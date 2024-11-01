El PP propone prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos de Balears

El PP balear ha registrado este miércoles en el Parlament balear una proposición no de ley (PNL) para prohibir el uso del burka y el niqab en los edificios públicos, una iniciativa que los populares han presentado apenas un mes después de que, junto a la izquierda, votasen en contra de una propuesta similar por parte de los de Santiago Abascal. La medida planteada vuelve a evidenciar el giro del partido de Marga Prohens para alinearse con la agenda de la extrema derecha
Lo mismo da llevar una cruz que ir tapado completamente.
una de las peores cosas existentes es la religión
y la direccionalidad hacia una solamente no se aguanta
Así que por algo se empieza...
Entre subvencionar todas las religiones y empezar a atacar algunas, prefiero lo segundo por razones prácticas
Viva Monesbol
Quizás sería bueno ponerse a hacer políticas de vivienda y dejarse de gilipolleces, que estamos hasta la polla de alemanes echándonos de nuestras casas.
Quizá un pañuelo en la cabeza no lo veamos mal porque lo hemos estado viendo toda la vida... Pero no deja de ser un sometimiento religioso a la mujer.
Sí, yo también peco de aprensión al ver un hijab o un nikab, y no ver a las personas que hay debajo sabiendo que lo lleva por "costumbre" o por orden de un hombre, da pena ... ¿Pero acaso no vulneraríamos si libertad si esa mujer realmente quiere llevarlo?
No me gusta esa prenda, pero no lo prohibiría en un espacio público, pero sí en las escuelas y allí donde los niños dejan desarrollarse. Que si quiere elegir llevarlo, lo haga después de haber pasado por una educación laica.
Exacto.
Basta decir que se prohíben las prendas de ropa que no permiten ver el rostro excepto en los periodos de carnaval , eventos populares donde sea costumbre esta tradición o motivos médicos justificados.
Una escuela no es lugar para ir con la cara tapada, ya sea un nikab o un pasamontañas, ya que interfiere con el proceso educativo
Como progresistas que somos, las costumbres ancestrales están encima de todo, aunque denigren a la mujer. Que espabilen y no me sean fachas.
Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!