21
meneos
27
clics
PP y Vox respaldan los bombardeos contra Irán: "El mundo está mejor sin los ayatolás, sabemos de qué lado estamos
Carmen Fúnez asegura que el Gobierno "está pasando por una mala racha porque sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de WhatsApp"
|
etiquetas
:
guerra
,
otan
,
pp
,
vox
,
irán
,
eeuu
,
sionismo
17
4
0
K
130
actualidad
30 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#3
Anfiarao
De verdad los españoles nos merecemos está mediocridad regre?
15
K
216
#14
cenutrios_unidos
#3
Lo que no se dan cuenta estos hijos de puta es que se puede estar en contra del régimen de los Ayatolás y en contra de los bombardeos de EE.UU que solo buscan más petróleo y de paso tapar las miserias de Epstein que siguen a Trump.
4
K
68
#18
fremen11
#3
A 23 millones de españoles es lo que les mola según un militar senil.....
2
K
35
#19
KLKManin
#3
Si la mayoría lo quiere, sí.
0
K
7
#8
Mangione
sabemos de qué lado estamos
6
K
85
#23
MiguelDeUnamano
#8
Del de Marruecos también.
1
K
23
#27
Mangione
*
#23
¿Y qué va a decir un borracho nazi como él?
Cosas de borrachos nazis...
1
K
23
#6
Sinfonico
Ef fundo esfá mefor fin lof ayatolaf ( la polla de Trump, que no les deja hablar claro)
5
K
78
#4
harverto
*
Vendidos a Estados Unidos y su cruzada genocida
4
K
67
#7
eltxoa
No pierden oportunidad de traicionar a España!
3
K
59
#24
vicus.
También se estaba mejor sin los chavistas y los han pusto a gobernar Venezuela, también estábamos mejor sin lo taibannes y los han puesto a gobernar Afganistán. A EEUU le importa una mierda la libertad y el progreso de los demás, lo único que les importa es el progreso de ellas y lo de la libertad ya veremos...Así que menos cuento que ya no cuela..
1
K
38
#1
manbobi
Con lo de Rusia Ucrania vox y sus descerebrados no lo tuvieron tan claro al principio.
1
K
32
#10
rutas
"sabemos de qué lado estamos"
En el lado de los lamebotas, como siempre. Lo que digan el amo sionista y su matón yanqui. Cero sorpresas.
1
K
31
#9
kreator
pues nada, ya tenemos tema para las hormigas y los avistadores de ovnis, blanqueo a la carta
1
K
30
#16
Mangione
*
Un ataque ilegal que golpea un colegio, se carga más de un centenar de niñas, y esa
mandril con gafas
...
señora
sale con sus dos ovarios bien gordos a ser portavoz del patriarcado fascista y decir que
saben de qué lado están.
Putos terroristas nazis.
1
K
28
#25
cocolisto
No creo que a estos cobardes colaboradores de asesinos les falte mucho para pedir que bombardeen España para acabar con la dictadura de Perrosanchez.
Las muertes de inocentes,incluidos sus hijos,familiares o ellos mismos sería por una buena causa.
0
K
20
#20
Arzak_
*
"Los monstruos excepcionales siempre tuvieron la ayuda de los imbéciles"
Bien y mejor explicado aquí:
vm.tiktok.com/ZNRanSs4t/
1
K
19
#13
MenéameApesta
Si se puede matar para que el mundo sea mejor vosotros sobráis todos.
1
K
18
#15
pirat
*
Otra que con las prisas se olvida el cerebro en la mesita de noche.
Veremos a quien culpan tras la anexión forzosa de Groenlandia y si siguen en el "lado bueno"...
1
K
17
#29
pitercio
Joder, no se ve ya ni un presunto dirigente sincero que no sea un psicópata.
0
K
17
#5
Escafurciao
El mundo está mejor sin religiones, eso sí es cierto.
1
K
17
#12
pirat
#5
Sin religiosos peligrosos
0
K
9
#17
arreglenenlacemagico
otra vez pedro haciendo el Bobo ,que les dejen reventar las 100 lanzaderas que les quedan y luego les hechas pero no antes que luego el ayatola se vuelve loco y tira misiles a toda europa , bueno la prueba es que atacado hasta los paises que eran neutrales o donde incluso negociaban a esta gente no se le puede dejar ni un misil o no le vale la prueba de que esten las alertas antiterroristas en europa ahora mismo para saber lo que puede pasar
2
K
16
#28
Tkachenko
#17
aprende a escribir
0
K
20
#30
Javi_Pina
El mundo también estaría mejor sin sionistas, donde nos lleva eso.... ?
0
K
12
#11
JackNorte
Sabemos que estais del lado de los genocidas y de quienes los sustentan.
0
K
12
#22
mecheroconluz
Del lado de los fascistas.
0
K
10
#21
FunFrock
Hace un año algunas se cortaron 1 pelo del flequillo x las mujeres de irán...
No entiendo como eso no hizo caer el régimen
0
K
10
#2
Andreham
"El mundo está mejor sin los herederos del franquismo", si lo dice por ejemplo Francia, los lloros serían épicos.
0
K
8
#26
hazardum
Me hubiera gustado ver, que dirían estos trumpistas lameculos si Pedro Sánchez hubiera estado de acuerdo con estos ataques, y que se habrian inventado para llevar la contraria a Pedro, en este caso lo tienen muy fácil, porque pueden criticar a Sánchez a la vez que siguen lamiendo el ojete a trump y sin despegar la lengua.
0
K
7
Ver toda la conversación (
30
comentarios)
