El PP propone prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos de Balears

El PP balear ha registrado este miércoles en el Parlament balear una proposición no de ley (PNL) para prohibir el uso del burka y el niqab en los edificios públicos, una iniciativa que los populares han presentado apenas un mes después de que, junto a la izquierda, votasen en contra de una propuesta similar por parte de los de Santiago Abascal. La medida planteada vuelve a evidenciar el giro del partido de Marga Prohens para alinearse con la agenda de la extrema derecha

23 comentarios
crob #1 crob
Me parece bien, luego las cruces y las vírgenes
3 K 46
Pontecorvo #4 Pontecorvo
#1 O sea que no te parece bien.
3 K 40
#9 Jacusse
#4 correcto. No le parece bien.

Lo mismo da llevar una cruz que ir tapado completamente.
2 K 28
Pontecorvo #11 Pontecorvo
#9 Entiendo que la última frase es irónica porque no tiene sentido.
0 K 9
crob #15 crob
#4 Sí, creo que debemos ir hacia una sociedad laica
una de las peores cosas existentes es la religión
y la direccionalidad hacia una solamente no se aguanta
Así que por algo se empieza...
Entre subvencionar todas las religiones y empezar a atacar algunas, prefiero lo segundo por razones prácticas
Viva Monesbol
1 K 19
Pontecorvo #21 Pontecorvo *
#15 Si quieres vivir sin religión nadie te lo impide, afortunadamente. Pero mucho meneante medio parece olvidarse que tras la normalización del burka en nuestra sociedad, viene después la mutilación genital femenina.
0 K 9
#6 Amorfozodo
No he visto en la vida en mi isla una persona con burka o niqab.
Quizás sería bueno ponerse a hacer políticas de vivienda y dejarse de gilipolleces, que estamos hasta la polla de alemanes echándonos de nuestras casas.
2 K 29
#10 Jacusse
#6 lo bueno de la UE es que nada te impide ir a Alemania a echarlos a ellos de las suyas.
1 K 23
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Libertahhhhh...pero solo para lo que me gusta.
0 K 16
makinavaja #7 makinavaja
¿También va a prohibir los tocados de las monjas? :-D :-D :-D :-D
1 K 15
Pontecorvo #18 Pontecorvo
#7 No porque en nuestra sociedad si una monja se lo quita, no pasa nada. Pero si una mujer osa quitarse un burka y niqab se enfrenta a duras consecuencias.
1 K 22
makinavaja #23 makinavaja
#18 En nuestra sociedad, si una mujer osa quitarse un burka o niqab NO se enfrenta a duras consecuencias
0 K 12
TheIpodHuman #13 TheIpodHuman
Ya puestos que prohiban tambien sacar a pasear por las calles a sus muñegotes en Semana Santa :troll: :-D
0 K 14
Arkhan #5 Arkhan
¿Votar en contra de lo que presenta Vox para votarlo a favor cuando lo presenten ellos y dejar claro quiénes son los fascistas de verdad? ?(
0 K 12
Expat_Guinea_Ecuatorial #17 Expat_Guinea_Ecuatorial
A ver, despistados, que se está hablando de burka y niqab y aquí la gente comprándolos con el tocado de monja
0 K 11
jdmf #14 jdmf
¿Cuál es el límite del atavío religioso? ¿Nikab no pero tocados de monja sí?
Quizá un pañuelo en la cabeza no lo veamos mal porque lo hemos estado viendo toda la vida... Pero no deja de ser un sometimiento religioso a la mujer.

Sí, yo también peco de aprensión al ver un hijab o un nikab, y no ver a las personas que hay debajo sabiendo que lo lleva por "costumbre" o por orden de un hombre, da pena ... ¿Pero acaso no vulneraríamos si libertad si esa mujer realmente quiere llevarlo?

No me gusta esa prenda, pero no lo prohibiría en un espacio público, pero sí en las escuelas y allí donde los niños dejan desarrollarse. Que si quiere elegir llevarlo, lo haga después de haber pasado por una educación laica.
0 K 11
Pontecorvo #20 Pontecorvo
#14 "¿Cuál es el límite del atavío religioso? ¿Nikab no pero tocados de monja sí?"

Exacto.
0 K 9
#19 sisi *
Yo soy partidario de prohibirlo, pero se debe cuidar el lenguaje para no ser racista.
Basta decir que se prohíben las prendas de ropa que no permiten ver el rostro excepto en los periodos de carnaval , eventos populares donde sea costumbre esta tradición o motivos médicos justificados.
Una escuela no es lugar para ir con la cara tapada, ya sea un nikab o un pasamontañas, ya que interfiere con el proceso educativo
0 K 10
reali #8 reali
Una monja con su velo es un burka, un niqab? Si el fin es taparse, tendran ellas tambien la entrada prohibida?
0 K 9
#16 sisi *
#8 Ninguna de las dos. Con un niqab solo se exponen los ojos. Con un burka ni eso. Lo mas parecido es un nazareno con capirote y cara cubierta
0 K 10
PijoProgre #22 PijoProgre *
La multiculturalidad es buena y enriquecedora, especialmente el Islam, todo un ejemplo de respeto a la mujer, a la diversidad de género LGTBIQ+, respeto a los animales y sobretodo a la Ley.

Como progresistas que somos, las costumbres ancestrales están encima de todo, aunque denigren a la mujer. Que espabilen y no me sean fachas.

Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!
0 K 6
julespaul #2 julespaul
Y a los fascistas.
0 K 6
Quel #12 Quel *
#2 Y antetodo que puedes ser tu quién decida quién es "fascista" y debe ser "prohibido", ¿ Verdad ?
:roll:
0 K 7

