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11
meneos
39
clics
El PP pide a la Junta Electoral Central que no se pueda usar el DNI digital para votar
Los populares, 'ante las dudas generadas' exigen que se obligue a pedir el código QR en el caso de que un elector opte por esta forma de identificación. Relacionada:
meneame.net/story/tve-despide-isabel-duran-tras-bulo-dni-electronico
|
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:
pp
,
elecciones
,
bulo
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K
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actualidad
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#1
YSiguesLeyendo
Frijolito cada vez más bulero. no aprende. está más que demostrado el bulo de poder votar varias veces a través del DNI electrónico... pues nada, él se lo traga y encima pretende que la Junta Electoral le haga casito... es digno de estudio este ser de luz!
6
K
66
#5
Findeton
#1
El hecho de que no se obligue a usar el código QR para validar dicho dni-e desde luego da pie a suplantaciones de identidad.
4
K
53
#10
Juez_Falcone
#5
No lo quieren entender o simplemente dicen algo que no han dicho nunca (como votar con un mismo dni varias veces) para decir que es todo mentira.
Al bulero
#0
: Sin verificar QR, no se puede comprobar que los datos son ciertos y que lo que has generado no es el DNIe del vecino de arriba que está de vacaciones o del que sabes que no vota nunca.
3
K
40
#15
Findeton
*
#10
Y no pasa nada por señalarlo. Antes ya existía la posibilidad de suplantar la identidad, pero necesitaban fabricar DNIs físicos que parezcan reales. En cambio hacer una app pal móvil que haga DNIs digitales que parezcan reales tiene coste casi cero con chatgpt. Por eso es importante validar con el código QR. No lo están haciendo porque eso tiene un coste y no lo quieren pagar... lo cual me parece bien, pero entonces no deberían permitir esos DNI-e en las mesas donde no puedan validar el QR.
3
K
41
#22
sisi
*
#15
La validación no es obvia. Hay que asegurarse, que el QR te redirige a la aplicación web auténtica para validar el DNI, no a un clon manipulado. Hay que validar con la aplicación propia
www.midni.gob.es/VerificadorQR
, no con con escaneador qr por defecto.
No creo que esto sea algo obvio, si no se da formación específica.
1
K
19
#24
Findeton
#22
Se supone que no lo validan con un móvil cualquiera, sino con una app especial. No es abrir la app de la cámara y hacer click en el link del QR.
0
K
10
#25
sisi
*
#24
En seguridad no se puede dar por supuesto nada.
0
K
12
#26
Findeton
#25
Que tienes razón, pero se supone que con formación suficiente no debiera ser problema.
0
K
10
#33
SuperPollo
#24
se valida desde la aplicación miDNI que puede llevar instalado el miembro de la mesa electoral
0
K
9
#32
SuperPollo
#22
La aplicación miDNI también permite validar el QR generado en otro móvil para comprobar la validez.
0
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9
#2
HeilHynkel
Los payasos de España solo saben copiar los rebuiznos de los payasos de EEUU.
4
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62
#8
themarquesito
#2
No tienen una sola idea propia
3
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52
#4
Laro__
*
¡Qué dudas gilipollas! Intenta votar con un DNI falsificado y luego me cuentas lo fácil que es acabar en comisaria con un follón de tres pares, por idiota:
Falsedad Documental (Art. 392 CP)
Hasta 4 años y 6 meses de prisión, en concurrencia con un
delito electoral (Art. 142 LOREG)
que añade hasta 3 años de prisión. Un solo voto ilegal y te pueden caer siete años y medio de cárcel.
4
K
53
#7
angelitoMagno
Los populares, ante las dudas y la alarma social que
se ha generado
sus periodistas afines han generado, piden ...
Corregido.
2
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41
#13
cosmonauta
¿Y cuál es el problema en verificarlo?
2
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29
#18
Jaime131
#13
Que lo ha pedido un partido que no gusta por aquí.
3
K
41
#20
cosmonauta
#18
Ese es el tema. Es una medida sencilla, fácil de implementar y que beneficia a todos.
Entiendo que las protestas vienen por el quien y no por el que.
1
K
23
#9
hdblue
*
yaaaa, claro...
Artículo 392.1 del Código Penal:
1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las
penas de prisión de seis meses a tres años
y multa de seis a doce meses.
Sinceramente, si no dieran está vergüenza ajena estos golpistas del PP y VOX y sus defensores deberían estar en la cárcel, como mínimo por delitos de terrorismo.
1
K
17
#23
autonomator
Sentido de estado y vocación de servicio público.
Menuda basura de partido
0
K
17
#29
MarlonBlando
#23
servicio público para cagarte en él
0
K
6
#31
Sandevil
#23
más bien Sentados en el Estado y vocación de robo de lo público
0
K
9
#21
XtrMnIO
Cuando la derecha pide eso es porque ellos han intentado ya hacer trampas con ello.
0
K
12
#28
Dene
Cierto. Sin embargo, tampoco se exige ninguna comprobacion de que un DNI físico sea bueno o falsificado. Para un ciudadano normal y corriente al que le toque en la mesa sería tambien complicado distinguir una buena falsificacion del DNI físico. se pide mas al digital qeu al físico?
