sin despegar la lengua.


