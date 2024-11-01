El PP pone el foco en Mañaneros 360 y Malas Lenguas y denuncia un “sesgo progobierno” en RTVE

El Partido Popular (PP) ha lanzado una ofensiva política en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno y a la dirección de Radio Televisión Española (RTVE) explicaciones sobre lo que califica como un “sesgo informativo” en dos programas de actualidad de la cadena pública: Mañaneros 360 y Malas Lenguas.
Con mis impuestos prefiero no pagar a sectarios.
Que si, que RTVE es progobierno, pero nada remotamente parecido a lo de los tiempos de cuando mandaban Ánsar o Mariana.
¿Opináis lo mismo de vuestras TV los que vivís en otras Comunidades Autónomas?
Esto es impensable que ocurra en TVE:
youtu.be/QoTBzOjCGv8?si=Tv3xgsF1H1W0Aopj
Si del 1 al 10, RTVE le da caña al gobierno pongamos un 6, en telemadrid no llegan al 1
En Euskadi EiTB no llega ni al 3 dando caña al PeNe cuando meten la pata... suben un poquito cuando se trata de dar cera por cagadas a consejeros que NO son del PeNe, como pasó con el accidente del vertedero de zaldibar, 2 trabajadores muertos.. ahí si le dieron un poco al consejero del PSE, pero tampoco demasiado,y eso que había bastantes dudas sobre la gestión de esos vertederos
La información veraz es un servicio público
Pero lo que a PP no le gusta, lo que les preocupa, es que no sea justo lo contrario, que RTVE no sea la Telemadriz nazional que ellos desean.
Cuando ellos lleguen al poder cortarán cabezas y harán exactamente lo que critican y apuesto a… » ver todo el comentario
Hasta los sindicatos, que no son ultimamente nada críticos con el PSOE, ya se han calentado.
Por mucho que digáis estos dos programas tiran claramente a favor del gobierno, es de una hipocresía maxima negarlo. Y no me saltéis con el ytumas del resto de cadenas, lo mísmo se debe aplicar a todas las públicas.