El único riesgo añadido del digital sin comprobacion es que es muchisimo mas barato fabricar una APP falsa que simule el dni digital donde metas los datos que quieras y distribuirla por miles que fabricar miles de dni fisico falsos. Así si que un fraude masivo es mas factible por económico
0
K
12
#30
Eukherio
*
#28
Sigue sin ser viable un fraude a gran escala en cualquier caso. Necesitas los datos de miles de personas, tienes que saber en qué mesa votan, asegurarte de que nadie en el tribunal los conozca de vista y tener la potra infinita de que ninguno se presente después a votar y vea que aparece que ya ha votado. De nada te vale organizar un fraude a gran escala si ese mismo día llegan cientos de denuncias a las mesas, porque se descubre al momento el fraude y el resultado pierde validez.
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K
8
#34
Dene
#30
si, es muy muy complicado y seguramente se detectaría.
mi punto va sobre todo al tema del coste (mas barato--> mas riesgo) y a que se le piden al medio digital garantías que no se piden al medio físico.
y tampoco es el PP alguien muy capacitado para exigir garantías .. nunca puso muchas pegas a votos dudosos de personas bastante incapacitadas a las que "otras personas" llevan y practicamente suplantan su voto.... esas monjitas y demas.
0
K
12
#35
Eukherio
*
#34
Ya, también lo dije yo. Que además, si tocase validar todos los DNIs electrónicamente estarían las elecciones expuestas a ataques informáticos. Si tiran los servidores de comprobación en día electoral no se podría votar durante horas, con lo que el daño sería enorme. Sería más sencillo un fraude de ese estilo que juntar una banda con miles de DNIs falsificados.
0
K
8
#14
Pivorexico
*
............
0
K
11
#3
devilinside
¿Por un especialista en psiquiatría?
0
K
10
#6
Eukherio
Si con el digital tienes que comprobar el QR con el físico también tendrían que comprobar el certificado electrónico. Se insiste en que el digital se puede falsificar, pero con el normal pasa lo mismo, que nadie comprueba en mesa que sea real, solo miran lo que pone.
0
K
8
#11
cosmonauta
#6
Ambos deberían verificarse
0
K
13
#12
Juez_Falcone
#6
Con el DNI físico no hace falta comprobar el chip porque ya tiene suficientes garantías para darle como bueno. Si es fotocopia o foto no.
1
K
19
#19
Eukherio
#12
No, no tiene dichas garantías. Nunca he visto a nadie en mesa pararse a comprobar todos los dibujos, simplemente miran los datos. Con tal de que le presentes un plástico de tacto parecido ya cuela. El tema es que nadie se va a jugar por el gusto de emitir un voto fraudulento, cosa que también aplica al digital.
0
K
8
#27
FunFrock
Aquí se es capaz de insultar a quien pide algo de serenidad solo pq lo ha pedido el PP.
Después el PP no vota el mismo texto q publica Sumar, haciendo el troleo y nos reimos,
Pero al contrario, insultos a gogo.
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#16
jaramero
Cómo se llamaba el juez ese que tenìa dos dnis?
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7
#17
juliusK
"Dudas" generadas por ellos (ella) mismos (misma) en la estela de la SAVE act del Cheeto-in-charge (el CHOTUS para abreviar). La putada va a ser cuando naranjito cambie de estrategia de despiste al ver que esa (tampoco) funciona y está panda de subnormales se hayan cargado el DNI e que es, evidentemente, hacia donde van todas las administraciones mundiales. Pero bien ya dijo alguna "que se jodan" y alguno que España se fuese a tomar por saco que el (tenía una empresa que) la levantarla. Este último paréntesis no lo dijo pero debería.
0
K
7
#36
Mikhail
Es que lo de este personaje es un superarse diariamente.
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K
7
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36
comentarios)
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Al bulero #0 : Sin verificar QR, no se puede comprobar que los datos son ciertos y que lo que has generado no es el DNIe del vecino de arriba que está de vacaciones o del que sabes que no vota nunca.
No creo que esto sea algo obvio, si no se da formación específica.
Falsedad Documental (Art. 392 CP) Hasta 4 años y 6 meses de prisión, en concurrencia con un delito electoral (Art. 142 LOREG) que añade hasta 3 años de prisión. Un solo voto ilegal y te pueden caer siete años y medio de cárcel.
se ha generadosus periodistas afines han generado, piden ...
Corregido.
Entiendo que las protestas vienen por el quien y no por el que.
Artículo 392.1 del Código Penal:
1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Sinceramente, si no dieran está vergüenza ajena estos golpistas del PP y VOX y sus defensores deberían estar en la cárcel, como mínimo por delitos de terrorismo.
El único riesgo añadido del digital sin comprobacion es que es muchisimo mas barato fabricar una APP falsa que simule el dni digital donde metas los datos que quieras y distribuirla por miles que fabricar miles de dni fisico falsos. Así si que un fraude masivo es mas factible por económico
mi punto va sobre todo al tema del coste (mas barato--> mas riesgo) y a que se le piden al medio digital garantías que no se piden al medio físico.
y tampoco es el PP alguien muy capacitado para exigir garantías .. nunca puso muchas pegas a votos dudosos de personas bastante incapacitadas a las que "otras personas" llevan y practicamente suplantan su voto.... esas monjitas y demas.
Después el PP no vota el mismo texto q publica Sumar, haciendo el troleo y nos reimos,
Pero al contrario, insultos a gogo.