El PP pone el foco en Mañaneros 360 y Malas Lenguas y denuncia un “sesgo progobierno” en RTVE

El Partido Popular (PP) ha lanzado una ofensiva política en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno y a la dirección de Radio Televisión Española (RTVE) explicaciones sobre lo que califica como un “sesgo informativo” en dos programas de actualidad de la cadena pública: Mañaneros 360 y Malas Lenguas.

Harkon #2 Harkon
Progobierno dice, jajaja, lo que es es que tiene tertulianos de izquierdas con 2 dedos de frente y que critican tanto a la derecha como al centro del PSOE y los tertulianos de derechas tienen unos argumentos que un niño de 2 años podría rebatir porque no hay manera de defender ideas y posiciones de derechas sin mentir al personal
13 K 120
xyria #23 xyria *
#2 A ver, que están un poco escorados a las posiciones del gobierno, por supuesto, pero ya tienen los pepetarros las cadenas privadas y los medios digitales comprados, así que el equilibrio es justo. Veo Mañaneros, Malas Lenguas y el programa de Xavier Fortes, que no recuerdo cómo se llama, el resto, basura.
0 K 10
UsuarioXY #24 UsuarioXY
#26 Sigo_intentandolo
#24 tus has visto cualquier telediario o tertulia de telemadrid?
0 K 7
#26 Sigo_intentandolo
#7 chochis
0 K 7
#5 Pivorexico *
Mucho mejor Toni Cantó o Naranjo , donde va parar ..
8 K 82
#7 chochis
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
2 K 28
Malinke #20 Malinke
Mucho mejor Toni Cantó o Naranjo , donde va parar ..
2 K 40
#19 trasparente
clavícula #8 clavícula
TVE es al PSOE lo que Telemadrid es al PP

¿Opináis lo mismo de vuestras TV los que vivís en otras Comunidades Autónomas?
3 K 40
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Dene #11 Dene
3 K 36
Quel #14 Quel
#8 Si. ¿ Podemos cerrar ambas ?
2 K 33
#6 Leon_Bocanegra
aupaatu #3 aupaatu
3 K 29
Dene #9 Dene
"Por lo que sea" aquí no les gusta la libertad de expresión.

Quel #15 Quel *
5 K 24
kreepie #16 kreepie *
#8 Creo que no conoces Telemadrid.

PaulDurden #18 PaulDurden

El PP se puede ir a cagar, y no volver....
4 K 51
Dene #11 Dene
#17 vGeeSiz *
un 6 dice xD xD xD el amigo #_11 que me tiene ignorado
#22 okeil
1 K 15
Quel #14 Quel
#8 Si. ¿ Podemos cerrar ambas ?
0 K 7
#27 Sigo_intentandolo
Quel #13 Quel

#_2 ¿ Y Venezuela que tal ?
:troll:
0 K 7
Lo dicen los de ceceoo
Parece que les preocupa que les comparen con la audiencia de las autonómicas , especialmente con TV Madrid
1 K 17
Dene #9 Dene
"Por lo que sea" aquí no les gusta la libertad de expresión.
0 K 12
Quel #15 Quel *
#9 Por lo que sea, a los políticos en general lo de la libertad de expresión ... como que no mucho.
0 K 7
kreepie #16 kreepie *
A ver, hay algo de cierto hay en ello. Que yo soy de izquierdas y a veces precisamente estos programas no me gustan nada porque es como masturbarse sin ganas. Poca o ninguna vez ponen a fachas a hablar de lo suyo, y los que hay están moderados o acojonados.

Pero lo que a PP no le gusta, lo que les preocupa, es que no sea justo lo contrario, que RTVE no sea la Telemadriz nazional que ellos desean.
Cuando ellos lleguen al poder cortarán cabezas y harán exactamente lo que critican y apuesto a…   » ver todo el comentario
0 K 11
PaulDurden #18 PaulDurden
El PP se puede ir a cagar, y no volver....
0 K 11
unlugar #21 unlugar
#18 En su caso, eso equivale a una amputación.
0 K 10
#17 vGeeSiz *
un 6 dice xD xD xD el amigo #_11 que me tiene ignorado
0 K 10
#22 okeil
Si en general la línea editorial de las cadenas privadas en los horarios en que se emiten esos programas es pro-derechas, que existan estos programas, supuestamente pro-izquierdas, sería un vacío que la tv pública está cubriendo, como servicio público que és. Protestar por su existencia es un burdo intento de censurar y atenta flagrantemente contra el derecho a la información.
0 K 10
desastrecolosal #25 desastrecolosal
"Organizaciones sindicales —como CCOO, UGT y USO— también han expresado preocupación por lo que consideran “deriva en la cadena” y han respaldado parte de las observaciones del órgano de control, especialmente en torno a la diferenciación entre información y opinión, y la necesidad de respetar las normas periodísticas de un medio público."

Hasta los sindicatos, que no son ultimamente nada críticos con el PSOE, ya se han calentado.

Por mucho que digáis estos dos programas tiran claramente a favor del gobierno, es de una hipocresía maxima negarlo. Y no me saltéis con el ytumas del resto de cadenas, lo mísmo se debe aplicar a todas las públicas.
0 K 7
#28 Sigo_intentandolo
Cuantas horas ha dedicado telemarid al chanchullo del consorte? Cuanto tiempo ha dedicado telemadrid a los audios del hospital de torrejon? Cuanto tiempo ha dedicado a cualquier tema de la izquierda?
0 K 7
Quel #13 Quel
#_2 ¿ Y Venezuela que tal ?
:troll:
0 K 7
#12 Pepepistolas
Lo dicen los de ceceoo
0 K 7

